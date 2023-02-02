مبابي وراموس خارج الخدمة قبيل مواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال

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وطن- تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صفعة قوية بعد إصابة الثنائي مبابي وراموس، في المباراة الماضية أمام مونبلييه، في منافسات الدوري الفرنسي، قبيل مواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال في ال14 من شهر فبراير الجاري.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، مهدد بالغياب عن المشاركة في المواجهة القادمة مع الفريق الباريسي. أمام نظيره بايرن ميونخ في دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

إصابة مبابي وراموس

وأردفت الصحيفة، “اللاعب مبابي تعرض للإصابة عند الدقيقة ال20 من المباراة الماضية أمام مونبيليه في الدوري الفرنسي، خرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة”.

كما وأشارت، ” مبابي اشتكى من الإصابة بعد كرة مشتركة مع اللاعب ليو ليروي، في منطقة الفخذ الأيسر والركبة وطلب من المدرب الخروج من الملعب”.

Touché mercredi soir à Montpellier et sorti sur blessure dès la 20e minute, Kylian Mbappé est incertain pour le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich, le 14 février https://t.co/CVAjfVLugN#MHSCPSG pic.twitter.com/XA9ROE5JuW — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 1, 2023

وبعدها بعشرة دقائق فقط، خرج المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، خرج من أرضية ملعب المباراة مصاباً. بعد شعوره بالدوخة.

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وكان باريس سان جيرمان قد أعلن في وقت سابق، عن إصابة البرازيلي نيمار جونيور، بإرهاق عضلي غاب على إثرها عن المشاركة مع فريق باريس سان جيرمان أمام مونبيليه في الدوري الممتاز.

🚨- اصابة سيرجيو راموس : خروج لاعب باريس سان جيرمان في الدقيقة 29 من زمن المباراة 🎥- من طريقة الاصابة قد تكون الاصابة في العضلة الداخلية للورك (الضامة) الصفاق ⚠️- في الفيديو نلاحظ أن راموس كان يشتكي من الدوخة؛ نحن بحاجة إلى تقييم ارتجاج الدماغ لاستبعاد الاصابة 🧠❗️ pic.twitter.com/dWSH8x0tNj — JK6 (@AhmadMoleda) February 1, 2023

مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبيليه

وحقق فريق باريس سان جيرمان حامل اللقب من تحقيق الفوز الثمين على منافسه مونبيليه. بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال21 من الدوري الفرنسي الممتاز.

كما وسجل أهداف باريس سان جيرمان داخل شباك الفريق المنافس مونبيليه، اللاعب فابيان رويز بينا في الدقيقة ال55، وليونيل ميسي في الدقيقة ال72، وارن إيمري في الدقيقة ال92.

📺 أقوى اللحظات | مونبلييه 1 – 3 باريس سان جيرمان I فابيان رويز، ميسي، زائير إيمري⚽️#𝐌𝐇𝐒𝐂𝐏𝐒𝐆

pic.twitter.com/gAaSTDK7Kl — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) February 2, 2023

وأحرز فريق مونبيليه الهدف الوحيد للفريق في المباراة. عند الدقيقة ال89، عن طريق اللاعب أرنود نور الدين.

وسيواجه فريق باريس سان جيرمان في ظل الغيابات المؤثرة لأبرز نجومه. أمام منافسه تولوز، السبت، في منافسات الدوري الفرنسي 2022-2023.

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 51 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني أولمبيك مارسيليا برصيد 46 نقطة لهذا الموسم.