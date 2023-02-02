الخميس, فبراير 2, 2023
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الهدهد

صحيفة إماراتية: قطر أرسلت شحنة محركات طائرات مسيرة للحوثيين لإفشال الوساطة العمانية!

الصحيفة زعمت أيضا أن التقارب العماني – السعودي – الإماراتي أزعج الدوحة

كتب سالم حنفي
شحنة محركات طائرات مسيرة للحوثيين watanserb.com
شحنة محركات طائرات مسيرة للحوثيين
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وطن- زعمت صحيفة “العرب” اللندنية الممولة من الإمارت بأن قطر تشن حملة إعلامية لإفشال الوساطة العمانية في اليمن، مدعية وجود انزعاج قطري من التقارب العماني السعودي الإماراتي لدعم الحل السياسي.

وقال الصحيفة إن القرار الأخير الذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القاضي بتشكيل قطاع عسكري جديد في مديرية شحن الحدودية مع سلطنة عمان، وإلحاق القطاع بمحور الغيضة، هو محاولة للسيطرة على تلك المنافذ ويهدف إلى إنشاء قوة ردع عسكرية تمتلك كافة الصلاحيات لمراقبة المنفذ الحدودي، ومنع بعض الشخصيات القبلية الممولة من(قطر و سلطنة عمان) من إرباك العمل في المنفذ وفرض وصاية عليه.

وادعت الصحيفة أن هذا القرار جاء بعد ضبط شحنة محركات الطائرات المسيّرة في ظل مؤشرات على حراك تموله الدوحة لإفشال الوساطة العمانية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، مشيرة إلى مسؤولية قطر عن إرسال شحنة محركات الطائرات مسيرة إلى الحوثيين لإفشال الوساطة العمانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مجهوله إشارتها إلى ان” تبني القنوات الحوثية والإخوانية الممولة من الدوحة خطابا مشتركا يهدف إلى التحريض على أيّ اتفاق وإظهاره بمثابة استسلام للحوثيين في محاولة لتأجيج الشارع المؤيد للشرعية في اليمن“.

وزعمت المصادر أن “التقارب العماني – السعودي – الإماراتي أزعج الدوحة التي تعمل إعلاميا وسياسيا على خلط الأوراق وتحريك أدواتها في المهرة لتكثيف عمليات تهريب الأسلحة بهدف إحراج مسقط التي تشير المصادر إلى أنها أجرت مراجعات كبيرة على مواقفها وحجمت نفوذ الخلية اليمنية التي كانت تمولها الدوحة من داخل الأراضي العمانية”.

قطر أرسلت شحنة محركات طائرات مسيرة للحوثيين لإفشال الوساطة العمانية
قطر أرسلت شحنة محركات طائرات مسيرة للحوثيين لإفشال الوساطة العمانية

وقالت الصحيفة أن “الموقف العماني بات يقترب أكثر من الموقفين السعودي والإماراتي إزاء الملف اليمني منذ تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في سلطنة عمان، مع وجود بعض المخاوف والتحفظات المتعلقة بالأمن الإستراتيجي للسلطنة، في الوقت الذي يتطابق فيه الموقف القطري مع موقف طهران”.

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وواصلت الصحيفة مزاعمها بالقول أن “الآونة الأخيرة شهدت إضعافا تدريجيا للجناح المدعوم من قطر في مسقط والذي كان يميل لأجندة الدوحة – طهران على حساب العلاقات الإستراتيجية والاقتصادية بين مسقط من جهة والرياض وأبوظبي من جهة أخرى.”

وكانت صحيفة “العرب اللندنية، هي أول من نشرت عن ضبط محركات الطائرت المسيرة، لتقوم العديد من الصحف وعلى رأسها صحيفة “الايام” اليمنية، وصحيفة “الشرق الاوسط” السعودية، وموقع “ديسمبر” اليمني بتداوله نقلا عنها.
وكانت “العرب” اللندنية قد استندت في خبرها عن ضبط محركات الطائرات المسيرة إلى صور نشرها مركز “سوث24” للدراسات الذي يتخذ من عدن اليمنية مقرا له.

وزعمت أن المحركات كانت قادمة من سلطنة عمان إلى المهرة اليمنية عن طريق تاجر من المهرة مقرب من الشيخ القبلي المدعوم من الدوحة سالم الحريزي.

ووفقا منصة “إيكاد” المتخصصة في التحقق من صحة الأخبار، فإنه وبالعودة غلى حساب مركز “سوث24” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، وجد انه نشر سلسلة من التغريدات في 22 يناير 2023، ضمت صورا لمحركات وذكر فيها أن الشحنة تم ضبطها في شاحنة تجارية بمحافظة المهرة.

وبحسب ما نشره الحساب، فغنه لم يذكر أي شيء حول علاقة قطر بالشحنة.

كما انه بالعودة إلى الحسابات الرسمية اليمنية، وجد ان مستشار الرئيس اليمني عبدالملك المخلافي تحدث في تغريدات عن ضبط الشحنة، ولم يذكر فيها أي علاقة لقطر.

والسؤال الآن: لماذا وجهت الصحيفة المملوة إماراتيا هكذا اتهامات إلى قطر؟!

المصدرتويتر، صحيفة "العرب" اللندنية، صحيفة "الايام" اليمنية، صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية، موقع "ديسمبر" اليمني، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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