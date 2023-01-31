الجمال العربي الأصيل لزوجة سلطان عمان يلفت الأنظار بأحدث ظهور (شاهد)

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وطن- من جديد، أطلت زوجة سلطان عُمان عهد بنت عبد الله البوسعيدية، التي يلقبها العمانيون بـ “السيدة الجليلة” في أحد أسواق ولاية صحار، تحديداً “سوق الحريم”؛ التقت هناك عددا من النساء وشاركتهم بعض الأحاديث.

السيدة الجليلة في سوق الحريم بولاية صحار

وأظهرت صور ومقاطع فيديو “السيدة الجليلة” وهي تتجول بولاية صحار في مختلف مناطقها، وكان آخر زيارة لها في الولاية توجهها إلى سوق الحريم.

أبسط شيء تستطيع فعله

هو نظافة قلبك.. لا تؤذي أحد

ولا تجرح أحد فقط كن شيء

جميلا لا ينساه أحد.. 🌸💛 #مساء_الخيرᅠ#سوق_الحريم #السيدة_الجليلة pic.twitter.com/070XxK0xKB — همسات_عمانية (@fatemah_0101) January 31, 2023

وكعادة زوجة السلطان العماني هيثم بن طارق، فقد أطلت بملابس محتشمة وأنيقة أثارت استحسان وإطراء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة.

توجيهات جلالة #السلطان_هيثم بأن ينزل الوزراء والمسؤولين إلى الميدان لتفقد إحتياجات المواطنين والاشراف على الاعمال لكل جهة حكومية، لكن اللي اشاهده بأن #السيده_الجليله هي اكثر اللي نزل للميدان وإلتقاءها بالمواطنين، وهي مثال يُحتذى في هذا الجانب. pic.twitter.com/zMjYMUhabF — فتى الجبل 🇴🇲 (@fataljabl) January 31, 2023

حيث عُرفت زوجة سلطان عُمان عهد بنت عبد الله البوسعيدية، المُلقبة بـ السيدة الجليلة ، باختياراتها الأنيقة في كل ظهور علني لها سواء على المستوى المحلي أو الدولي أو في الاستقبالات الرسمية.

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وفي زيارتها إلى سوق الحريم بولاية صحار، ظهرت السيدة الجليلة بملامح رقيقة وجميلة بحسب ما وصف متابعون لتنقلاتها المتواصلة داخل السلطنة.

إعجاب العمانيين بإطلالات السيدة الجليلة

وفي هذا السياق كتبت “زينب الحكماني” تقول: “سبحان الله امس شايفة وحده في حسابكم تناشد السيدة الجليلة تزورها في سوق الحريم عشان تزورها واليوم فديتها تزور سوق الحريم وتسعد قلوبهن فديتها والله ربي يحفظ ام الوطن”.

سبحان الله امس شايفة وحده في حسابكم تناشد السيدة الجليلة تزورها في سوق الحريم عشان تزورها واليوم فديتها تزور سوق الحريم وتسعد قلوبهن فديتها والله ربي يحفظ ام الوطن 😍 — زينب الحكماني (@zainabalhkmnai) January 30, 2023

فيما علق “أبو عماد الخروصي” في ذات السياق قائلا: “لفته جميلة من السيدة الجليلة على نزولها مع مختلف أبناء المجتمع والإطلاع على أحوالهم،، وزيارتها لمواقع دور الرعاية وغيرها من الأماكن البسيطة،، هي بمثابة زيارة المقام السامي لتلك الاماكن ،، حفظهم الله جميعا وأمدهم بأسباب الثبات والتقدم”.

لفته جميله من السيدة الجليلة على نزولها مع مختلف ابناء المجتمع والاطلاع على احوالهم ،، وزيارتها لمواقع دور الرعايه وغيرها من الاماكن البسيطه ،، هي بمثابة زيارة المقام السامي لتلك الاماكن ،، حفظهم الله جميعا وأمدهم بأسباب الثبات والتقدم — ابو عــمــاد الـخـروصـي (@AboKharousi) January 31, 2023

وجاء في تعليق آخر “حفظ الله جلالتها ومتعها بالصحة، السيدة الجليلة الحنونة والتي ما فتئت تزور مختلف أماكن عمل وتواجد المرأة العمانية المنتجة لتتحسس إحتياجاتهن. وما يمكن أن يساهم في تشجيعهن وشدأزرهن على بذل المزيد من الجهد والعمل المتقن والذي سيعود بالنفع عليهن وعلى الوطن، فلها منا كل الحب والتقدير”.

فيما قال “علي الشبيبي” في ذات الصدد “ما شاء الله تبارك الرحمن صورة جميلة تحمل كل معاني التواضع و التقارب مع الناس حفظها الله و حفظ صاحب الجلالة من كل سوء و مكروه”.

ما شاء الله تبارك الرحمن صورة جميلة تحمل كل معاني التواضع و التقارب مع الناس حفظها الله و حفظ صاحب الجلالة من سوء و مكروه — Ali Alshabibi (@5394ali) January 31, 2023

عهد البوسعيدية تزور مركز الوفاء لتأهيل ذوي الإعاقة

وعلى غرار زيارتها إلى سوق الحريم، فقد زارت السيدة الجليلة، أمس الاثنين، مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية صحار‬.

تفضلت #السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم/حفظها الله ورعاها/فقامت بزيارة لمركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية #صحار؛ لتلمس الخدمات والبرامج العلاجية والتأهيلية والمناشط والخدمات المقدمة لمنتسبي المركز والمستفيدين منه pic.twitter.com/X4Vi3oOAiA — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) January 29, 2023

وظهرت “البوسعيدية” حسب الصور المتداولة من زيارتها المشار إليها، وهي تصافح عددا من الأطفال، وسط سعادة قد بدت على محياها.

واطلعت زوجة السلطان هيثم بن طارق، خلال الزيارة على البرامج العلاجية والتأهيلية والمناشط والخدمات المقدمة لمنتسبي المركز والمستفيدين منه.

ورافقت “السيدة الجليلة” خلال هذه الزيارة، الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، حيث اطلعا سوية على أقسام المركز المختلفة والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الأعمار.

كما ألقت “البوسعيدية” نظرة على البرامج التأهيلية التي تساعد الأطفال ذوي الإعاقة على النهوض بقدراتهم الحركية والوظيفية.

واستمعت أيضا من القائمين على المركز، بحسب ماذكرت وسائل إعلام محلية، إلى شرحٍ متكامل عن رؤية المركز وأهدافه الرامية لإدماج هذه الفئة العزيزة من أبناء الوطن في المجتمع من خلال ممارسة أساليب العلاج والتأهيل التخصصي المناسبة لكل حالة.