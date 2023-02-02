الخميس, فبراير 2, 2023
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رياضة

مبابي وراموس خارج الخدمة قبيل مواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال

باريس سان جيرمان يتلقى صفعة قوية قبيل دوري الأبطال بعد إصابة مبابي وراموس

كتب فارس أبو شيحة
إصابة مبابي وراموس قبيل مواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال watanserb.com
إصابة مبابي وراموس قبيل مواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال
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وطن- تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صفعة قوية بعد إصابة الثنائي مبابي وراموس، في المباراة الماضية أمام مونبلييه، في منافسات الدوري الفرنسي، قبيل مواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال في ال14 من شهر فبراير الجاري.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، مهدد بالغياب عن المشاركة في المواجهة القادمة مع الفريق الباريسي. أمام نظيره بايرن ميونخ في دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

إصابة مبابي وراموس

وأردفت الصحيفة، “اللاعب مبابي تعرض للإصابة عند الدقيقة ال20 من المباراة الماضية أمام مونبيليه في الدوري الفرنسي، خرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة”.

كما وأشارت، ” مبابي اشتكى من الإصابة بعد كرة مشتركة مع اللاعب ليو ليروي، في منطقة الفخذ الأيسر والركبة وطلب من المدرب الخروج من الملعب”.

وبعدها بعشرة دقائق فقط، خرج المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، خرج من أرضية ملعب المباراة مصاباً. بعد شعوره بالدوخة.

مبابي وميسي
مبابي وميسي
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وكان باريس سان جيرمان قد أعلن في وقت سابق، عن إصابة البرازيلي نيمار جونيور، بإرهاق عضلي غاب على إثرها عن المشاركة مع فريق باريس سان جيرمان أمام مونبيليه في الدوري الممتاز.

مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبيليه

وحقق فريق باريس سان جيرمان حامل اللقب من تحقيق الفوز الثمين على منافسه مونبيليه. بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال21 من الدوري الفرنسي الممتاز.

كما وسجل أهداف باريس سان جيرمان داخل شباك الفريق المنافس مونبيليه، اللاعب فابيان رويز بينا في الدقيقة ال55، وليونيل ميسي في الدقيقة ال72، وارن إيمري في الدقيقة ال92.

وأحرز فريق مونبيليه الهدف الوحيد للفريق في المباراة. عند الدقيقة ال89، عن طريق اللاعب أرنود نور الدين.

وسيواجه فريق باريس سان جيرمان في ظل الغيابات المؤثرة لأبرز نجومه. أمام منافسه تولوز، السبت، في منافسات الدوري الفرنسي 2022-2023.

مباراة باريس سان جيرمان ومونبيليه
مباراة باريس سان جيرمان ومونبيليه

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 51 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني أولمبيك مارسيليا برصيد 46 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + ليكيب + باريس سان جيرمان + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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