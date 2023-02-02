تشكيلة الهلال والوداد وتوقيت المباراة في كأس العالم للأندية 2023

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وطن- تشهد تشكيلة الهلال والوداد، حضور العديد من النجوم اللامعين من كلا الفريقين، استعداداً للقمة العربية المرتقبة، السبت، في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2023، المستضافة في دولة المغرب.

وستبدأ القمة العربية المثيرة والقوية بين الهلال السعودي والوداد البيضاوي المغربي، في منافسات كأس العالم للأندية 2023، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة الهلال والوداد

بينما ستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، عند الساعة الثالثة والنصف مساءً.

كما وبتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، فيما ستكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، لنقل أحداث المباراة الحاسمة بين كلا الفريقين.

تشكيلة الهلال ضد الوداد

وسيدخل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المباراة القوية أمام الوداد البيضاوي، في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2023، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، محمد العويس.

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دفاع الزعيم الآسيوي: سعود عبد الحميد، جانج هونج سون، علي آل البليهي، ناصر الدوسري.

خط الوسط: أندريه كاريو، محمد كانو، جوستافو كويلار.

مركز الهجوم: سالم الدوسري، صالح الشهري (أوديون إيغالو)، موسى ماريجا (عبد الله الحميدان).

تشكيلة الوداد ضد الهلال

وسيلعب المدرب التونسي مهدي النفطي، المباراة أمام الهلال السعودي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد رضا التاجناوتي.

دفاع الوداد البيضاوي: جمال بن العمري، حسين بن عيادة، يحيى عطية الله، أمين فرحان (أرسين زولا).

خط الوسط: أيمن حسوني، يحيى جبران، مويد اللافي (عبد الله حيمود)، محمد الوردي.

مركز الهجوم: زهير المترجي، حميد أحداد (بولي جونيور).

معلق مباراة الهلال ضد الوداد في كأس العالم للأندية

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات لقاء الهلال والوداد، المعلق السعودي فهد العتيبي، على قنوات (SCC) الرياضية السعودية، الناقلة لأحداث البطولة في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما وستنقل المباراة كذلك على القناة المغربية الرياضية المفتوحة.