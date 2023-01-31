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رهف القحطاني بعد إزالة “لغلوغها” وبثور من ظهرها بعملية تجميل (شاهد)

رهف القحطاني تخضع لعملية تجميل "اللغلوغ" وأخبرت جمهورها أنها لم تعد تحتمل شكل لغدها؛ الذي يسبب لها الإزعاج ويجعلها تبدو أكبر سنا

كتب خالد الأحمد
رهف القحطاني watanserb.com
رهف القحطاني
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وطن- عادت مشهورة سناب شات السعودية “رهف القحطاني” لتشغل متابعيها ومعجبيها من جديد بخبر خضوعها لعملية تجميل، تمثلت في إزالة بعض الدهون من منطقة أسفل الذقن بعد أيام قليلة من تصريحات مثيرة عن طريقة وصولها للشهرة بمساعدة والدتها.

رهف القحطاني: “اللغلوغ قاهرني والله مكبرني يا بنات”

وكانت رهف القحطاني قد أعلنت قبل نحو أسبوع واحد في مقطع فيديو نشرته على حساباتها أنها ستخضع لعملية تجميلية قائلة: “اللغلوغ قاهرني والله مكبرني يا بنات.”

وتابعت:”انتوا بتجاملوني لكن ما يبان من قدام لازم أشيله قهرني أول مرة في حياتي يطلع لي لغلوغ”.

ويطلق البعض خاصة في مصر على الإكتناز أسفل الذقن اسم “اللغلوغ”، وبات هذا الاسم مبعث تندر في أفلام ومسرحيات الفنان الكوميدي عادل إمام.

ونشرت رهف القحطاني صورة من بعد العملية لطمأنة جمهورها، وعلقت عليها: ”توني صحيت أبشركم بخير وصحتي زينة بنات النتيجة خيال تخيلوا بدت توضح بموت من الوناسة”.

وأضافت: ”راح أصور لكم النتيجة تجنن، سويت لغلوغ واقترح يسوي تحديد خد كأنه كنتور وسويته بس أخلص لأنه متورم صورت لكم”.

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وأضافت أنها لم تعد تحتمل شكل لغدها؛ الذي يسبب لها الإزعاج ويجعلها تبدو أكبر سنا، لافتة إلى أنها ستخضع لحقن البوتوكس في وجهها لتكون بشرتها أكثر نضارة.

والتقطت رهف القحطاني صورة وحيدة ليدها وهي مضمدة باللاصق الطبي، لإخفاء علامات الحقن والإبر التي تلقتها أثناء العملية.

وفي مشهد تال بدت وهي تضع لاصقات طبية على وجهها.

رهف القحطاني اللغلوغ قاهرني والله مكبرني يا بنات
رهف القحطاني اللغلوغ قاهرني والله مكبرني يا بنات

رهف القحطاني خضعت لعمليات تجميل في أنفها
رهف القحطاني خضعت لعمليات تجميل في أنفها

عملية دون تخدير

واستفسرت إحدى متابعات رهف القحطاني، عن سبب تخديرها أثناء العملية، حيث أكدت أنها خضعت لنفس العملية دون تخدير، لتنفي رهف أنها أخذت أي مخدر، ولكنها نامت من الإرهاق.

لترد الأخرى: “ليش نيموكييي أنا عملته وأنا صاحية وشايفه كل شي وما حسيت بأي وجع أبدا والنتيجة على طول بانت”.”.

وكشفت رهف القحطاني أن ظهرها مليء بالبثور أيضاً ، ولذلك جاءت إلى عيادة التجميل لمعالجته أيضاً وكذلك ستجري عملية بوتكس تحت عينيها مضيفة أنها سلمت للكادر الطبي في المشفى أمرها وقالت لهم “ساوو كل شيء”.

رهف القحطاني خضعت سابقا لعمليات تجميل في أنفها

وكانت المشهورة السعودية المثيرة للجدل قد خضعت في آذار الماضي 2022 لعملية تجميل لأنفها وعبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن هذه العمليات ” الكمالية” ليست ضرورية ولكنها محاولة لجذب المزيد من اهتمام المتابعين وإثارة الجدل باستمرار .

وكانت رهف القحطاني قد ووصفت تصرفاتها التي تتحول إلى “تريند” بالعفوية، مؤكدة أنها تعبت حتى أصبح اسمها الإعلامية رهف القحطاني وكشفت مشهورة السناب السعودية قبل أيام أن والدتها كانت أحد أهم أسباب شهرتها، بعد اتباعها أساليب مثيرة للجدل، لزيادة انتشار فيديوهات ابنتها،

وقالت أثناء استضافتها مع الإعلامي علي العجمي: “أمي هي أول من داعمني في الموضوع هذا.. وأمي كانت تنشر صوري في تويتر، وتكتب عليها فضيحة رهف القحطاني حتى الناس يدخلون ويشوفون، وتابعت رهف: “أمي كانت تدعمني بس من ورا لورا. كانت قدام إخواني والناس تقول لا غلط اللي تسوية رهف ، أنتم صادقين غلط، وكنت أنصدم منها فتغمز لي إنه تجاريهم بس”.

المصدريوتيوب، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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