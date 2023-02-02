نادين الراسي بدون ملابس داخل عيادة طبية والمُعالج ابنها (فيديو)

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وطن– خضعت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، لعلاج فيزيائي، شاركت تفاصيله مع متابعيها الذين يقترب عددهم من 2 مليون شخص.

استمع صوت جسدك

ونشرت نادين الراسي، فيديو عبر خاصية “الستوري” في حسابها على “انستجرام“، وهي عارية تماماً من النصف العلوي من جسدها، لغرض العلاج.

المفارقة، أن من يقوم بعلاج نادين فيزيائياً، ابنها الشاب مارك حدشيتي.

وعلقت نادين على الفيديو: “استمع لصوت جسدك واحتياجاته”.

كما نشرت نادين صورة تظهر بها تنظر فيها إلى انعكاسها بالمرآة، وعلقت عليها وكأنها تسأل نفسها وتجيب: “لوين بعدك بدك توصلي؟ لأبعد ما تتخيلي”.

تمويل ملحم زين

هذا وقد أعادت نادين أيضاً نشر فيديو لإحدى الطرق التي تم إضاءته بعواكس ضوئية بتمويل من الفنان اللبناني ملحم زين.

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وعلقت نادين: “الله يبارك فيك وينور بالمحبة والسلام بيتك وعيلتك ومحبينك ويرحم موتانا جميعاً”.

وكان حساب “اليازا” عبر موقع تويتر قد نشر مقطع فيديو لإحدى الطرق التي تم إضاءته بعواكس ضوئية.

وعلّق الحساب : “تركيب عواكس ضوئية على الحاجز الوسطي بتمويل من الفنان ملحم زين من صور الى خلدة ومن بيروت حتى نفق شكا بطول اجمالي ١٢٠ كلم….. كل الاحترام والتقدير من اليازا لهكذا مبادرات”.

تركيب عواكس ضوئية على الحاجز الوسطي بتمويل من القنان ملحم زين من صور الى خلدة ومن بيروت حتى نفق شكا بطول اجمالي ١٢٠ كلم…..كل الاحترام والتقدير من اليازا لهكذا مبادرات pic.twitter.com/EtGgOFAqtT — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) February 1, 2023

فستان جريء

ومنذ وفاة جورج الراسي، تثير نادين الجدل بتصرفاتها الغريبة.

ففي إحدى المرات، ظهرت الفنانة اللبنانية وهي تستعرض جمالها في موقع أثري على انغام أغنية للفنانة الكبيرة فيروز.

وقد ظهرت بفستان قصير، يكشف فخذيها، ومنطقة صدرها بطريقةٍ جريئة، فيما كانت ترتدي فوقه جاكيت طويل.

View this post on Instagram A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)

وانتقد متابعون للفنانة، جرأتها في هذه الإطلالة، سيما وأنه لم يمض وقت طويل على وفاة شقيقها جورج الراسي بحادث سيارة.

انهيار ثم سهرة

كما ظهرت نادين منهارة بشكل كامل في عزاء وديع جورج وسوف، حيث بدت في غاية التأثر والحزن.

View this post on Instagram A post shared by 💝عليا نادين الراسي (@alia.nadineelrassi)

وفي موقف مناقض لحالة الحزن والانهيار التي ظهرت بها صباحا، ظهرت نادين الراسي مساء السبت بعد تقديمها واجب العزاء في إحدى السهرات التي كان يحييها كل من الفنان وائل جسار وعامر زيان في بيروت. وبدت سعيدة وترقص وتغني ما أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي.