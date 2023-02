منطاد صيني فوق الولايات المتحدة الأمريكية.. كيف تعامل معه البنتاغون والبيت الأبيض ؟

- Advertisement -

وطن– أثار ظهور منطاد صيني في سماء الولايات المتحدة الأمريكية جدلا سياسيا على أعلى مستوى في واشنطن، حتى أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، قرر تأجيل زيارته المرتقبة إلى بكين، في الأسبوع المقبل؛ هل تزيد “أزمة المنطاد الصيني” توتير الأجواء بين الدولتين؟

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن السلطات في الولايات المتحدة تتعقب منذ أيام، بالون مراقبة صيني مشتبه به تم رصده وهو يحلق فوق مواقع حساسة.

ونقلت عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية قولهم إنهم واثقون من أن “بالون الاستطلاع عالي الارتفاع” وأنه يخص الصين، وقد شوهد مؤخرًا فوق ولاية مونتانا الغربية.

Suspected Chinese spy balloon found over northern U.S.

“The United States government … is tracking a high-altitude surveillance balloon that is over the continental United States right now," said a Pentagon spokesperson. pic.twitter.com/X1hmYSBgD1

— John Martin (@MartinInMontana) February 2, 2023