العقيد عمر السومة يُسجل أول هاتريك مع العربي القطري (فيديو)

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وطن- سجل النجم السوري المخضرم عمر السومة 33 عاماً، الهاتريك الأول مع نادي العربي، داخل شباك منافسه الريان، في دور نجوم قطر الممتاز.

وأحرز السوري السومة الملقب ب”العقيد”، ثلاثية رائعة داخل مرمى الريان القطري، في الدقائق ال34 وال53 وال68.

هاتريك عمر السومة مع العربي القطري

ورفع عمر السومة رصيده إلى 8 أهداف سجلها مع العربي القطري منذ بداية الموسم الجاري، في الدوري القطري الممتاز، بعد انضمامه إلى الفريق على سبيل الإعارة. لموسم وحيد، قادماً من نادي أهلي جدة السعودي الهابط إلى دوري الدرجة الثانية.

هاتريك العقيد .. يسجل كأول هاتريك

في الدوري القطــــري بكامل النسخ

حصل العقيد على اعلى تقييم 9.2

لايوقف .. يابو عبدالله 💚

#الاهلي @omaralsomah pic.twitter.com/X3wvslj0Dz — طارق 🌎 (@tariq_hmh) February 5, 2023

كما ويحتل السوري السومة ثالث جدول ترتيب هدافي الدوري القطري للدرجة الممتازة، بفارق هدف وحيد عن نجم الوكرة جيلسون متصدر الجدول برصيد 9 أهداف حتى الآن.

مبروك جمهور العربي والحمد لله على توفيقه على اول هاترك لي بالدوري القطري… كرة الهاترك على الرف 💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/26Iyomagg9 — Omar Al Somah (@omaralsomah) February 4, 2023

مباراة العربي ضد الريان في دوري نجوم قطر

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وحقق فريق العربي بقيادة السومة، من تحقيق الفوز النظيف على نظيره الريان. بثلاثية دون رد، في منافسات الجولة ال12 من دوري نجوم قطر الممتاز.

كما وشهدت المباراة تفوق العربي على الريان على صعيد التسديدات التي وصلت في المباراة إلى 19 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 49%، مقابل 7 تسديدات للفريق المنافس الريان واستحواذ بنسبة 51% في المباراة.

قُبلة على قلوبنا، ليست على الكرة ❤️@omaralsomah pic.twitter.com/b97PBC44zw — S O M A H (@WorldOs9) February 4, 2023

وسيلتقي فريق الريان في المباراة القوية القادمة. أمام نظيره السد، الخميس، في دور نصف نهائي كأس قطر 2022-2023 على ملعب (جاسم بن محمد).

وخاض فريق العربي 12 مباراة في منافسات دوري نجوم قطر، حقق من خلالها الفوز في 8 مباريات. والتعادل في مباراة وحيدة، كما وتلقى الخسارة في 3 مباريات حتى يومنا هذا.

وبهذا الفوز رفع العربي رصيده إلى 25 نقطة في جدول ترتيب دوري نجوم قطر الممتاز 2022-2023، كما وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الدحيل برصيد 29 نقطة للموسم الجاري.