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مسعود أوزيل يصدم الجميع بقرار أخبر به زملائه فقط!

مسعود أوزيل شارك في 645 مباراة وسجل 114 هدفًا وقدم 221 تمريرة حاسمة

كتب سالم حنفي
قرار مسعود أوزيل watanserb.com
مسعود أوزيل
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وطن– أفادت تقارير أن نجم أرسنال السابق مسعود أوزيل قد ترك كرة القدم بعد إنهاء عقده في تركيا للمرة الثانية على التوالي.

وبعد فترات رائعة مع ارسنال وريال مدريد في مسيرته اللامعة ذات يوم ، كان أوزيل يتألق في تركيا مع فريق سوبر ليج اسطنبول باشاك شهير هذا الموسم، حيث انضم اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا إلى باشاك شهير في صفقة مدتها عام واحد مع خيار تمديده الصيف الماضي بعد خروجه من فنربخشة ، الذي أنهى صفقته بالتراضي في نهاية الموسم السابق.

إنهاء عقد أوزيل قبل موعده

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار“، كان أوزيل يأمل في إعادة مسيرته إلى المسار الصحيح مع باشاك شهير ، لكن المراسل الرياضي يعقوب سينار زعم أن عقد لاعب خط الوسط قد انتهى قبل الأوان من قبل النادي بعد أن شارك في سبع مباريات فقط.

وأضاف المراسل أن القرار المزعوم دفع أوزيل لإخبار زملائه أنه سيتقاعد. يأتي خروج أوزيل المفترض بعد مانشستر يونايتد ، انضم عدنان جانوزاج إلى باشاك شهير على سبيل الإعارة بعد فترة سيئة في إسبانيا مع إشبيلية.

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ويأتي اعتزال أوزيل بعد فوزه بعدد كبير من الألقاب خلال مسيرته بما في ذلك كأس العالم مع ألمانيا عام 2014 .

وعندما كان في ريال مدريد ، حصد لاعب خط الوسط لقب الدوري الإسباني وكأس إسبانيا مرتين قبل أن ينتقل إلى أرسنال في موسم 2013/2014.

وسيكون لمشجعي ارسنال ذكريات جميلة عن التعويذة التي ساعدتهم على الفوز بأربعة كؤوس وكأسين لكرة القدم خلال فترته المجيدة في شمال لندن التي انتهت في يناير 2021 بعد أن وقع في خطأ مع زميله السابق الذي تحول إلى مدربه ميكيل أرتيتا .

إنجازات أوزيل في مسيرته الكروية

والآن ، ينهي أوزيل ظاهريًا مسيرته حيث شارك في 645 مباراة ، وسجل 114 هدفًا وقدم 221 تمريرة حاسمة.

وبحسب الصحيفة، يمكنه الآن التركيز على مساعيه الجديدة كلاعب محترف، حيث انه في حديثه عن خيارات أوزيل عندما استبعده فنربخشة ، قال وكيله الدكتور إركوت سوغوت لصحيفة The Telegraph: “سوف يذهب أكثر إلى الرياضات الإلكترونية ويلعب بنفسه وربما يصبح رياضيًا إلكترونيًا.

المصدرتويتر ، ديلي ستار ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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