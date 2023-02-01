سبب وفاة الصحفي السوري إبراهيم ياخور.. نجله “باسم” ينعيه بكلمات مؤثرة (شاهد)

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وطن- تُوفي الكاتب والصحفي السوري “إبراهيم ياخور” والد الممثل الشهير “باسل ياخور” عن عمر يناهز 79 عاماً، إثر أزمة صحية تعرض لها مؤخراً، ونعى باسم والده بكلمات مؤثرة أثارت حملة تضامن واسعة مع مُصابه.

سبب وفاة إبراهيم ياخور الصحافي السوري

وأعلن الفنان السوري باسم ياخور، اليوم الأربعاء، وفاة والده الكاتب والصحفي إبراهيم ياخور.

والراحل من عمل في مجال الصحافة لسنوات طويلة واشتهر بتقاريره الناقدة.

عمل إبراهيم ياخور مُدرباً في شبكة “أريج” للصحافة الاستقصائية، التي تتخذ من الأردن مقرا لها.

إلى ذلك فقد نعى باسم والده خلال منشور شاركه مع متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك قال فيه “وداعا أبي.. رحلة الأيام الأخيرة كانت صعبة مؤلمة ومحبطة مايعزي قلبي هو أننا تحدثنا كثيرا وأخبرتني أشياء لم تخبرني اياها ابدا عنك وعني”.

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وتابع باسم ياخور قوله “ابتسمنا ونظرنا في أعين بعضنا طويلاً بصمت أبلغ من آلاف الكلمات تلمست شعرك ووجهك المتعب مراراً، ومسحت وجهي ودموعي بيدك المنهكة”.

الموت يُغيب والد باسم ياخور

وتابع: “ما يعزي قلبي هو اننا اجتمعنا انا واخوتي بعد غيابات طويلة قربك، وما وآساني ايضاً هو كم المحبة والاهتمام التي غمرنا بها الأصدقاء الطيبين والأشخاص الرائعين المحيطين بنا”.

وقال أيضاً “لن اتذكرك إلا في أجمل صورك كما يليق بكانت اليوم في مكان أفضل بلا ألم ولا أوجاع.. روحك ترفرف في قلبي دائما وداعا أبو البر كما كنا نخاطبك دوما.. وداعا يا حبيبي”.

كما نشر باسم ياخور صورة عبر خاصية الـ”ستوري” يمسك فيها يد والده وكتب قائلا: “وداعا يا روحي”.

وعن موعد الجنازة ومكانها، قال باسم ياخور أن الجنازة، ستقام على تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، غدًا الخميس في كنيسة “مارميخائيل” للروم الاثوذكس في اللاذقية، بسوريا ثم سيُدفن والده في المقبرة القديمة “الفاروس”.

ولفت “ياخور” أن الأسرة تستقبل العزاء في والده بعد صلاة الجنازة مباشرة وحتى الساعة 7 مساء، في صالة “المطران يوحنا منصور” في حي الأميركان.

ويوم الجمعة من الساعة 4 لـ 7، بينما تستقبل العزاء يومي الأحد والاثنين المقبلين من الساعة 5 لـ 8 في صالة كنيسة الصليب المقدس بالقصاع- دمشق على حد قوله.

وحظي باسم ياخور يتضامن واسع لدى كثير من الممثلين والفنانين العرب، معزين إياه في وفاة والده.

السوشيال ميديا تُعزي إبراهيم ياخور

قدم الفنان “نصيف زيتون” واجب العزاء في وفاة والد باسم ياخور قائلا “خسارة السند صعبة، الله يرحم الأستاذ إبراهيم ياخور وتكون نفسه بالسما…تعازينا للصديق باسم ياخور”.

خسارة السند صعبة، الله يرحم الأستاذ إبراهيم ياخور وتكون نفسه بالسما 🙏 تعازينا للصديق باسم ياخور. @BassemYakhour — ناصيف زيتون (@NassifZeytoun) February 1, 2023

وقال الإعلامي “مصطفى الآغا” في ذات الصدد “رحم الله الاستاذ الغالي ابراهيم ياخور والد الصديق النجم”.

رحم الله الاستاذ الغالي ابراهيم ياخور والد الصديق النجم #باسم_ياخور . pic.twitter.com/HYGss80GkC — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) February 1, 2023

وعلقت الإعلامية “ميس محمد” على خبر الوفاة بقولها ”

الله يرحم الاستاذ القامة ابراهيم ياخور.. خسارة كبيرة..العزاء لعائلته ومحبيه الكثر”.

الله يرحم الاستاذ القامة ابراهيم ياخور

خسارة كبيرة

العزاء لعائلته ومحبيه الكثر

قلبنا معكم @BassemYakhour 🙏 pic.twitter.com/hwEDqaQhwk — ميس محمد (@mais_muhammad) February 1, 2023

أما الصحفية السورية المقيمة في ألمانيا “يمان عموري” فقد نعت هي الأخرى فقيد سوريا “إبراهيم ياخور” لكنها انتقدت في آن، تعريف الكثيرين له على أنه “والد باسم ياخور” عوض تعريفه على أنه “صحافي فذ”.

وعلقت عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة “من الغريب أن يتم نعي الصحافي السوري #ابراهيمياخور بأنه “والد الفنان #باسم ياخور“، هذه “اللامهنية” وقع فيها أغلب الصحافيين السوريين، الذين من المفترض أن يكون ياخور الأب عرّابهم في مهنة المتاعب”.

وتابعت “كان الفقيد صحافي استقصائي في #جريدة_تشرين، وصاحب برنامج (ملفات حارّة) إعداداً وتقديماً”.