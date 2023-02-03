الجمعة, فبراير 3, 2023
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الهدهد

بسبب خبر قرأه قبل 7 أشهر.. قناة فرنسية توقف وتحقق مع مذيع مغربي !

الخبر يتعلق بإقامة منتدى اقتصادي مغربي إسباني في "الداخلة" عقد في يونيو 2022. سالم حنفي

كتب سالم حنفي
قناة فرنسية تحقق مع مذيع مغربي watanserb.com
قناة فرنسية تحقق مع مذيع مغربي
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وطن– كشفت صحيفة “بوليتيكو” بأن القناة الإخبارية الفرنسية “بي إف إم تي في” فتحت تحقيقاً بشأن محتوى يتم بثه دون إجراء فحوصات تحريرية مناسبة ، مما أدى إلى الاشتباه في تدخل متعمد من قبل دولة أجنبية(المغرب).

ووفقا للموقع، فإن هناك جزء واحد على الأقل من المحتوى يتعلق بالمغرب ، وقد علمته الصحيفة من مصادر داخلية متعددة.

وبحسب الصحيفة، فقد تم التعرف على العشرات من المحتوى المشبوه ، حيث علمت من مصادر داخلية متعددة، أن هناك جزء واحد على الأقل من المحتوى يتعلق بالمغرب ، مع محتوى آخر مشبوه يغطي مواضيع تتراوح بين الأوليغارشية الروسية إلى السودان إلى منتقدي قطر.

وتم بث مقاطع الفيديو والتعليقات التي لم يتم تقديمها عبر قنوات التحقق المعتادة خلال برنامج إخباري ليلي، حسبما أعلنت القناة التلفزيونية يوم الخميس بعد نشر بوليتيكو القصة.

إدارة القناة تشتبه بتدخل دولة أجنبية في الامر

وتشتبه إدارة القناة في أن ذلك جاء نتيجة تدخل خارجي ، ولا يزال مصدره غير واضح.

وعقدت جلسات استماع مع زملاء المذيع رشيد مباركي الذي لم يظهر على الهواء منذ منتصف يناير كانون الثاني.

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وقال هيرفي بيرود ، رئيس الأخبار في Altice Media ، المجموعة الإعلامية المالكة لقناة BFM TV ، أنه “تم فتح تحقيق داخلي قبل أسبوعين بعد تلقي معلومات بخصوص صحفي في قناتنا”.

وأضاف “هذا الصحفي كان في إجازة منذ بداية هذا التحقيق وطوال مدة هذا التحقيق. ربما يكون BFM ضحية في هذه القضية ولا يمكننا أن نتسامح مع أي شك في عمل طاقم التحرير بأكمله وصحفيينا البالغ عددهم 300”.

رشيد مباركي ينفي أي سلوك متعمد

وفي اتصال مع بوليتيكو ، قال مباركي إنه “استخدم المعلومات التي تلقاها من المصادر” وأنهم “لم يتبعوا بالضرورة عملية التحرير المعتادة”.

ونفى الصحفي أي سوء سلوك متعمد، قائلا “كانت جميعها حقيقية وتم التحقق منها. أقوم بعملي … لا أستبعد أي شيء ، ربما تم خداعي ، لم أشعر أنني كنت كذلك أو أنني كنت أشارك في عملية لا أعرف ماذا أفعل أو لم أكن لأفعله “.

الصحفي المغربي رشيد مباركي
الصحفي المغربي رشيد مباركي

ووفقا للصحيفة، يحقق العديد من أعضاء هيئة التحرير في تقرير إخباري ، قدمه مباركي ، حول المنتدى الاقتصادي بالداخلة ، وهي مدينة في جنوب المغرب حيث قال إن المستثمرين الإسبان اجتمعوا في يونيو 2022، في حين كشفت صحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية أن الأمر لم يكن كما وصفه “مباركي”.

على خلفية الصور الترويجية للحدث ، أشار المذيع “مباركي” حينها إلى “دفء العلاقات الدبلوماسية” بين إسبانيا والمغرب ، بسبب “الاعتراف الإسباني بالصحراء المغربية”.

حساسية ملف الصحراء المغربية في الإعلام الفرنسي

وقالت الصحيفة إن هذا تعبير غير معتاد في وسائل الإعلام الفرنسية للإشارة إلى وضع الصحراء الغربية ، في قلب أزمة دبلوماسية خطيرة بين المغرب والجزائر، حيث يمارس المغرب ضغوطا على فرنسا للابتعاد عن موقف الحياد الذي فضلت حتى الآن اعتماده بشأن هذه القضية.

دعوة رشيد مباركي للاحتفال بذكرى تولي محمد السادس العرش أثارت الشكوك

ولفتت الصحيفة إلى أنه في يوليو 2019 ، تمت دعوة مباركي للاحتفال بالذكرى العشرين لتولي ملك المغرب العرش، و تحدث الإعلامي المغربي الأصل عن علاقته بالبلاد في مقابلة بالفيديو نشرها على الإنترنت موقع Le 360 المغربي ، وهو منفذ إخباري يُعتبر قريبًا من النظام الملكي.

وردا على سؤال حول مشاركته في العلاقة بين فرنسا والمغرب ، بما في ذلك مشاركته المحتملة مع جمعيات خيرية ، قال الصحفي إنه يريد أن “يظل متحفظًا للغاية بشأن ذلك” ، مضيفًا “أحاول التصرف بطريقتي الخاصة على مستواي الصغير لجعل المغرب يلمع”.

وقالت الصحيفة أن المدير العام للقناة مارك أوليفييه فوجيل أخبر بعض ممثلي غرفة الأخبار عن التدقيق الداخلي في منتصف شهر يناير ، قبل نشره على نطاق واسع داخل غرفة الأخبار ، حيث كان موضوع تكهنات مكثفة ، بما في ذلك حول احتمال تورط دول أجنبية.

المصدربوليتيكو ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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