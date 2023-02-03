هبة نور بوصلة رقص مثيرة مع هشام حداد .. ربط لها “الشال” على خصرها واشعلت الأستوديو

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وطن – قدّمت الممثلة السورية هبة نور وصلة رقص، خلال استضافتها في برنامج “كتير هلقد” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني هشام حداد، على شاشة تلفزيون MTV اللبنانية.

رقص هبة نور مع هشام حداد

وأحضر هشام حداد، “شال الرقص”، للممثلة هبة نور، التي أخبرته في البداية أنها تخجل، لكنها اشترطت عليه أن يرقص معها “رقص شرقي”.

واستجابت هبة نور لطلب هشام حداد، حيث قام بربط “شال الرقص” على خصرها، وسط تفاعل وصيحات الحضور، لتقدم وصلة رقص على أنغام أغنية “حبيبي يا عيني” للفنانة مايا يزبك.

هل تسببت هبة نور بطلاق تيم حسن؟

وخلال اللقاء، ردّت هبة نور على الأخبار التي تتحدث عن أنها السبب في طلاق الفنان تيم حسن، نفت ذلك، وقالت إنها لم تلتقِ معه في أيّ عمل.

ورفضت هبة نور الردّ على سؤال حول استيلائها على ملابس رقص الفنانة السورية نسرين طافش في مسلسل “جوقة عزيزة”.

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ونفت هبة نور أن يكون لديها أطفال. في حين كشفت عن أنها تعيش حالة حب .

View this post on Instagram A post shared by Heba Nour (@hebanourr)

وبرنامج “كتير هلقد“، برنامج أسبوعي ساخر يتناول المواضيع السياسية والإجتماعية والفنية في لبنان والعالم بطريقة كوميدية.

ويتخلّل البرنامج إطلالات لنجوم في الفن والسياسة والإعلام والسوشيال ميديا، ويكون بانتظارهم تحديات وألعاب وأسئلة جريئة.

ولاحقت شائعات ارتباط الفنانة هبة نور، بالفنان اللبناني سعد رضمان، غير أنها نفت ذلك، وأكدت على علاقة صداقة مميزة تجمعهما. وأشارت هبة نور إلى أن أصدقائها من الرجال أكثر من النساء.