غارسيا يثير الجدل حول مستقبل رونالدو مع النصر السعودي

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وطن- أثار المدرب الفرنسي رودي غارسيا 58 عاماً، الجدل حول مستقبل كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، بعد قدومه قبل عدة أسابيع إلى النادي بصفقة قياسية، تمتد حتى صيف 2025 في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي.

وقال مدرب النصر السعودي غارسيا، في تصريح صحفي مع موقع (كالتشيو ميركاتو) الإيطالي، ” كريستيانو رونالدو لن يعتزل مع النصر السعودي، بل سيعود إلى أوروبا لإنهاء مسيرته هناك”.

مستقبل رونالدو مع النصر السعودي

يبدو أن تصريحات المدرب الفرنسي غارسيا، تؤكد صحة التقرير الذي نشرته صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن الدون رونالدو، قد اتفق مع نادي النصر، بأنه سينتقل إلى صفوف نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الذي تمتلكه السعودية، في حال تأهل الأخير للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر جدول ترتيب هدافين دوري أبطال أوروبا في تاريخ البطولة القارية. برصيد 140 هدفاً، بينما يمتلك منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي 129 هدفاً حتى الآن.

🚨🚨🚨🚨🚨 رودي غارسيا مدرب النصر السعودي: " كريستيانو رونالدو احد افضل اللاعبين في العالم، هو لن يعتزل في النصر؛ سيعود إلى أوروبا." pic.twitter.com/OtiBgrPRdL — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) January 28, 2023

ويحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 39 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف وحامل اللقب مانشستر سيتي برصيد 45 نقطة، بينما ينفرد أرسنال في الصدارة برصيد 50 نقطة.

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كما ويطمح فريق نيوكاسل الذي يمتلك العديد من النجوم المواهب الشابة، في التأهل للمشاركة ضمن كبار الفرق في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 القادمة.

رونالدو ودع أول بطولة مع النصر السعودي

وفشل رونالدو مع النصر السعودي، في الذهاب بعيداً في منافسات بطولة كأس السوبر السعودي 2023. بعد خسارة بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، أمام المتوج بها اتحاد جدة في دور النصف النهائي.

ولم يضع رونالدو بصمته بعد على الصعيد التهديفي مع فريقه الجديد النصر السعودي، بعد مشاركته في مباراتين على التوالي.

كما وسيلتقي فريق النصر أمام الفتح، الجمعة، في منافسات الجولة ال15 من منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن).

ويحافظ النصر على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بشكل مؤقت. برصيد 33 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني الهلال حامل اللقب برصيد 32 نقطة للموسم الجاري.