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الجمال العربي الأصيل لزوجة سلطان عمان يلفت الأنظار بأحدث ظهور (شاهد)

"السيدة الجليلة" عهد بنت عبدالله البوسعيدية زارت سوق الحريم بولاية صحار والتقت عددا من النساء

كتب فهمي الورغمي
عهد بنت عبد الله البوسعيدية watanserb.com
عهد بنت عبد الله البوسعيدية
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وطن- من جديد، أطلت زوجة سلطان عُمان عهد بنت عبد الله البوسعيدية، التي يلقبها العمانيون بـ “السيدة الجليلة” في أحد أسواق ولاية صحار، تحديداً “سوق الحريم”؛ التقت هناك عددا من النساء وشاركتهم بعض الأحاديث.

السيدة الجليلة في سوق الحريم بولاية صحار

وأظهرت صور ومقاطع فيديو “السيدة الجليلة” وهي تتجول بولاية صحار في مختلف مناطقها، وكان آخر زيارة لها في الولاية توجهها إلى سوق الحريم.

وكعادة زوجة السلطان العماني هيثم بن طارق، فقد أطلت بملابس محتشمة وأنيقة أثارت استحسان وإطراء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة.

حيث عُرفت زوجة سلطان عُمان عهد بنت عبد الله البوسعيدية، المُلقبة بـ السيدة الجليلة ، باختياراتها الأنيقة في كل ظهور علني لها سواء على المستوى المحلي أو الدولي أو في الاستقبالات الرسمية.

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وفي زيارتها إلى سوق الحريم بولاية صحار، ظهرت السيدة الجليلة بملامح رقيقة وجميلة بحسب ما وصف متابعون لتنقلاتها المتواصلة داخل السلطنة.

السيدة الجليلة في سوق الحريم بولاية صحار
السيدة الجليلة في سوق الحريم بولاية صحار
السيدة الجليلة في سوق الحريم بولاية صحار
السيدة الجليلة في سوق الحريم بولاية صحار
السيدة الجليلة في سوق الحريم بولاية صحار
السيدة الجليلة في سوق الحريم بولاية صحار

إعجاب العمانيين بإطلالات السيدة الجليلة

وفي هذا السياق كتبت “زينب الحكماني” تقول: “سبحان الله امس شايفة وحده في حسابكم تناشد السيدة الجليلة تزورها في سوق الحريم عشان تزورها واليوم فديتها تزور سوق الحريم وتسعد قلوبهن فديتها والله ربي يحفظ ام الوطن”.

فيما علق “أبو عماد الخروصي” في ذات السياق قائلا: “لفته جميلة من السيدة الجليلة على نزولها مع مختلف أبناء المجتمع والإطلاع على أحوالهم،، وزيارتها لمواقع دور الرعاية وغيرها من الأماكن البسيطة،، هي بمثابة زيارة المقام السامي لتلك الاماكن ،، حفظهم الله جميعا وأمدهم بأسباب الثبات والتقدم”.

وجاء في تعليق آخر “حفظ الله جلالتها ومتعها بالصحة، السيدة الجليلة الحنونة والتي ما فتئت تزور مختلف أماكن عمل وتواجد المرأة العمانية المنتجة لتتحسس إحتياجاتهن. وما يمكن أن يساهم في تشجيعهن وشدأزرهن على بذل المزيد من الجهد والعمل المتقن والذي سيعود بالنفع عليهن وعلى الوطن، فلها منا كل الحب والتقدير”.

فيما قال “علي الشبيبي” في ذات الصدد “ما شاء الله تبارك الرحمن صورة جميلة تحمل كل معاني التواضع و التقارب مع الناس حفظها الله و حفظ صاحب الجلالة من كل سوء و مكروه”.

عهد البوسعيدية تزور مركز الوفاء لتأهيل ذوي الإعاقة

وعلى غرار زيارتها إلى سوق الحريم، فقد زارت السيدة الجليلة، أمس الاثنين، مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية صحار‬.

وظهرت “البوسعيدية” حسب الصور المتداولة من زيارتها المشار إليها، وهي تصافح عددا من الأطفال، وسط سعادة قد بدت على محياها.

واطلعت زوجة السلطان هيثم بن طارق، خلال الزيارة على البرامج العلاجية والتأهيلية والمناشط والخدمات المقدمة لمنتسبي المركز والمستفيدين منه.

ورافقت “السيدة الجليلة” خلال هذه الزيارة، الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، حيث اطلعا سوية على أقسام المركز المختلفة والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الأعمار.

كما ألقت “البوسعيدية” نظرة على البرامج التأهيلية التي تساعد الأطفال ذوي الإعاقة على النهوض بقدراتهم الحركية والوظيفية.

واستمعت أيضا من القائمين على المركز، بحسب ماذكرت وسائل إعلام محلية، إلى شرحٍ متكامل عن رؤية المركز وأهدافه الرامية لإدماج هذه الفئة العزيزة من أبناء الوطن في المجتمع من خلال ممارسة أساليب العلاج والتأهيل التخصصي المناسبة لكل حالة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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