الثلاثاء, يناير 31, 2023
الرئيسيةالهدهدبوتين "تائه" والانقلاب ممكن.. كاتب خطابات بوتين السابق يفجر مفاجأة
الهدهد

بوتين “تائه” والانقلاب ممكن.. كاتب خطابات بوتين السابق يفجر مفاجأة

كاتب خطابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السابق عباس غالياموف قال إن حاكم الكرملين "تائه لايعرف ماذا يفعل" وأن "الانقلاب العسكري أصبح ممكنا"

كتب فهمي الورغمي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين watanserb.com
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
- Advertisement -

وطن- كشف “عباس غالمايوف” المحلل السياسي الروسي وكاتب الخطابات السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع “CNN” الأمريكية عن توقعاته لسلوك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما يمكن أن يصدر من حاكم الكرملين في الفترة القادمة.

“الانقلاب العسكري في روسيا أصبح ممكنا”

وأشار عباس غالياموف في لقاء مع الشبكة الأمريكية، الاثنين، في مقابلة مع الإعلامية “إيرين برنيت” إلى أن بوتين “في حالة تيه، بالحكم على تصرفاته”.

وعلى صعيد صحته الجسدية، أكد “غالياموف” أن الرئيس الروسي “في حالة جيدة جسديًا، أفضل بكثير مما كان عليه في الربيع، في أبريل ومايو، لكن بالحكم على أفعاله، إنه يتصرف بشكل خاطئ، بشكل غير منطقي. هناك الكثير من الأشياء التي تبدو غير منطقية”.

غالياموف تطرق كذلك إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على بوتين، وقال إن “الاقتصاد الروسي آخذ في التدهور، خُسرت الحرب”.

وأضاف “هناك المزيد والمزيد من الجثث التي تعود إلى روسيا، لذلك سيواجه الروس المزيد من الصعوبات وسيحاولون العثور على تفسير لسبب حدوث ذلك، والنظر حولهم إلى العملية السياسية وسوف يجيبون بأنفسهم: حسنًا، هذا لأن بلادنا يحكمها طاغية عجوز، ديكتاتور عجوز”.

- Advertisement -

قبل أن يُفجر مفاجأة خلال المقابلة عندما قال: “في هذه اللحظة، أعتقد أن الانقلاب العسكري يصبح ممكنا”.

وأردف كاتب خطابات بوتين السابق قائلا: “لذلك في غضون عام واحد عندما يتغير الوضع السياسي ويوجد رئيس مكروه ويفتقد للشعبية على رأس الدولة والحرب لا تحظى بشعبية حقًا، وهم بحاجة إلى إراقة الدماء من أجل هذا، في هذه اللحظة، يصبح الانقلاب احتمالًا حقيقيًا”، بحسب موقع سي إن إن.

كاتب خطابات بوتين السابق عما تعنيه تصرفاته الأخيرة
كاتب خطابات بوتين السابق عما تعنيه تصرفاته الأخيرة

بوتين “تائه” ولا يعرف ماذا يفعل

تحدث عباس غالياموف كذلك عن حالة التيه التي أصبح عليها بوتين وقال “إنه يعين شخصًا – يُرقّي شخصًا وبعد بضعة أشهر يخفّض رتبته. بعد ذلك يعطي الكثير من السلطة لبريغوجين وبعدها يقلل من سلطته مجددًا، الأمر مماثل بالنسبة إلى ميدفيديف ورئيس الوزراء. يبدو وكأنه تائه نوعًا ما، يدرك أن عليه التصرف، لكنه لا يعرف ماذا يصنع”.

وتطرق ذات المتحدث أيضاً إلى أن “الأشياء التي كان يفعلها (بوتين) لسنوات عديدة معتاد على فعلها، لكن هذا وضع مختلف الآن”.

وأكد أن الرئيس الروسي “يحتاج إلى نوع مختلف من العمل لكنه غير قادر على تحقيق ذلك”.

كما نوه غالياموف إلى إمكانية إلغاء بوتين للانتخابات الرئاسية القادمة، قائلًا: “يمكنه حقًا إلغاء الانتخابات لأنه يفهم أنه بدون انتصار على أوكرانيا، سيواجه صعوبة حقيقية في الحصول على غالبية أصوات الروس”.

مضيفا أنه ” إذا لم يثبت أنه قوي فإن الروس لن يحتاجوا إليه إذا لم يكن قوياً. قد يعلن حقًا الأحكام العرفية ويلغي الانتخابات”.

المصدريوتيوب، CNN الأمريكية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
حياتنا

نجم دفاع مانشستر سرق ملعقة من مائدة الكرملين أثناء غداء مع بوتين

الهدهد

تحولت لكتلة لهب.. صاروخ يستهدف سفينة تركية في ميناء بأوكرانيا (فيديو)

الهدهد

فيديو مروع لجندي روسي يقتل آخر أوكرانياً بطريقة غريبة (شاهد)

تقارير

تحديث “ساعة يوم القيامة”.. حرب نووية تلوح بالأفق وتحذير من نهاية العالم

الهدهد

قطعوا خصيتيه.. أسرار ترويض “فاغنر” لمجنديها لتنفيذ مخطط بوتين بأوكرانيا

تقارير

“المحارق المتنقلة” سلاح بوتين الأخطر للتغطية على خسائره في أوكرانيا… أين صُنعت؟

الهدهد

الكرملين يضع “رامبو روسيا” على قائمة الاغتيالات أمام بوتين.. ما قصته؟

الهدهد

والدة بوتين تعرضت للضرب والسرقة.. الرئيس الروسي يفتح صندوق أسراره

الهدهد

مصرع وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف.. هل أسقطتها روسيا؟

الهدهد

“درون” أوكرانية تُبيد جنوداً روساً.. ثوانٍ من الفوضى حالت بينهم وبين النجاة (فيديو)

الهدهد

قصر أسطوري في انتظاره ..بوتين يستعد للتنحي وتعيين خليفته لكن هذا الشخص يقف عقبة أمامه.. من هو؟

الهدهد

“محاربو تيك توك”.. قوة روسية أسسها بوتين لمهمة خاصة في أوكرانيا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

عراقية تقتل جزائرية تُشبهها.. حل لغز أغرب جريمة قتل وقعت لسبب صادم

أول فيديو لعملية الدهس في نابلس وفرار المنفذ وسط استنفار الاحتلال

زيادة عدد المنازل اليهودية في الإمارات وهذا ما يوضع في مدخلها (شاهد)

طارت بالأطفال.. سقوط مروع للعبة في ليالي مسقط وسبب الكارثة (فيديو)

حقيقة وليس مزحة .. العلماء يجمعون فضلات الركاب على متن الطائرات لهذا السبب

الجزائرية عبلة بن سنوسي وإطلالة مثيرة بقميص الأهلي السعودي (شاهد)

كاد يبكي.. الفنان خالد الرفاعي لا يجد تكاليف علاجه وظهور مؤثر (فيديو)

رهف القحطاني بعد إزالة “لغلوغها” وبثور من ظهرها بعملية تجميل (شاهد)

سبب وفاة فاطمة نصيف الداعية التي قضت 50 عامًا في الدعوة النسائية بالسعودية

فيديو أول قداس لعيد الميلاد في السعودية برعاية كاملة من محمد بن سلمان

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC