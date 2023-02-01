احذفها فوراََ من هاتفك..غوغل تحظر 12 تطبيقا شهيراً لأندرويد

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وطن- قامت شركة غوغل بحذف ما يزيد على عشرة تطبيقات من متجر بلاي ستور الخاص بها، وذلك بعد إدراكها أنها كانت تخدع المستخدمين لمشاهدة إعلانات لا نهاية لها أو تحاول سرقة البيانات الحساسة عبر ما يسمى بهجمات التصيد الاحتيالي.

تم تنزيلها أكثر من 5 ملايين مرة!

حسب صحيفة إكسبرس البريطانية، اكتشف فريق الأمن السيبراني بموقع Dr. Web هذه التطبيقات التي تم تنزيلها أكثر من 5 ملايين مرة من قبل مستخدمي Android في جميع أنحاء العالم.



في الواقع، وعدت هذه التطبيقات المستخدمين مقابل تفاعلهم بمكافآت.

فتطبيق Joy walk، الذي حذر منه الخبراء، كان من بين التطبيقات التي إنتشرت خلال الآونة الأخيرة، حيث يحتسب عدد الخطوات أثناء المشي، و كلما زاد عدد مستخدمي والتمارين الرياضية التي يقومون بها كل يوم، زاد عدد النقاط التي سجلوها في الفوز بجوائز مجانية.

ومع ذلك، عندما حاول معظم الأشخاص سحب أموالهم تم منعهم وطُلب منهم مشاهدة إعلانات لا نهاية لها دون أي شيء في المقابل.

وإذا كان لديك هذا التطبيق على جهازك، فقد ترغب في حذفه الآن.

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ومن التطبيقات الأخرى التي تحدثوا عنها هي:

Lucky Step – Walking Tracker

WalkingJoy

Lucky Habit

كما كشف الخبراء عن برامج أخرى تخدع المستخدمين من خلال النقر فوق رابط يؤدي إلى تنزيل برامج ضارة أو توجيههم إلى موقع ويب مخادع.

وبعد ذلك، يُطلب منهم تقديم بياناتهم الشخصية من أجل تقديم “طلب” لتسجيل الحساب. وتشمل التطبيقات التي تمت إزالتها جميعًا الآن من متجر Play:

Golden Hunt

Reflector

Seven Golden Wolf blackjack

Unlimited Score

Big Decisions

Jewel Sea

Lucky Clover

King Blitz

Lucky Hammer

وفقًا لإحصاءات الاكتشاف التي جمعها Dr.Web لنظام Android، زاد نشاط برامج Adware Trojans وبرامج التجسس في ديسمبر 2022. وفي الوقت نفسه، تم اكتشاف العديد من التهديدات الجديدة على Google Play على مدار الشهر الماضي.

وقد أشار الخبراء إلى أن الآن هو الوقت المناسب لتكون في حالة تأهب قصوى عند تنزيل أي تطبيقات جديدة. عليك أن تحقق أولاََ من المراجعات وحاول تنزيل إلا من مصدر آمن و موثوق.

