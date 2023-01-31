3 حيل مخفية في تطيبق واتساب لا يعرفها الكثيرون

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وطن- يعتبر تطبيق واتساب أحد أشهر شبكات التواصل في العالم، مع حوالي أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريًا.

وللحفاظ على تفاعل المستخدمين، كشفت مجلة “ذا صن” البريطانية 3 حيل مخفية على التطبيق.

ميزة العداد

يحتوي تطبيق واتساب على صفحة مخفية تمكنك من معرفة العدد الدقيق للنصوص التي تم إرسالها واستلامها على التطبيق.



ولتفعيل هذه الميزة، عليك اتباع هذه الخطوات السهلة:

تشغيل التطبيق ثم اضغط على الإعدادات في الزاوية.

انقر بعد ذلك على التخزين والبيانات.



بعد ذلك، ستحتاج إلى البحث عن قسم الشبكة والنقر فوق استخدام الشبكة.

في الجزء العلوي، سترى سترى قسمًا يسمى الرسائل، سيعرض لك جميع مرفقات WhatsApp المرسلة والمستلمة.

وضع التخفي

يتيح لك تطبيق واتساب الآن إخفاء حالتك على الإنترنت باستخدام ما أصبح يُعرف باسم “وضع التخفي”.

لتفعيل هذا الوضع، تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من WhatsApp.

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وكل ما عليك القيام به هو:

فتح WhatsApp والانتقال إلى الإعدادات.

ثم انتقل إلى الخصوصية، ثم انقر على خيار آخر ظهور.

ستجد الخيارات الجديدة أسفل القسم السفلي بعنوان: “من يمكنه رؤيتي عندما أكون متصلاََ”

صورة رمزية “Avatar”

طرحت شركة ميتا “Meta ” العام الماضي ميزة أفاتار Avatars على تطبيق واتساب.

ويمكن لمستخدمي “واتساب” الآن استخدام الشخصية الرمزية كصورة للملف الشخصي، أو الاختيار من بين 36 ملصقًا مخصصًا يعكس العديد من المشاعر والأفعال المختلفة.

وتعتقد ميتا أن إرسال الشخصيات الرمزية يُعد طريقة سريعة وممتعة لمشاركة المشاعر مع الأصدقاء والعائلة. ويمكن أن تكون أيضًا طريقة رائعة لتمثيل نفسك دون استخدام صورتك الحقيقية حتى تشعر بمزيد من الخصوصية.

وإليك هذه الخطوات التي عليك إتباعها لإنشاء صورة رمزية على واتساب:

افتح التطبيق وانتقل إلى إعدادات.

توجه إلى خيار الصورة الرمزية Avatar، وابدأ في إنشاء الصورة الرمزية.

إذا كنت تريد استخدامها كصورة ملفك الشخصي، فانقر فوق الإعدادات ثم انقر فوق صورة ملف التعريف الخاص بك، ثم انقر بعد ذلك فوق علامة التحرير، ثم اضغط على خيار استخدام الصورة الرمزية.

