الثلاثاء, يناير 31, 2023
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طارت بالأطفال.. سقوط مروع للعبة في ليالي مسقط وسبب الكارثة (فيديو)

سقوط اللعبة الكهربائية ضمن فاعليات ليالي مسقط، خلف 7 إصابات وأثار غضبا واسعا بين العمانيين عبر مواقع التواصل تجاه المُنظمين

كتب فهمي الورغمي
سقوط مروع للعبة في ليالي مسقط watanserb.com
سقوط مروع للعبة في ليالي مسقط
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وطن- سقطت لعبة ملاهي كهربائية أثناء التشغيل في ميدان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمدينة “العرفان” خلال فاعليات “ليالي مسقط”، ونتج عن الحادث إصابة 7 أطفال وامرأة تراوحت إصابتهم بين المتوسطة والخفيفة.

ووسط هلع الحضور، أظهر مقطع فيديو متداول من سلطنة عُمان، سقوط أحد ألعاب الأطفال ضمن فعاليات ليالي مسقط، مساء الثلاثاء، أدى إلى إصابة عدد من الحضور ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.

سقوط لعبة أطفال في ليالي مسقط

وتداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان، مقطع فيديو يظهر أحد ألعاب الأطفال وهي تسقط وعلى متنها عدد من الأطفال ضمن فعاليات ليالي مسقط.

ووسط دهشة وهلع الحضور، تداعت الأرجوحة الدوارة لتسقط أرضا بينما كانت تحمل عددا من الأطفال على متنها، في حادثة دفعت السلطات الرسمية لتوضيح مجرياتها.

من جانبها أكدت قوات الدفاع المدني في السلطنة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، تعامل فرق الإنقاذ والإسعاف بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط مع بلاغ سقوط لعبة كهربائية أثناء التشغيل في ميدان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمدينة العرفان، نتج عن الحادث إصابة 7 أطفال وإمرأة تراوحت إصابتهم بين المتوسطة والخفيفة.

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سقوط لعبة أطفال في ليالي مسقط
سقوط لعبة أطفال في ليالي مسقط

بدورها، عبرت إدارة فعاليات “ليالي مسقط” عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر في بيان أول، عن “أسفها لما وقع جراء حدوث خلل فني في أحد الألعاب بمركز عمان للمعارض والمؤتمرات”.

وأوضحت في بيانها الثاني إنه “جاري التحقيق وتقييم الأضرار و اتخاذ الاجراءات اللازمة”.

وأكدت أنه لا توجد اصابات بليغة بين الأطفال بقولها “قامت الجهات الطبية والفرق المختصة بمعاينة الإصابات والأضرار و تحويل ستة حالات للجهات الطبية ونؤكد عدم وجود إصابات بليغة والحمد لله.”

هذا ودعت الى استقاء المعلومات من مصادرها الرسميه وعدم تداول الاشاعات وأكدت حرصها على سلامة الجميع كبارا وصغارا.

كما تطرقت ليالي مسقط إلى الأضرار الناجمة عن الحادثة، منوهة إلى تدخل السلطات المعنية في الغرض.

غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الحادثة

إلى ذلك أثارت هذه الحادثة ردود فعل واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة.

تفاعل المعلق الرياضي العماني بشبكة بي إن سبورتس “خليل البلوشي” مع هذه الحادثة متمنيا السلامة للجميع.

وعقب عليها في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر قائلا “اولاً الحمد لله على سلامة الارواح.”

واستطرد:”ثانياً الموضوع ما ينسكت عنه ويجب محاسبة كل شخص وراء الحادثة ..ثالثاً اللعبة تفشل والله”.

في المقابل، تساءل الإعلامي العماني “محمد المخيني” في تعقيبه على هذه الحادثة بقوله عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر: “لولا حفظ الرحمان لتوفي عدد من الأطفال.. من المسؤول؟.”

فيما اعتبر الناشط “عبد العزيز الكلباني” أن السبب وراء سقوط اللعبة، إنما هو قِدمها.

وعلق قائلا “المعلوم بأن هذه الألعاب قديمة نوعا ما والجدير بأن كثرة فك وتركيب مثل هذه الألعاب يقلل من جودتها وأدائها.”

واضاف موضحا:”وأنا أقول من وجهة نظري يجب قبل الشروع في تركيب مثل هذه الألعاب التأكد تأكداً سليم.. وهذا الدليل السرعة في الإنجاز وألعاب مستهلكة صار لها عصور تستخدم”.

أما “حمد” فقرر عدم توجيه لومه إلى القائمين على فعاليات ليالي مسقط، وكتب قائلا: “أنا مالوم البلدية أنا اللوم الناس هي اللي رفعت شأن هالحدث وخلّت البلديّة والمنظمين يظنّو انهم يقيمو شئ استثنائي وهم يعيشونا كل سنه ب2003 ، طمنونا ع الاطفال بس”.

فيما طالب “خليفة النوفلي” بإغلاق الفعاليات من الأساس، وكتب عبر حسابه على تويتر قائلا: “اغلقوا ليالي_مسقط مدى الحياة والله العظيم 3 سنوات الماضية اللي توقف ارتحنا”.

وفي السياق أيضاً، طالب الناشط “عبد الله العدوي” بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة.

وقال: “نتمنى أن لا تمر هذه الحادثة مرور الكرام؛ يجب محاسبة كل المتسببين في هذا المشهد سواء من موظفين البلدية أو الشركات المشغلة لهذه الألعاب؛ أرواح الناس وسلامتهم أمانة في أعناقكم…!”.

بدورها، قالت “فاطمة الحوسني” عبر تويتر: “نحن شعب نستحق مهرجان وفعاليات أفضل من هذه مع وضع في عين الاعتبار أولاً سلامة أطفالنا”.

قبل أن تُعقب “مؤسف جداً إلي صار اليوم في ليالي مسقط إذا كانت المهرجانات مثل هذه فنحن في غنى عنها”.

وكانت فاعليات “ليالي مسقط” قد شهدت انتقادات واسعة قبل أيام أيضا، بعد ظهور مثلييين جنسيا فيها، الأمر الذي فجر غضب العمانيين، الذين طالبوا السلطات بضرورة التعامل مع هذه المشاهد المخلة المسيئة للسلطنة ومنعها.

وانطلقت فعاليات ليالي مسقط 2023 قبل أيام، وتتواصل حتى الـ4 من فبراير القادم، ضمن مجموعة من الأنشطة التي صُمّمت لتلبي تطلعات الجمهور وتخدم مختلف فئات المجتمع والزوار.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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