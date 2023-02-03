الجمعة, فبراير 3, 2023
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هبة نور بوصلة رقص مثيرة مع هشام حداد .. ربط لها “الشال” على خصرها واشعلت الأستوديو

أحضر هشام حداد، "شال الرقص"، للممثلة هبة نور، التي أخبرته في البداية أنها تخجل، لكنها اشترطت عليه أن يرقص معها "رقص شرقي".

كتب أنس السالم
رقص هبة نور مع هشام حداد watanserb.com
رقص هبة نور مع هشام حداد
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وطن – قدّمت الممثلة السورية هبة نور وصلة رقص، خلال استضافتها في برنامج “كتير هلقد” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني هشام حداد، على شاشة تلفزيون MTV اللبنانية.

رقص هبة نور مع هشام حداد 

وأحضر هشام حداد، “شال الرقص”، للممثلة هبة نور، التي أخبرته في البداية أنها تخجل، لكنها اشترطت عليه أن يرقص معها “رقص شرقي”.

واستجابت هبة نور لطلب هشام حداد، حيث قام بربط “شال الرقص” على خصرها، وسط تفاعل وصيحات الحضور، لتقدم وصلة رقص على أنغام أغنية “حبيبي يا عيني” للفنانة مايا يزبك.

هل تسببت هبة نور بطلاق تيم حسن؟

وخلال اللقاء، ردّت هبة نور على الأخبار التي تتحدث عن أنها السبب في طلاق الفنان تيم حسن، نفت ذلك، وقالت إنها لم تلتقِ معه في أيّ عمل.

ورفضت هبة نور الردّ على سؤال حول استيلائها على ملابس رقص الفنانة السورية نسرين طافش في مسلسل “جوقة عزيزة”.

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ونفت هبة نور أن يكون لديها أطفال. في حين كشفت عن أنها تعيش حالة حب .

 

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A post shared by Heba Nour (@hebanourr)

وبرنامج “كتير هلقد“، برنامج أسبوعي ساخر يتناول المواضيع السياسية والإجتماعية والفنية في لبنان والعالم بطريقة كوميدية.

ويتخلّل البرنامج إطلالات لنجوم في الفن والسياسة والإعلام والسوشيال ميديا، ويكون بانتظارهم تحديات وألعاب وأسئلة جريئة.

هبة نور
هبة نور

ولاحقت شائعات ارتباط الفنانة هبة نور، بالفنان اللبناني سعد رضمان، غير أنها نفت ذلك، وأكدت على علاقة صداقة مميزة تجمعهما. وأشارت هبة نور إلى أن أصدقائها من الرجال أكثر من النساء.

المصدرmtv - رصد وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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