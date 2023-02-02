في ظل حكم “السيسي”..كنيسة مصرية تقدم جائزة “فرخة” لإحدى المسابقات (شاهد)

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة غضب ممزوجة بالسخرية بعد قيام كنيسة قبطية عن تقديم جائزة خلال إحدى الفعاليات الكنسية.

وكانت خدمة الشباب في إيبارشية سمالوط بمحافظة المنيا، قد أعلنت عن جائزة من نوع خاص للمشاركين بحضور لقاء سيتم عقده في كنيسة مريم العذراء، عبارة عن “فرخة” (دجاجة).

وأظهر الإعلان أن القس أليشع ملاك سيلقي محاضرة روحية في حين ستقوم المرنمة نيفين مجدي بتقديم فقرة الترانيم.

السحب على #فرخة.. دعوة إلى حفل روحي بإحدى الكنائس تثير جدلًا.#مزيد pic.twitter.com/gTs0l17koX — مزيد – Mazid (@MazidNews) February 1, 2023

الإعلان تسبب بحالة من الغضب والسخرية معا من قبل المغردين الذين استنكروا ان يصل الحال لهذا المستوى، وأن تصبح “الفرخة” محور جائزة تقدم للناس في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المصريين.

سخرية وغضب المغردين

وفي هذا السياق، علق المغرد أمين محمد على ما تم تداوله قائلا: ” هم يبكي وهم يضحك”.

هم يبكي وهم يضحك — Amin Mohamed (@aminmohamed25) February 1, 2023

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أما المغرد أحمد سعيد، فعبر عن استيائه من الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، قائلا:” احنا عايشين في عبث”.

احنا عايشين في عبث😭😭 — Ahmed said that " (@darkmodeisoff1) February 1, 2023

من جانبه، علق المغرد، نادر صادق بتعليق ساخر ممزوج بغضب قائلا:” الاجيال القادمة ستقرأ في كتب التاريخ: ووصل البؤس في عهد القزم السيسي إلى الحد الذي كان الناس يقيمون احتفالات و “السحب على فرخة” قبح الله عسكر مصر إلى أين أوصلوا الناس”.

الاجيال القادمة ستقرأ في كتب التاريخ: ووصل البؤس في عهد القزم السيسي إلى الحد الذي كان الناس يقيمون احتفالات و "السحب على فرخة"

قبح الله عسكر مصر إلى أين أوصلوا الناس — nader (@nader_sadeq2) February 1, 2023

وقال المغرد، بسام الحصري:” الازمه فعلا داخل بيوت العباده المساجد والكنائس بيعبروا علي تدني الوضع الاقتصادي بصوره محبناش نشوفها”.

الازمه فعلا داخل بيوت العباده

المساجد والكنائس بيعبروا علي تدني الوضع الاقتصادي بصوره محبناش نشوفها — Bassem ELhosary (@basem287) February 1, 2023

كما سخرت المغردة، نانسي نبيل مما حدث بالقول:” طب مفيش بيض”.

طب مفيش بيض — Nancy Nabil (@NancyNa53913358) February 1, 2023

أوضاع اقتصادية صعبة

ويأتي هذا في ظل معاناة اقتصادية كبيرة تعاني منها مصر في ظل ارتفاع نسبة التضخم إلى ما فوق 25% وفقا لبيانات حكومية رسمية، في حين يرى خبراء اقتصاديين بأن الارقام المعلنة من قبل الحكومة غير صحيحة، مؤكدين بأن نسبة التضخم تتجاوز نسبة الـ 100%.

وتعاني مصر حاليا من ارتفاع كبير جدا في الاسعار وخاصة السلع الأساسية التي قفزت قفزات تفوق قدرة المصريين على الشراء، في ظل تدني الأجور وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي.

يشار إلى أن سعر كيلو الدجاج قد ارتفع مؤخرا لأكثر من مرة، حيث وصل سعر الكيلو إلى 85 جنيها، في حين انه كان قبل نحو شهر ل يتجاوز الـ 40 جنيها.

وكذلك قفزت أسعار اللحوم الحمراء، حيث وصل سعر كيلو العجل “الكندوز” الكبير نحو 265 جنيها.