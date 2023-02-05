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رياضة

العقيد عمر السومة يُسجل أول هاتريك مع العربي القطري (فيديو)

السوري السومة يوقع أول هاتريك في دوري نجوم قطر مع نادي العربي

كتب فارس أبو شيحة
هاتريك عمر السومة watanserb.com
هاتريك عمر السومة
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وطن- سجل النجم السوري المخضرم عمر السومة 33 عاماً، الهاتريك الأول مع نادي العربي، داخل شباك منافسه الريان، في دور نجوم قطر الممتاز.

وأحرز السوري السومة الملقب ب”العقيد”، ثلاثية رائعة داخل مرمى الريان القطري، في الدقائق ال34 وال53 وال68.

هاتريك عمر السومة مع العربي القطري

ورفع عمر السومة رصيده إلى 8 أهداف سجلها مع العربي القطري منذ بداية الموسم الجاري، في الدوري القطري الممتاز، بعد انضمامه إلى الفريق على سبيل الإعارة. لموسم وحيد، قادماً من نادي أهلي جدة السعودي الهابط إلى دوري الدرجة الثانية.

كما ويحتل السوري السومة ثالث جدول ترتيب هدافي الدوري القطري للدرجة الممتازة، بفارق هدف وحيد عن نجم الوكرة جيلسون متصدر الجدول برصيد 9 أهداف حتى الآن.

مباراة العربي ضد الريان في دوري نجوم قطر

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وحقق فريق العربي بقيادة السومة، من تحقيق الفوز النظيف على نظيره الريان. بثلاثية دون رد، في منافسات الجولة ال12 من دوري نجوم قطر الممتاز.

السومة لاعب العربي القطري
السومة لاعب العربي القطري

كما وشهدت المباراة تفوق العربي على الريان على صعيد التسديدات التي وصلت في المباراة إلى 19 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 49%، مقابل 7 تسديدات للفريق المنافس الريان واستحواذ بنسبة 51% في المباراة.

وسيلتقي فريق الريان في المباراة القوية القادمة. أمام نظيره السد، الخميس، في دور نصف نهائي كأس قطر 2022-2023 على ملعب (جاسم بن محمد).

مباراة العربي والريان في دوري نجوم قطر
مباراة العربي والريان في دوري نجوم قطر

وخاض فريق العربي 12 مباراة في منافسات دوري نجوم قطر، حقق من خلالها الفوز في 8 مباريات. والتعادل في مباراة وحيدة، كما وتلقى الخسارة في 3 مباريات حتى يومنا هذا.

وبهذا الفوز رفع العربي رصيده إلى 25 نقطة في جدول ترتيب دوري نجوم قطر الممتاز 2022-2023، كما وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الدحيل برصيد 29 نقطة للموسم الجاري.

احتفال عمر السومة
احتفال عمر السومة
المصدروطن + قنوات الكأس + نادي العربي + الدوري القطري تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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