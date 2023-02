“الآباء يتخلون عن أبنائهم”… تقرير صادم يكشف آثار الانهيار الاقتصادي في لبنان على العائلات

- Advertisement -

وطن- سلّطت”الإيكونوميست” الضوء على واقع أطفال لبنان الذين يعيشون منذ سنوات على وقع الأزمات الاقتصادية المتتالية في بلد الأرْز؛ وضعٌ دفع الآباء إلى التخلي عن أبنائهم ووضعهم في دور الأيتام للتكفل بهم.

وتنقل الصحيفة البريطانية شهادات عدد من الآباء في لبنان عن المسار الصعب الذي انتهجوه في معيشتهم ببلد مزقته الأزمات السياسية والاقتصادية المتعاقبة، وكيف دفعته تلك الأزمات إلى بلوغ وضع نفسي قاسٍ.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعيش فيه ما لا يقل عن 78% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-5 سنوات في أسر ذي أوضاع معيشية هشة في لبنان، بحسب تقرير حديث لمنتدى سياسة الضمان الاجتماعي الشامل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

“لقد اعتادوا على مناداتي برجل القرية الثري لقد ساعدت إخوتي وأبي، لكنني الآن أنا من يحتاج إلى المساعدة”.

هكذا قال حسين القصار أحد الميسورين السابقين في قرية صغيرة تضم نحو 15 عائلة شمال لبنان بالقرب من الحدود السورية.

ويتألف منزله من ثلاث غرف خرسانية، تم بناؤها عندما كان القصار يتقاضى راتباً جيداً يصل إلى 1500 دولار شهرياً عندما كان يعمل في مطعم ببيروت.

لدى القصار وزوجته نجوى ستة أبناء، أصغرهم عبد الله.

وحول ذلك، قال القصار وقد اعتلاه الخجل: “لم تكن خطتنا إنجاب هذا الطفل، لقد كانت أمرالله”.

على مدى العامين الماضيين، مع انهيار الاقتصاد اللبناني، لم يكن لدى القصار أي عمل على الإطلاق.

لقد باع سياراته الثلاثة وجراره وحاسوبه وهاتفه المحمول.

اقترض المال وهو الآن مدين بـ5000 دولار، وفي الصيف الماضي، كان قادرًا على العثور على بعض الأعمال في قطف الفاكهة، حيث كان يكسب قرابة 4 دولارات في اليوم.

يقول التقرير إن عائلة القصار أدركوا في عام 2021 أنهم لن يستطيعوا تحمّل أجرة الحافلة لإرسال أطفالهم الأربعة الأكبر إلى المدرسة، الأمر الذي دفعهم للتقدم بطلب لاستقبالهم في دار للأيتام.

وعن ذلك القرار، يقول حسين: “لقد كان قرارًا صعبًا”. “لكن لا يمكننا الاختيار إلا بين السيئ والأسوأ”.

كان المطعم الذي عمل فيه حسين مغلقًا في أثناء الاحتجاجات، ثم ظل مغلقًا للعامين التاليين بسبب جائحة كوفيد -19.

وانحدر الاقتصاد اللبناني إلى دوامة من التضخم المفرط والتخلف عن سداد الديون. ودفع اللبنانيون العاديون الثمن، منذ عام 2018، إذ شهد الاقتصاد تقلصاً شديداً بلغ 60٪.

وتصنف الأمم المتحدة الآن أكثر من 80٪ من اللبنانيين على أنهم يعانون من فقر متعدد الأبعاد، وهو إجراء يأخذ في الاعتبار فشل الدولة في توفير الخدمات الأساسية.

ووفقًا للبنك الدولي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد من 7700 دولار سنويًا في عام 2010، إلى 4100 دولار في عام 2021.

وأردف التقرير أن عائلة القصار كانت محظوظة في العثور على أماكن لأطفالهم في دار الأيتام الإسلامية للأيتام في التلال خارج ببنين، وهي بلدة قريبة من منزلهم تدار من قبل جمعية خيرية إسلامية تعمل ضمن نحو 50 مؤسسة في جميع أنحاء لبنان.

