الجمعة, فبراير 3, 2023
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حياتنا

هبة عبوك بزي أحمر ناري برفقة شاب أسود في حلبة الملاكمة (شاهد)

هبة عبوك وأشرف حكيمي ظهرا قبل أيام مع بعضهما يمرسن فنون الملاكمة بعد شائعات انفصالهما

كتب سالم حنفي
هبة عبوك بزي أحمر watanserb.com
هبة عبوك
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وطن– يبدو أن الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك، زوجة لاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي لا تلقي بالا لكل الإشاعات التي تنتشر حولها وحول علاقتها بزوجها.

ما يؤكد ذلك هو إطلالة هبة عبوك شبه اليومية عبر حسابها الرسمي على موقع الصور العالمي “انستغرام”، حيث تواصل نشر نشاطاتها اليومية.

واليوم، نشرت هبة عبوك مقطعين فيديو عبر خاصية “الاستوري” على “انستغرام” وهي تمارس هوايتها في الملاكمة بكل سعادة من داخل منزلها.

وظهرت هبة عبوك بزي رياضي باللون الأحمر الناري داخل غرفة تدريب الملاكمة في منزلها برفقة شاب أسود البشرة.

ويبدو أن الشاب الذي ظهر مع هبة عبوك خلال ممارستها “الملاكمة” هو مدرب شخصي لها لتدريبها على اتقان هذه الرياضة.

ظهور هبة عبوك وأشرف حكيمي مع بعضهما بعد شائعات انفصالهما

وكانت هبة عبوك قد ردت قبل ايام على حالة الجدل التي دارت حول انفصالها عن أشرف حكيمي، بعد شائعة خيانة زوجها لها، حيث نشرت أول فيديو يجمعها بزوجها بعد انتشار هذه الشائعات، على الرغم من نفيها سابقاً.

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وعبر خاصية الاستوري على حسابها  بـ “انستغرام“، نشرت هبة عبوك مقطعاً مصوّراً لها ولزوجها أشرف حكيمي وهما يتدربان على فنون الملاكمة.

وظهر الزوجان خلال الفيديو في حالة انسجام تام، الأمر الذي ينفي تماماً صحة ما أشيع عن حياتهما الخاصة وعلاقتهما ببعضهما مؤخراً.

هبة عبوك تنفي وجود ما يعكر علاقتها بزوجها أشرف حكيمي

وكانت هبة عبوك قد نفت قبل أيام لوكالة “أوروبا برس”، أنها تمر بأزمة زوجية، وأكدت أن كل شيء يسير بشكل رائع بينها وبين زوجها أشرف.

حالة حب

وقالت هبة عبوك: “كل شيء على ما يرام. لا يوجد شيء. كل ما قيل باطل”.

وأشارت هبة بابتسامة، إلى أنهما “بالطبع ما زالا معًا وفي حالة حب كما في اليوم الأول”.

فيديو فاضح لهبة عبوك في جلسة تدليك لمؤخرتها

وكانت هبة عبوك قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو لها -وصف بالفاضح- أثناء خضوعها لجلسة تدليك لمؤخرتها وأفخاذها، وإزالة الشعر عبر الليزر.

وبحسب الفيديو ظهرت هبة عبوك شبه عارية من الجزء الأسفل من جسدها، مستلقية على أريكة في حين تقوم إحدى العاملات بعملها.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشدة هبة عبوك بعد نشرها لهذا الفيديو الفاضح خاصة أنه جاء بعد أيام قليلة جدا من قيام زوجها أشرف حكيمي بأداء العمرة برفقة والدته.

 

المصدريوتيوب ، انستغرام ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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