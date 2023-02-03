بلا شرف وحفاة وعراة وأقزام.. هجوم شرس من رئيس تحرير صحيفة حكومية مصرية على السعودية!

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وطن– شن رئيس تحرير صحيفة “الجمهورية” الحكومية المصرية، عبدالرازق توفيق، هجوما غير مسبوق على السعودية حمل في طياته رسائل مسيئة للرياض بشكل لا يقبل اللبس فيه، وذلك عقب نتقادات كتاب سعوديين لسيطرة الجيش المصري على اقتصاد البلاد.

وفي مقاله المطول الذي نشره الخميس بعنوان: ” الأشجار المثمرة .. وحجارة اللئام والأندال”، قال إن “الغريب ان ثبات وحكمة الموقف المصرى والإدارة الرشيدة للتحديات والضغوط.. وحالة الثبات والصمود أزعجت البعض ممن نحسبهم أشقاء وأصدقاء بالإضافة إلى العدو التقليدي.. لذلك انبرى إعلام هذه الدول فى الهجوم والإساءة لمصر فرغم ضآلة هذه الدول التى تعانى من الهشاشة البشرية والحضارية والتى أصبحت فى غفلة من الزمان تحمل اسم «دول» فى ابتزاز سافر.. ومحاولات توريط واستدراج.. وإشعال للمنطقة وفق حسابات متهورة.. تجافى سياسات وثوابت مصر الحكيمة فى إرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة.”

مصر تترفع عن ممارسات الأقزام والصغار

وتساءل قائلا: “لا أدرى لماذا تثير قوة الجيش المصرى العظيم وقدرته جنونهم وأحقادهم.. وحالة مرضية من الهذيان فإذا كان الأمر متوقعاً من العدو التقليدى والتاريخى لأن قوة وصلابة خير أجناد الأرض تفقده صوابه واتزانه وتربك حساباته.. وتدحر مخططاته ومؤامراته الفاشلة لكن الغريب ان يأتى الهجوم والإساءة من المفترض أنه شقيق.. لكن وان كانت مصر تترفع عن الصغائر وممارسات الأقزام والصغار لكنها لن تقبل بضغوط وابتزاز يدفع المنطقة إلى أتون الصراعات وتتلاشى معه كل مظاهر الأمن والاستقرار”.

تنطع وغيبوبة

وواصل “توفيق” إساءاته للسعودية قائلا: “الجيش المصرى العظيم هو عصب الوجود ليس لمصر فحسب ولكن لكافة دول الأمة العربية.. هو عمود الخيمة والدرع والحصن والسند الذى يرتكز عليه الجميع.. اذن ماذا وراء حالة التنطع والغيبوبة التى يعيشها البعض من المفترض انهم أشقاء الذين يتسم أداؤهم بالتهور والاندفاع”.

تفاصيل وتوافه وجذوع نخل خاوية

وأكد على انه “لا يجب ان نستهلك وقتنا الثمين فى مهاترات والرد على إساءات وأكاذيب السفلة فما يهمنا هو العقل المصري.. وبناء الوعى الحقيقي.. لأن الحقد على نجاحات مصر وصل إلى درجة غير مسبوقة.. لذلك أقول ان هذا الهجوم الضارى على مصر.. وحملات الأكاذيب والشائعات والتشكيك والإساءات والطعن والتحريض والتزييف لم تأت من فراغ.. ولكن بسبب نجاحات وإنجازات وقوة وصلابة الدولة المصرية.. والخوف والرعب من تنامى قدراتها ووصولها إلى الدرجة التى تزعج الآخرين.. وتثير حقدهم وكرههم.. فلو كانت مصر لا قدر الله ضعيفة أو مستكينة أو فاشلة ما كان كل هذا الهجوم المتواصل.. والأكاذيب والإساءات المستمرة التى يطلقها السفلة والأقزام.. والحاقدون على قوة وقدرة مصر التى تتصدى لجميع مخططاتهم ومؤامراتهم وسيناريوهاتهم الشيطانية التى لا تستهدف مصر وحدها ولكن كامل المنطقة العربية لكن للأسف هناك أغبياء أعماهم المال لا يدركون انه لو حدث مكروه لمصر فلن يبقوا دقيقة واحدة بعدها لأنهم مجرد تفاصيل وتوافه وجذوع نخل خاوية.. مجرد ظواهر صوتية وحنجورية.. عميت أبصارهم وبصيرتهم دوافعهم الغيرة والحقد والمكايدات بسبب مواقف وثوابت مصر الشريفة والمدركة لأبعاد المؤامرة وما يراد لها وللمنطقة العربية.”

اللئام والمتآمرين والحاقدين

واعتبر الكاتب الصحفي المصري أن “حالة الهجوم والإساءات على مصر وجيشها العظيم.. معروف أسبابها.. فدائماً الشجرة المثمرة والمزهرة هى التى تلقى بأحجار اللئام والمتآمرين والحاقدين.. تنامى قدرة مصر الشاملة والمؤثرة ووقوفها على أرض صلبة لا تستجيب للضغوط والابتزاز.. وتمسكها بثوابتها ومواقفها وعلاقاتها الإستراتيجية مع الجميع دون التورط فى استقطاب يريده أعداؤها.. لكنها أبت فهى التى لا تركع إلا لله.. بالإضافة إلى قوة وقدرة ودور الجيش المصرى العظيم ورجاله الشرفاء فى انقاذ الوطن.. واجهاض المؤامرة.. وافشال مخطط السقوط والضياع والفوضي.. والتصدى بقوة واحترافية لكافة التهديدات والمخاطر.. وتطهير سيناء من الإرهاب ودحره.. واستعادة كامل الأمن والاستقرار على أراضيها وأيضاً الحياة الطبيعية والآمنة والمستقرة وتنفيذ أكبر ملحمة بناء وتنمية واستغلال مواردها وتأمينها.. بأعظم جيوش الأرض شرفاً وقوة وقدرة وصلابة بالإضافة إلى حمايتها بالبناء والتنمية وهو ما جعل من المخططات والمؤامرات والسيناريوهات الشيطانية التى تستهدف سيناء سلعة فاسدة منتهية الصلاحية ارتدت إلى بطون وصدور أصحابها.. بالإضافة إلى ان هذا الجيش العظيم هو عمود الخيمة والدرع والسيف الذى يقطع رقاب المتآمرين والحاقدين والطامعين.. وهو سر أسرار وجودها وبنائها وتقدمها وأمنها واستقرارها.. ويعرف أعداء مصر قدر هذا الجيش وأنه يقف شامخاً أمام كل محاولات المساس بأرض وحدود وسيادة وثروات وحقوق مصر فهى الخطوط الحمراء التى لا يستطيع أى من كان الاقتراب منها.”

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وزاد بالقول: “لو كانت مصر ضعيفة ومستكينة ما كان اللئام يواصلون الهجوم الضارى عليها فهى الشجرة المثمرة.. وهى الشموخ والعزة والكرامة والأصل والحضارة لم ولن تقول للندل يا عم حتى ولو كان على السرج راكباً.. لأن الندل واطى وقليل أصل حتى ولو كان يعوم على نهر وبحر من المال لكنه أبداً لن ينسى أصله.. ولن يستطيع أن يهين الكريم وابن الأصل العظيم القوى الأمين.”

وتابع قائلا: “وحتى يعرف اللئام والأقزام ان مصيرهم مرهون ببقاء ووجود مصر العظيمة.. ولن نتحدث عن الماضى البعيد الضارب فى جذور التاريخ من عظمة وثقل وحضارة مصر وفضلها على الجميع.. لكن دعونا نتحدث عن الماضى القريب فقد أنقذت مصر أمتها العربية من مخطط شيطانى ومؤامرة خبيثة بفضل قائدها العظيم عبدالفتاح السيسى وجيشها الشريف.. وشعبها العريق الأصيل عندما تكالبت عليها جحافل الشيطان تريد إسقاطها وتقسميها.. لكن الجيش المصرى العظيم أبى ذلك ولم يسمح بسقوط الدولة المصرية بفضل تضحيات وبطولات رجاله الشرفاء.. فتصدت مصر للمؤامرة بعد تولى الإخوان المجرمين حكم مصر.. فلم يتردد قائد عظيم شريف هو الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاستجابة لنداء المصريين.. وحماية إرادتهم فى عزل حكم الإخوان العميل والمتآمر على مصر.. ونجحت مصر فى اجهاض المؤامرة وأنقذت المنطقة العربية من خطر داهم ووجودي.. قبل وصول المؤامرة إلى الدول الشقيقة.. ويحسب لمصر وقائدها وجيشها انها حفظت للأمة وجودها وأمنها واستقرارها.. وما كان لها كل هذا الخير لولا ما حققته مصر من القضاء على الجماعة الإرهابية والقضاء على الإرهاب منفردة ولولاها لاستشرى هذا الفيروس القاتل وتسلل إلى باقى الدول العربية وأسقط أنظمتها.”

رسالة لمن عميت أبصارهم وبصائرهم وماتت غدة الشرف فى داخلهم

وأردف:”وأقول لمن عميت أبصارهم وبصائرهم وماتت غدة الشرف فى داخلهم.. ان ما شهدته مصر على مدار 8 سنوات لم يحدث فى مصر أو غيرها من الدول بمعايير الزمن والإنجاز.. وعلى خلفية ما حملته وورثته الدولة المصرية من تحديات وأزمات وهموم وأثقال.. لكن القائد الذى جاءت به الأقدار عبر وتجاوز كل هذه التحديات وبنى وأنجز بأروع ما يكون البناء والإنجاز لذلك جاء الحقد والتآمر والكراهية لقوة وقدرة مصر.. أراها كراهية الأعداء.. و«نفسنة» بعض الأشقاء.”

وفي كلمات مهينة للخليج برمته، قال “توفيق”:”لا يجب على الحفاة العراة الذين ارتدوا أفخر الثياب مؤخراً التطاول على مصر زينة وأم الدنيا.. بتاريخها وحاضرها ومستقبلها وحضارتها وانتصاراتها وأمجادها.. ورجالاتها ورموزها وشعبها العظيم.. ليس من حق اللئام والأندال ومحدثى النعمة ان يتطاولوا على أسيادهم فهم مجرد هواء وفراغ يتلاشى بمجرد هبوب عواصف بسيطة.. لكن مصر هى الجبال الراسيات الشامخات ليس من حق «دويلات» عمرها لا يزيد على عمر أصغر أبنائى أن تتحدث عن مصر إلا بالأدب وبالاجلال والاحترام وإذا كان يمكنهم شراء بعض أصوات وأبواق الأقزام والعملاء والمرتزقة فلا يمكنهم شراء التاريخ والحاضر والمستقبل.”

واختتم رئيس تحرير صحيفة “الجمهورية” مقله بالقول: “أقول فى النهاية ان مصر أكبر وأعظم من أحاديث الإفك التى يروجها الأندال والأقزام واللئام والحاقدون وكل شيء فيها يمضى إلى الأمام.. على طريق تحقيق أهدافها وتطلعات شعبها.. لكن شكراً للمحن والشدائد والأزمات لأنها تعرفنا الفرسان من الأندال.. من أولاد الأصول من اللقطاء.. من «الشبعان» إلى محدث النعمة.. فلطالما مرت مصر بتحديات وأزمات.. وعبرت وازدادت قوة وأمجاداً وصلابة.. فلهذا تتعاظم مكانة الأوطان وقدرتها على قهر الصعاب.. وعبور المستحيل وما أعظم مصر الوطن.. وقائدها الوطنى الشريف.”