بوتين “تائه” والانقلاب ممكن.. كاتب خطابات بوتين السابق يفجر مفاجأة

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وطن- كشف “عباس غالمايوف” المحلل السياسي الروسي وكاتب الخطابات السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع “CNN” الأمريكية عن توقعاته لسلوك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما يمكن أن يصدر من حاكم الكرملين في الفترة القادمة.

“الانقلاب العسكري في روسيا أصبح ممكنا”

وأشار عباس غالياموف في لقاء مع الشبكة الأمريكية، الاثنين، في مقابلة مع الإعلامية “إيرين برنيت” إلى أن بوتين “في حالة تيه، بالحكم على تصرفاته”.

وعلى صعيد صحته الجسدية، أكد “غالياموف” أن الرئيس الروسي “في حالة جيدة جسديًا، أفضل بكثير مما كان عليه في الربيع، في أبريل ومايو، لكن بالحكم على أفعاله، إنه يتصرف بشكل خاطئ، بشكل غير منطقي. هناك الكثير من الأشياء التي تبدو غير منطقية”.

غالياموف تطرق كذلك إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على بوتين، وقال إن “الاقتصاد الروسي آخذ في التدهور، خُسرت الحرب”.

وأضاف “هناك المزيد والمزيد من الجثث التي تعود إلى روسيا، لذلك سيواجه الروس المزيد من الصعوبات وسيحاولون العثور على تفسير لسبب حدوث ذلك، والنظر حولهم إلى العملية السياسية وسوف يجيبون بأنفسهم: حسنًا، هذا لأن بلادنا يحكمها طاغية عجوز، ديكتاتور عجوز”.

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قبل أن يُفجر مفاجأة خلال المقابلة عندما قال: “في هذه اللحظة، أعتقد أن الانقلاب العسكري يصبح ممكنا”.

وأردف كاتب خطابات بوتين السابق قائلا: “لذلك في غضون عام واحد عندما يتغير الوضع السياسي ويوجد رئيس مكروه ويفتقد للشعبية على رأس الدولة والحرب لا تحظى بشعبية حقًا، وهم بحاجة إلى إراقة الدماء من أجل هذا، في هذه اللحظة، يصبح الانقلاب احتمالًا حقيقيًا”، بحسب موقع سي إن إن.

بوتين “تائه” ولا يعرف ماذا يفعل

تحدث عباس غالياموف كذلك عن حالة التيه التي أصبح عليها بوتين وقال “إنه يعين شخصًا – يُرقّي شخصًا وبعد بضعة أشهر يخفّض رتبته. بعد ذلك يعطي الكثير من السلطة لبريغوجين وبعدها يقلل من سلطته مجددًا، الأمر مماثل بالنسبة إلى ميدفيديف ورئيس الوزراء. يبدو وكأنه تائه نوعًا ما، يدرك أن عليه التصرف، لكنه لا يعرف ماذا يصنع”.

وتطرق ذات المتحدث أيضاً إلى أن “الأشياء التي كان يفعلها (بوتين) لسنوات عديدة معتاد على فعلها، لكن هذا وضع مختلف الآن”.

وأكد أن الرئيس الروسي “يحتاج إلى نوع مختلف من العمل لكنه غير قادر على تحقيق ذلك”.

كما نوه غالياموف إلى إمكانية إلغاء بوتين للانتخابات الرئاسية القادمة، قائلًا: “يمكنه حقًا إلغاء الانتخابات لأنه يفهم أنه بدون انتصار على أوكرانيا، سيواجه صعوبة حقيقية في الحصول على غالبية أصوات الروس”.

مضيفا أنه ” إذا لم يثبت أنه قوي فإن الروس لن يحتاجوا إليه إذا لم يكن قوياً. قد يعلن حقًا الأحكام العرفية ويلغي الانتخابات”.