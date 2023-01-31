حالة وفاء نادرة بين ناقة وصاحبها السعودي.. لن تصدق ما فعلته (فيديو)

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وطن- وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، ردة فعل ناقة عندما رأت صاحبها لأول مرة بعد غياب عنها جراء مرضه في إحدى المناطق بالمملكة، وحظي الفيديو بتفاعل وانتشار واسعين على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية.

الناقة اقتربت منه وتحسست رأسه وجسده كأنها تطمئن على صحته

وأظهر الفيديو الذي نشره رئيس نادي الإبل “فهد بن حثلين” لحظات استقبال ناقة لصاحبها بالعناق بعد فترة طول غيابه عنها.

إذ أبعده المرض عن لقائها، وبدا صاحب الناقة وهو يجلس في الصندوق الخلفي لسيارة “فان” على كرسي متحرك.

لتقترب الناقة منه وتتحسس رأسه وجسده وكأنها تطمئن على صحته وسبب غيابه.

فيما بدا صاحبها وهو يضحك ويقبلها رغم أنه يعاني من شدة المرض.

لا تعلم أتتعجب من وفاء الناقة بعد طول الغياب!

أم من وفاء مالك إبل أبعده المرض عن لقاهم!!🇸🇦 pic.twitter.com/uEDducMMbe — فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) January 30, 2023

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وعلق “بن حثلين” على الفيديو الذي نال مشاهدات قياسية:” لا تعلم أتتعجب من وفاء الناقة بعد طول الغياب.. أم من وفاء مالك إبل أبعده المرض عن لقاهم”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن تابعوا الفيديو مع حالة الألفة والوفاء التي ربطت بين الناقة وصاحبها لدرجة جعلتها تتصرف بهذا الشكل.

وعلق “عبدالله فرحان“: “علاقة فطرية من الصعب استيعابها لمن لا يهوى الإبل”.

علاقة فطرية من الصعب إستيعابها لمن لا يهوى الإبل . — عبدالله فرحان (@qsaaf1) January 30, 2023

فرد عليه “محمد العمري”: “اعتقد أن من يحمل الوفاء في داخل أعماقه سيكون متفاعلاً مع هذا المقطع حتى لو لم يكن لديه هواية للابل”.

وعقب “سعيد بن ناصر أبن نورة”:”وفاء قد يعجز عنه الانسان بعد طول غياب” .

فيما قال “علي المري” : “سبحان من جعل محبة عطايا الله الإبل في قلوب الناس”.

وأضاف: الإبل تعرف راعيها ومن يغليها”. واستدرك أن “أجمل مافي الفيديو ضحكة المسن المريض وسعادته رغم المرض والعزلة التي انهكته”.

سبحان الله هذا اللي جعل محبة عطايا الله البل في قلوب الناس،البل تعرف راعيها ومن يغليها افضل شي هي ضحكة هذا الشايب وسعادته على الرغم من المرض والعزله التي انهكته،فعلا وناسة البدوي وافضل اوقاته بل سياحته المفضله عند ذوده ومن سرقت قلبه وشعوره واحساسه،شكراً ياشيخ فهد على نقلك المميز! — علي المري (@Abohadi431) January 31, 2023

وعبر “محمد جزاع الأسلمي” عن اعتقاده بأن هناك رابطاً عجيباً بين الإبل والإنسان، فهي تبادله المشاعر نفسها.

وتابع موضحا: “إن وجدت إكراماً أكرمته وإن وجدت إساءة لا تنسى.”

وأردف: “في هذا المقطع نشاهد الحب والوفاء المتبادل بين الناقة وصاحبها”.

سحب لقب سفير نادي الإبل من عبد الله العتيبي

وفي سياق كانت إدارة نادي الإبل بالسعودية، قد أعلنت في منتصف يناير، عن سحب لقب سفير نادي الإبل من عبدالله بن محمد العتيبي، بعد لقاءاته التلفزيونية الأخيرة التي تضمنت مغالطات وإسقاطات على قطاع الإبل.

وقالت إدارة نادي الإبل في بيان صحفي وقتها، إن عبدالله بن محمد العتيبي أظهر عبر إحدى القنوات التلفزيونية تصريحات مغلوطة لا تمت للواقع بصلة وإطلاق أوصاف لا تستند على أدلة أو براهين مثبتة، فضلا عن إعلان أرقام وإحصائيات ليس لها مرجع بحثي أو علمي محدد وواضح.

وأوضحت أنه تم سحب الصفة الممنوحة لقب سفير نادي الإبل بالسعودية من المذكور أعلاه ويعتبر هذا القرار نافذا من تاريخه.

وأكدت إدارة النادي حرصها على حماية الموروث وسمعته واقتصاده وجميع ما يختص به.

مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها ستعمل جاهدة على وقف كل ما يؤثر سلبا على القطاع بجميع أشكاله، بما يضمن له الاستمرارية والاستدامة وجذب المستثمرين والملاك الجدد نحو هذا القطاع وتنميته.