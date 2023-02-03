الجمعة, فبراير 3, 2023
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بعد لقائه السيسي وتعهده بالاستثمار في مصر.. ملياردير هندي يخسر 115 مليار دولار في ساعات!

غوتام أداني كان قد صرح أن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة في الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة والقطاعات الرقمية وعبر عن تطلعه للتعاون مع مصر

كتب شيراز ماضي
السيسي وملياردير هندي watanserb.com
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملياردير الهندي غوتام أداني
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وطن– قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن خسائر إمبراطورية الملياردير الهندي غوتام أداني تصاعدت بعد الانهيارات المتتالية في أسعار أسهم شركاته بسبب اتهامات باحتيال في المحاسبة أوردتها شركة الاستثمار الأمريكية “هيندينبورغ ريسيرش” في تقرير لها الأسبوع الماضي، حيث انخفضت قيمة مجموعته إلى النصف.

وبحسب الصحيفة، فقد أفاد المتداولون للأسهم في شركة Adani Enterprises المدرجة في البورصة بانخفاض قيمة أسهمها بأكثر من 25٪ بعد فترة وجيزة من افتتاح الأسواق في مومباي يوم الجمعة ، على الرغم من محاولات الشركة لاستعادة ثقة المستثمرين. كما انخفضت أسعار الكيانات الأخرى المدرجة ، مثل Adani Green Energy و Adani Ports ، بشكل حاد.

أداني يخسر 115 مليار دولار حتى الآن

وبحسب الصحيفة، فقد قضى البيع المستمر الآن على أكثر من 115 مليار دولار أمريكي من قيمة شركات “أداني” في الأسبوعين الماضيين منذ أن اتهمت شركة Hindenburg Research ومقرها الولايات المتحدة المجموعة بالتلاعب في الأسهم والاحتيال المحاسبي.

وبلغت قيمة شركات “أداني” مجتمعة 220 مليار دولار أمريكي قبل نشر التقرير.

واتهمت الشركات ، التي تمتد عبر الموانئ والطاقة والفحم والطاقة المتجددة ، هيندنبورغ في تفنيد من 413 صفحة بالتورط في هجوم محسوب على الهند ، مع الإشارة إلى أن المستثمرين الأمريكيين ، وهم بائعون نشطون على المكشوف يستفيدون من انخفاض أسعار الأسهم لكسب المال وخلق الفوضى.

يثير انخفاض أسعار الأسهم تساؤلات حول كيف يمكن لشركة “أداني”، التي تدير مشروع منجم Carmichael للفحم والسكك الحديدية الأسترالي المثير للجدل في كوينزلاند ، أن تجمع رأس المال عندما تنقلب السوق بقوة ضدها، ولفتت الصحيفة إلى ان هناك احتمالية بيعها الأصول بشكل قسري.

مجموعة “أداني” سددت مدفوعات مجدولة وتخلت عن بيع أسهم بـ2.5 مليار دولار

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من جانبها، أفادت رويترز أن كيانات “أداني” سددت مدفوعات مجدولة على السندات غير المسددة يوم الخميس ، مضيفة أن التكتل يخطط لإصدار تقرير ائتماني بحلول نهاية الأسبوع لمعالجة مخاوف السيولة.

واشتدت الضغوط على الشؤون المالية لشركة “أداني” هذا الأسبوع بعد أن تخلت عن بيع أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار ، والذي كانت سيتستخدم جزئياً لسداد الديون، حيث تم سحب عملية جمع الأموال لأن المستثمرين المشاركين كانوا سيعانون من خسائر كبيرة في حالة استمرار البيع نظرًا لانخفاض تحركات أسعار الأسهم.

وقال “أداني” في خطاب بالفيديو بعد تخليه عن جمع التبرعات: “لدينا سجل حافل في خدمة ديوننا”. “لن يكون لهذا القرار أي تأثير على عملياتنا الحالية وخططنا المستقبلية.”

علاقة “أداني” بمستثمر كبير في أبوظبي

ويحظى رئيس مجلس إدارة الملياردير بدعم من مستثمر بارز في أبو ظبي له علاقات بالعائلة المالكة ، إلى جانب المستثمرين والدعم السياسي من داخل الهند .

ويوم الجمعة ، رد “أداني” على منتقدي علاقاته الوثيقة مع رئيس وزراء الهند ، ناريندرا مودي ، رافضًا مزاعم أن شركاته تجنبت الرقابة.

وقال لتلفزيون الهند اليوم ، وفقا لتقرير لوكالة فرانس برس ، “حقيقة الأمر هي أن نجاحي المهني ليس بسبب أي زعيم فردي”.

المعارضة الهندية تضغط للتحقيق في ثروة “أداني”

وتضغط جماعات المعارضة السياسية في الهند على البرلمان لمناقشة تأثير ادعاءات الاحتيال في”أداني” على المستثمرين والقطاع المصرفي في البلاد. وهناك أيضا دعوات لإجراء تحقيق مستقل في المزاعم.

تشير المطالبات الأكثر دراماتيكية إلى ما تسميه هيندنبورغ “مخطط التلاعب الوقح في الأسهم والاحتيال المحاسبي” الذي أدى إلى ارتفاع أسعار شركات “أداني” المدرجة ، وتضخيم صافي ثروة رئيسها الملياردير.

وتدعي هيندنبورغ أن هذا يتم عن طريق استخدام شركات وهمية للتلاعب بسعر الشركات المدرجة من خلال الاحتفاظ بمراكز كبيرة.

ونفى “داني” هذه المزاعم وقال إن أي تعاملات مع أطراف ذات صلة تم حصرها بشكل صحيح.

خروج “أداني” من قائمة الـ20 الأغنى في العالم

وتلقت القيمة الصافية الشخصية لرئيس مجلس الإدارة ضربة كبيرة ، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، حيث أنه بعد الجلوس جنبًا إلى جنب مع جيف بيزوس وبيل جيتس من بين أغنى أغنياء العالم قبل أسبوعين فقط ، خرج “أداني” من قائمة العشرين الأوائل بمجرد أخذ انخفاض أسعار الأسهم يوم الجمعة في الاعتبار.

وجاء انهيار أسهم شركات “أداني” بعد أيام قليلة فقط من اجتماعه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتهعد بالاستثمار في مصر.

“أداني” تعهد بالاستثمار في مصر

وقال “أداني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” بعد لقائه بالسيسي الذي كان في زيارة للهند: ” تشرفت بلقاء فخامة الرئيس السيسي ووزرائه في زيارته للهند والاستماع إليه عن خططه التنموية الطموحة لمصر. إمكانيات كبيرة في الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة والقطاعات الرقمية. نحن نتطلع إلى المشاركة.”

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية قد صرح بأن الرئيس السيسي رحب باهتمام مجموعة “أداني” الاقتصادية بالاستثمار في مصر، مؤكدا الاستعداد لتقديم كافة الدعم اللازم للمجموعة ومشروعاتها المستقبلية التي تخطط لإقامتها في مصر، خاصة من خلال التعاون مع صندوق مصر السيادي فيما يتعلق بالموانئ في ضوء ما أصبحت مصر تمتلكه من سلسلة موانئ حديثة على سواحل المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد التباحث بشأن الآفاق الاستثمارية لمجموعة “أداني” في قطاعات البنية التحتية في مصر، خاصة قطاعات الموانئ والمطارات، ومجمعات الطاقة الجديدة والمتجددة للشمس والرياح وشبكات النقل والتوزيع المرتبطة بها، ومراكز البيانات وشبكات الكابلات البحرية والأرضية المرتبطة بها، فضلا عن المناطق الصناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

المصدرتويتر ، فيسبوك ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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