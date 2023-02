شبه عارية.. شاكيرا في أكثر ظهور جريء لها على الإطلاق (شاهد)

- Advertisement -

وطن- من المؤكد أن ورك شاكيرا لم يكذب ، حين أذهلت النجمة المعجبين في جميع أنحاء العالم ببعض الإطلالات المثيرة على مر السنين.

اقتحمت مغنية The Wherever، Whenever and She Wolf المسرح بملابس جريئة، وأثارت الجاذبية بأزياء شبه “عارية” في فيديوهاتها الموسيقية.

بذلة القطة

لقد أصبحت شاكيرا أيضًا أيقونة السجادة الحمراء ، حيث كانت النجمة تتألق بسحر هوليوود في حفلات توزيع الجوائز.

مع بلوغ شاكيرا 46 عامًا اليوم ، نشرت صحيفة “ديلي ستار” أهم لقطات المغنية.

ليس غريباً على شاكيرا أن تكون مثيرة على المسرح، وقد زادت من حدة الإثارة عندما غنت خلال VH1 Divas 2002.

صعدت النجمة إلى خشبة المسرح مرتدية بدلة قطنية سوداء وبيضاء ضيقة ، مكتملة بخط العنق المتدلي إلى السرة.

مع خصلات شعرها الشقراء الطويلة التي تتدفق عبر كتفيها ، أكملت شاكيرا مظهرها المشتعل بعيون دخانية لمزيد من الإثارة.

أحدثت شاكيرا نجاحًا كبيرًا في عام 2002 عندما حصلت على مخطط عالمي يتصدر قائمة الأغاني الجذابة.

كأنها عارية

جاء التسجيل مع مقطع فيديو موسيقي مثير بنفس القدر ، حيث شوهدت المغنية ترقص على الشاطئ مرتدية قميصًا جلديًا صغيرًا وتهز منحنياتها في سروال ضيق.

كان الماء يقطر من رأسها إلى أخمص قدميها مع تحطم الأمواج فوقها ، ولم يكن الماء كافياً لتهدئة هذه النظرة المثيرة. حيث قامت شاكيرا برفع الحرارة بحركات رقصها.

تسببت شاكيرا في ارتفاع درجات الحرارة عندما بدت وكأنها ترقص “عارية ” في مقطع الفيديو المذهل لأغنيتها She Wolf.

ارتدت المغنية بذلة والتي يبدو أنها تجعل المغنية تبدو “عارية” ، وتصدرت بزوج من الكعب العالي القاتل وهي تتلوى حول القفص.

ستايل الثمانينات

تباهى شاكيرا بمنحنياتها المذهلة في واحدة من أجمل إطلالاتها على الإطلاق.

استلهمت شاكيرا الستايل من الثمانينيات.

تعاونت المغنية مع The Black Eyed Peas من أجل A Girl Like Me ، والتي شاهدنا شاكيرا فيها تستعرض ساقيها الرشيقتين، وخصرها الصغير وجسدها النحيف في زوج من ملابس داخلية باللون الأسود. وقميص أحمر قصير وحمالات مثيرة.

أكملت المغنية ، وهي تهز وركها وشعرها لأشقر الطويل، إطلالتها الكلاسيكية بلمعة من ملمع الشفاه الوردي وعينين دخانيتين في كليب مميز آخر.

شاكيرا هي واحدة من أشهر فناني الرسم البياني في العالم ، لذا فليس من المستغرب أنها أسعدت المعجبين في استعراض مثل Billboard Music Awards.

عرض مسرحي مثير

في عام 2018 ، أذهلت المغنية الجمهور عندما صعدت إلى خشبة المسرح مرتديةً ثوبًا أسود شفافًا مكتملًا بفتحات عالية في الفخذ ، تتساقط بجواهر ذهبية تتدفق على منحنياتها الرائعة.

أضافت شاكيرا لمسة شقية إضافية مع بحذاء أسود عالي الفخذ ، حيث كانت تحدق في الجمهور بأداء مشبع بالإثارة.

كانت أيقونات البوب شاكيرا وجنيفر لوبيز في منافسة في عرض Super Bowl heaven عندما تضافرت جهودهما في عرض الشوط الأول في عام 2020.

أبهرت شاكيرا الحضور في عدد من الأزياء المليئة بالحيوية ، بما في ذلك الملابس الداخلية الفضية والذهبية لأدائها في واكا ، واكا.

عرضت شاكيرا لاحقًا حركات رقصها المذهلة في زي أحمر مكون من قطعتين. وتباهت بملابسها المتناغمة ومنحنياتها المثيرة.

أيقونة السجادة الحمراء

لا تعرف شاكيرا فقط كيف تهز خصرها المذهل على خشبة المسرح ، لكنها تعرف أيضًا كيف تضيء السجادة الحمراء.

لقد كانت ساحرة في حفل FIFA Ballon d’Or Gala 2011 ، عندما التقطت المغنية صورًا في فستان أحمر طويل.