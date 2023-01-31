الثلاثاء, يناير 31, 2023
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حالة وفاء نادرة بين ناقة وصاحبها السعودي.. لن تصدق ما فعلته (فيديو)

رد فعل الناقة عندما رأت صاحبها لأول مرة بعد غياب عنها جراء مرضه في إحدى المناطق بالمملكة لفت أنظار السعوديين وسط تفاعل واسع

كتب خالد الأحمد
وفاء بين ناقة وصاحبها السعودي watanserb.com
وفاء بين ناقة وصاحبها السعودي
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وطن- وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، ردة فعل ناقة عندما رأت صاحبها لأول مرة بعد غياب عنها جراء مرضه في إحدى المناطق بالمملكة، وحظي الفيديو بتفاعل وانتشار واسعين على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية.

الناقة اقتربت منه وتحسست رأسه وجسده كأنها تطمئن على صحته

وأظهر الفيديو الذي نشره رئيس نادي الإبل “فهد بن حثلين” لحظات استقبال ناقة لصاحبها بالعناق بعد فترة طول غيابه عنها.

إذ أبعده المرض عن لقائها، وبدا صاحب الناقة وهو يجلس في الصندوق الخلفي لسيارة “فان” على كرسي متحرك.

لتقترب الناقة منه وتتحسس رأسه وجسده وكأنها تطمئن على صحته وسبب غيابه.

فيما بدا صاحبها وهو يضحك ويقبلها رغم أنه يعاني من شدة المرض.

لن تصدق ماذا فعلت ناقة عندما رأست صاحبها السعودي بعد غيابه عنها بسبب مرضه
لن تصدق ماذا فعلت ناقة عندما رأست صاحبها السعودي بعد غيابه عنها بسبب مرضه
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وعلق “بن حثلين” على الفيديو الذي نال مشاهدات قياسية:” لا تعلم أتتعجب من وفاء الناقة بعد طول الغياب.. أم من وفاء مالك إبل أبعده المرض عن لقاهم”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن تابعوا الفيديو مع حالة الألفة والوفاء التي ربطت بين الناقة وصاحبها لدرجة جعلتها تتصرف بهذا الشكل.

وعلق “عبدالله فرحان“: “علاقة فطرية من الصعب استيعابها لمن لا يهوى الإبل”.

فرد عليه “محمد العمري”: “اعتقد أن من يحمل الوفاء في داخل أعماقه سيكون متفاعلاً مع هذا المقطع حتى لو لم يكن لديه هواية للابل”.

وعقب “سعيد بن ناصر أبن نورة”:”وفاء قد يعجز عنه الانسان بعد طول غياب” .

فيما قال “علي المري” : “سبحان من جعل محبة عطايا الله الإبل في قلوب الناس”.

وأضاف: الإبل تعرف راعيها ومن يغليها”. واستدرك أن “أجمل مافي الفيديو ضحكة المسن المريض وسعادته رغم المرض والعزلة التي انهكته”.

وعبر “محمد جزاع الأسلمي” عن اعتقاده بأن هناك رابطاً عجيباً بين الإبل والإنسان، فهي تبادله المشاعر نفسها.

وتابع موضحا: “إن وجدت إكراماً أكرمته وإن وجدت إساءة لا تنسى.”

وأردف: “في هذا المقطع نشاهد الحب والوفاء المتبادل بين الناقة وصاحبها”.

سحب لقب سفير نادي الإبل من عبد الله العتيبي

وفي سياق كانت إدارة نادي الإبل بالسعودية، قد أعلنت في منتصف يناير، عن سحب لقب سفير نادي الإبل من عبدالله بن محمد العتيبي، بعد لقاءاته التلفزيونية الأخيرة التي تضمنت مغالطات وإسقاطات على قطاع الإبل.

وقالت إدارة نادي الإبل في بيان صحفي وقتها، إن عبدالله بن محمد العتيبي أظهر عبر إحدى القنوات التلفزيونية تصريحات مغلوطة لا تمت للواقع بصلة وإطلاق أوصاف لا تستند على أدلة أو براهين مثبتة، فضلا عن إعلان أرقام وإحصائيات ليس لها مرجع بحثي أو علمي محدد وواضح.

وأوضحت أنه تم سحب الصفة الممنوحة لقب سفير نادي الإبل بالسعودية من المذكور أعلاه ويعتبر هذا القرار نافذا من تاريخه.

وأكدت إدارة النادي حرصها على حماية الموروث وسمعته واقتصاده وجميع ما يختص به.

مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها ستعمل جاهدة على وقف كل ما يؤثر سلبا على القطاع بجميع أشكاله، بما يضمن له الاستمرارية والاستدامة وجذب المستثمرين والملاك الجدد نحو هذا القطاع وتنميته.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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