الخميس, فبراير 2, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدفي ظل حكم "السيسي"..كنيسة مصرية تقدم جائزة "فرخة" لإحدى المسابقات (شاهد)
الهدهد

في ظل حكم “السيسي”..كنيسة مصرية تقدم جائزة “فرخة” لإحدى المسابقات (شاهد)

كيلو الدجاج وصل إلى 85 جنيها في حين وصل سعر كيلو اللحم إلى 265 جنيها

كتب شيراز ماضي
كنيسة مصرية تقدم جائزة فرخة watanserb.com
كنيسة مصرية تقدم جائزة فرخة
- Advertisement -

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة غضب ممزوجة بالسخرية بعد قيام كنيسة قبطية عن تقديم جائزة خلال إحدى الفعاليات الكنسية.

وكانت خدمة الشباب في إيبارشية سمالوط بمحافظة المنيا، قد أعلنت عن جائزة من نوع خاص للمشاركين بحضور لقاء سيتم عقده في كنيسة مريم العذراء، عبارة عن “فرخة” (دجاجة).

وأظهر الإعلان أن القس أليشع ملاك سيلقي محاضرة روحية في حين ستقوم المرنمة نيفين مجدي بتقديم فقرة الترانيم.

الإعلان تسبب بحالة من الغضب والسخرية معا من قبل المغردين الذين استنكروا ان يصل الحال لهذا المستوى، وأن تصبح “الفرخة” محور جائزة تقدم للناس في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المصريين.

امين خدمة كنيسة يكشف تفاصيل السحب على فرخة
امين خدمة كنيسة يكشف تفاصيل السحب على فرخة

سخرية وغضب المغردين

وفي هذا السياق، علق المغرد أمين محمد على ما تم تداوله قائلا: ” هم يبكي وهم يضحك”.

- Advertisement -

أما المغرد أحمد سعيد، فعبر عن استيائه من الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، قائلا:” احنا عايشين في عبث”.

من جانبه، علق المغرد، نادر صادق بتعليق ساخر ممزوج بغضب قائلا:” الاجيال القادمة ستقرأ في كتب التاريخ: ووصل البؤس في عهد القزم السيسي إلى الحد الذي كان الناس يقيمون احتفالات و “السحب على فرخة” قبح الله عسكر مصر إلى أين أوصلوا الناس”.

وقال المغرد، بسام الحصري:” الازمه فعلا داخل بيوت العباده المساجد والكنائس بيعبروا علي تدني الوضع الاقتصادي بصوره محبناش نشوفها”.

كما سخرت المغردة، نانسي نبيل مما حدث بالقول:” طب مفيش بيض”.

أوضاع اقتصادية صعبة

ويأتي هذا في ظل معاناة اقتصادية كبيرة تعاني منها مصر في ظل ارتفاع نسبة التضخم إلى ما فوق 25% وفقا لبيانات حكومية رسمية، في حين يرى خبراء اقتصاديين بأن الارقام المعلنة من قبل الحكومة غير صحيحة، مؤكدين بأن نسبة التضخم تتجاوز نسبة الـ 100%.

وتعاني مصر حاليا من ارتفاع كبير جدا في الاسعار وخاصة السلع الأساسية التي قفزت قفزات تفوق قدرة المصريين على الشراء، في ظل تدني الأجور وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي.

يشار إلى أن سعر كيلو الدجاج قد ارتفع مؤخرا لأكثر من مرة، حيث وصل سعر الكيلو إلى 85 جنيها، في حين انه كان قبل نحو شهر ل يتجاوز الـ 40 جنيها.

وكذلك قفزت أسعار اللحوم الحمراء، حيث وصل سعر كيلو العجل “الكندوز” الكبير نحو 265 جنيها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
تقارير

موقع ألماني: المصريون يواجهون نفس مشاكل اللبنانيين وإذا ساءت الأوضاع فالسيناريوهات مخيفة

الهدهد

روسيا تتهم الولايات المتحدة بنشر فيروس قاتل في مصر منذ عقود.. دعاية مضادة أم كشف حقائق؟

الهدهد

مصر.. حريق هائل في مستشفى النور المحمدي بالمطرية ولقطات مروعة (شاهد)

الهدهد

ابنة العاهل السعودي الوحيدة حصة بنت سلمان تدخل مجال الاستثمار في مصر بمبلغ ضخم

الهدهد

فيديو أول قداس لعيد الميلاد في السعودية برعاية كاملة من محمد بن سلمان

الهدهد

“القناة 12” العبرية: السيسي في حالة يرثى لها ومصر في طريقها إلى لبنان!

تقارير

اذا كان هذا حصانك يا ياسين أقطاي فحصانك أعرج وأعور! مختار الشنقيطي؟!!

الهدهد

“يوم أسود”.. مصرية تعض أصابع الندم على انتخابها السيسي (فيديو)

الهدهد

أول تعليق مصري على قتل مواطن وإحراق جثمانه داخل سيارته في إيطاليا 

حياتنا

أغرب دعوى نفقة من سيدة عربية ضد طليقها:”يفقد الوعي كلما طلبت منه مالا”

الهدهد

نبيلة مكرم وجدت ثغرة لإنقاذ ابنها رامي وهذا ما كشفته بأحدث ظهور (فيديو)

الهدهد

متحور جديد من كورونا يضرب مصر والسلطات تتكتم على اسمه وفزع بين السكان

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هذي هي كبسولات القهوة الأسوأ لصحتك وفقًا لـ60 مليون مستهلك

نادين الراسي بدون ملابس داخل عيادة طبية والمُعالج ابنها (فيديو)

صحيفة إماراتية: قطر أرسلت شحنة محركات طائرات مسيرة للحوثيين لإفشال الوساطة العمانية!

ترتيب الدوري الفرنسي 2023 مع ختام الجولة ال21

للحفاظ على البطارية..أشياء يجب فعلها وأخرى تجنبها عند شحن الهاتف

أنجلينا جولي تنسى صراعها مع طليقها بمواساة الناجيات من داعش في العراق (شاهد)

دراسة دنماركية:إضافة الحليب إلى القهوة يزيد من آثارها المضادة للالتهابات

مبابي وراموس خارج الخدمة قبيل مواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال

ملكة جمال كرواتيا في وصلة رقص عارية وتطلب من متابعيها طلباً غريباً (شاهد)

الشيخ سعود الشريم يودع الحرم المكي بأبيات مؤثرة وحزن يعم تويتر بعد إحالته إلى المعاش

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC