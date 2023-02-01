الأربعاء, فبراير 1, 2023
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احذفها فوراََ من هاتفك..غوغل تحظر 12 تطبيقا شهيراً لأندرويد

تخدع التطبيقات المستخدمين عن طريق مشاهدة الاعلانات

كتب ايمان الباجي
احذفها فوراََ من هاتفك..غوغل تحظر 12 تطبيقا شهيراً لأندرويد watanserb.com
أندرويد
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وطن- قامت شركة غوغل بحذف ما يزيد على عشرة تطبيقات من متجر بلاي ستور الخاص بها، وذلك بعد إدراكها أنها كانت تخدع المستخدمين لمشاهدة إعلانات لا نهاية لها أو تحاول سرقة البيانات الحساسة عبر ما يسمى بهجمات التصيد الاحتيالي.

تم تنزيلها أكثر من 5 ملايين مرة!

حسب صحيفة إكسبرس البريطانية، اكتشف فريق الأمن السيبراني بموقع Dr. Web هذه التطبيقات التي تم تنزيلها أكثر من 5 ملايين مرة من قبل مستخدمي Android في جميع أنحاء العالم.

قامت شركة غوغل بحذف ما يزيد على عشرة تطبيقات من متجر بلاي ستور الخاص بها

في الواقع، وعدت هذه التطبيقات المستخدمين مقابل تفاعلهم بمكافآت.

فتطبيق Joy walk، الذي حذر منه الخبراء، كان من بين التطبيقات التي إنتشرت خلال الآونة الأخيرة، حيث يحتسب عدد الخطوات أثناء المشي، و كلما زاد عدد مستخدمي والتمارين الرياضية التي يقومون بها كل يوم، زاد عدد النقاط التي سجلوها في الفوز بجوائز مجانية.

ومع ذلك، عندما حاول معظم الأشخاص سحب أموالهم تم منعهم وطُلب منهم مشاهدة إعلانات لا نهاية لها دون أي شيء في المقابل. 

وإذا كان لديك هذا التطبيق على جهازك، فقد ترغب في حذفه الآن.

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ومن التطبيقات الأخرى التي تحدثوا عنها هي:

  • Lucky Step – Walking Tracker
  • WalkingJoy
  • Lucky Habit

كما كشف الخبراء عن برامج أخرى تخدع المستخدمين من خلال النقر فوق رابط يؤدي إلى تنزيل برامج ضارة أو توجيههم إلى موقع ويب مخادع.

وعدت التطبيقات المستخدمين مقابل تفاعلهم بمكافآت

وبعد ذلك، يُطلب منهم تقديم بياناتهم الشخصية من أجل تقديم “طلب” لتسجيل الحساب. وتشمل التطبيقات التي تمت إزالتها جميعًا الآن من متجر Play:

  • Golden Hunt
  • Reflector
  • Seven Golden Wolf blackjack
  • Unlimited Score
  • Big Decisions
  • Jewel Sea
  • Lucky Clover
  • King Blitz
  • Lucky Hammer

وفقًا لإحصاءات الاكتشاف التي جمعها Dr.Web لنظام Android، زاد نشاط برامج Adware Trojans وبرامج التجسس في ديسمبر 2022. وفي الوقت نفسه، تم اكتشاف العديد من التهديدات الجديدة على Google Play على مدار الشهر الماضي.

وقد أشار الخبراء إلى أن الآن هو الوقت المناسب لتكون في حالة تأهب قصوى عند تنزيل أي تطبيقات جديدة. عليك أن تحقق أولاََ من المراجعات وحاول تنزيل إلا من مصدر آمن و موثوق.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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