طارت بالأطفال.. سقوط مروع للعبة في ليالي مسقط وسبب الكارثة (فيديو)

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وطن- سقطت لعبة ملاهي كهربائية أثناء التشغيل في ميدان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمدينة “العرفان” خلال فاعليات “ليالي مسقط”، ونتج عن الحادث إصابة 7 أطفال وامرأة تراوحت إصابتهم بين المتوسطة والخفيفة.

ووسط هلع الحضور، أظهر مقطع فيديو متداول من سلطنة عُمان، سقوط أحد ألعاب الأطفال ضمن فعاليات ليالي مسقط، مساء الثلاثاء، أدى إلى إصابة عدد من الحضور ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.

سقوط لعبة أطفال في ليالي مسقط

وتداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان، مقطع فيديو يظهر أحد ألعاب الأطفال وهي تسقط وعلى متنها عدد من الأطفال ضمن فعاليات ليالي مسقط.

مقطع متداول لسقوط أحدى ألعاب الأطفال ضمن فعاليات ليالي مسقط مساء اليوم pic.twitter.com/UQJ8rmOSIK — أخبار عمان (@omaniyanews) January 31, 2023

ووسط دهشة وهلع الحضور، تداعت الأرجوحة الدوارة لتسقط أرضا بينما كانت تحمل عددا من الأطفال على متنها، في حادثة دفعت السلطات الرسمية لتوضيح مجرياتها.

من جانبها أكدت قوات الدفاع المدني في السلطنة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، تعامل فرق الإنقاذ والإسعاف بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط مع بلاغ سقوط لعبة كهربائية أثناء التشغيل في ميدان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمدينة العرفان، نتج عن الحادث إصابة 7 أطفال وإمرأة تراوحت إصابتهم بين المتوسطة والخفيفة.

#الوصال| الدفاع المدني: تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #مسقط مع بلاغ سقوط لعبة كهربائية أثناء التشغيل في ميدان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمدينة العرفان ، نتج عن الحادث إصابة ٧ أطفال وإمرأة تراوحت إصابتهم بين المتوسطة والخفيفة#ليالي_مسقط pic.twitter.com/JmlgSAx3Nn — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) January 31, 2023

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بدورها، عبرت إدارة فعاليات “ليالي مسقط” عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر في بيان أول، عن “أسفها لما وقع جراء حدوث خلل فني في أحد الألعاب بمركز عمان للمعارض والمؤتمرات”.

وأوضحت في بيانها الثاني إنه “جاري التحقيق وتقييم الأضرار و اتخاذ الاجراءات اللازمة”.

بيان ١

بلدية مسقط تأسف لما وقع جراء حدوث خلل فني في أحد الألعاب في مركز عمان للمعارض والمؤتمرات و جاري التحقيق و تقييم الأضرار و اتخاذ الاجراءات اللازمة. pic.twitter.com/dPTzf3fQ7H — لــيالي مسقط (@MuscatNightsOm) January 31, 2023

وأكدت أنه لا توجد اصابات بليغة بين الأطفال بقولها “قامت الجهات الطبية والفرق المختصة بمعاينة الإصابات والأضرار و تحويل ستة حالات للجهات الطبية ونؤكد عدم وجود إصابات بليغة والحمد لله.”

هذا ودعت الى استقاء المعلومات من مصادرها الرسميه وعدم تداول الاشاعات وأكدت حرصها على سلامة الجميع كبارا وصغارا.

بيان ٢: قامت الجهات الطبية والفرق المختصة بمعاينة الإصابات والأضرار و تحويل ستة حالات للجهات الطبية ونؤكد عدم وجود إصابات بليغة و الحمد لله. يرجى استقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الاشاعات. pic.twitter.com/OwHk6eLVdm — لــيالي مسقط (@MuscatNightsOm) January 31, 2023

كما تطرقت ليالي مسقط إلى الأضرار الناجمة عن الحادثة، منوهة إلى تدخل السلطات المعنية في الغرض.

غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الحادثة

إلى ذلك أثارت هذه الحادثة ردود فعل واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة.

تفاعل المعلق الرياضي العماني بشبكة بي إن سبورتس “خليل البلوشي” مع هذه الحادثة متمنيا السلامة للجميع.

وعقب عليها في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر قائلا “اولاً الحمد لله على سلامة الارواح.”

واستطرد:”ثانياً الموضوع ما ينسكت عنه ويجب محاسبة كل شخص وراء الحادثة ..ثالثاً اللعبة تفشل والله”.

اولاً الحمد لله على سلامة الارواح

ثانياً الموضوع ما ينسكت عنه ويجب محاسبة كل شخص وراء الحادثة

ثالثاً اللعبة تفشل والله #ليالي_مسقط — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) January 31, 2023

في المقابل، تساءل الإعلامي العماني “محمد المخيني” في تعقيبه على هذه الحادثة بقوله عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر: “لولا حفظ الرحمان لتوفي عدد من الأطفال.. من المسؤول؟.”

فيما اعتبر الناشط “عبد العزيز الكلباني” أن السبب وراء سقوط اللعبة، إنما هو قِدمها.

وعلق قائلا “المعلوم بأن هذه الألعاب قديمة نوعا ما والجدير بأن كثرة فك وتركيب مثل هذه الألعاب يقلل من جودتها وأدائها.”

واضاف موضحا:”وأنا أقول من وجهة نظري يجب قبل الشروع في تركيب مثل هذه الألعاب التأكد تأكداً سليم.. وهذا الدليل السرعة في الإنجاز وألعاب مستهلكة صار لها عصور تستخدم”.

المعلوم بأن هذه الألعاب قديمة نوعا ما والجدير بأن كثرة فك وتركيب مثل هذه الألعاب يقلل من جودتها وادائها وأنا أقول من وجهة نظري يجب قبل الشروع في تركيب مثل هذه الألعاب التأكد تأكداً سليم ما خذوه فغلوه

وهذا الدليل السرعة في الإنجاز وألعاب مستهلكة صار لها عصور تستخدم — abdulaziz_alkalbani (@azizkalbani) January 31, 2023

أما “حمد” فقرر عدم توجيه لومه إلى القائمين على فعاليات ليالي مسقط، وكتب قائلا: “أنا مالوم البلدية أنا اللوم الناس هي اللي رفعت شأن هالحدث وخلّت البلديّة والمنظمين يظنّو انهم يقيمو شئ استثنائي وهم يعيشونا كل سنه ب2003 ، طمنونا ع الاطفال بس”.

فيما طالب “خليفة النوفلي” بإغلاق الفعاليات من الأساس، وكتب عبر حسابه على تويتر قائلا: “اغلقوا ليالي_مسقط مدى الحياة والله العظيم 3 سنوات الماضية اللي توقف ارتحنا”.

اغلقوا #ليالي_مسقط مدى الحياة والله العظيم 3 سنوات الماضية اللي توقف ارتحنا pic.twitter.com/hAX8Kk0N1Z — خليفة النوفلي |🇴🇲 (@AlnofaliKhalifa) January 31, 2023

وفي السياق أيضاً، طالب الناشط “عبد الله العدوي” بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة.

وقال: “نتمنى أن لا تمر هذه الحادثة مرور الكرام؛ يجب محاسبة كل المتسببين في هذا المشهد سواء من موظفين البلدية أو الشركات المشغلة لهذه الألعاب؛ أرواح الناس وسلامتهم أمانة في أعناقكم…!”.

نتمنى أن لا تمر هذه الحادثة مرور الكرام؛ يجب محاسبة كل المتسببين في هذا المشهد سواء من موظفين البلدية أو الشركات المشغلة لهذه الألعاب؛ أرواح الناس وسلامتهم أمانة في أعناقكم…! #ليالي_مسقط pic.twitter.com/JQsgrVVAuL — عبدالله العدوي (@Abdullah_adawi) January 31, 2023

بدورها، قالت “فاطمة الحوسني” عبر تويتر: “نحن شعب نستحق مهرجان وفعاليات أفضل من هذه مع وضع في عين الاعتبار أولاً سلامة أطفالنا”.

قبل أن تُعقب “مؤسف جداً إلي صار اليوم في ليالي مسقط إذا كانت المهرجانات مثل هذه فنحن في غنى عنها”.

وكانت فاعليات “ليالي مسقط” قد شهدت انتقادات واسعة قبل أيام أيضا، بعد ظهور مثلييين جنسيا فيها، الأمر الذي فجر غضب العمانيين، الذين طالبوا السلطات بضرورة التعامل مع هذه المشاهد المخلة المسيئة للسلطنة ومنعها.

وانطلقت فعاليات ليالي مسقط 2023 قبل أيام، وتتواصل حتى الـ4 من فبراير القادم، ضمن مجموعة من الأنشطة التي صُمّمت لتلبي تطلعات الجمهور وتخدم مختلف فئات المجتمع والزوار.