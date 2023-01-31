افقد الوزن بسهولة عن طريق القيام بهذه الحركة البسيطة بعد تناول الطعام

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وطن-يهدف الملايين من الأشخاص حول العالم إلى إنقاص الوزن، وهو أمر نسعى إليه جميعًا في مرحلة ما من حياتنا، سواء من أجل الصحة أو الجماليات، وهما السببان الرئيسيان للرغبة في إنقاص الوزن.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، من المهم أن توضح أن فقدان الوزن ليس بالأمر السهل، فلا توجد معجزة تسمح لك بفعل ذلك بسرعة دون تغيير عوامل مهمة جدًا في حياتك، مثل نظامك الغذائي وعاداتك الرياضية، مهما كان نوعها.

وفي الحقيقة، يمكن إنقاص الوزن بهذه الإيماءة البسيطة بعد الأكل، وهو روتين جديد يمكن أن يغير حياتك ويساعدك على إنقاص الوزن بسرعة أكبر.

من السهل فقدان الوزن بعد الأكل مع هذا الروتين

يتسبب هذا الروتين الجديد في إحداث ضجة كبيرة في إيطاليا، حيث يمارسه الملايين من الناس وهو روتين بسيط مثل المشي بعد 10 دقائق من تناول الطعام، وهو إجراء ثبت أنه يحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع. لا يهم إذا كنت تمشي في الشارع أو تمشي في المنزل، الشيء المهم هو أن تمشي تلك الدقائق العشر بمجرد الانتهاء من تناول الطعام، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

يقدر الخبراء أنه في غضون 15 دقيقة يمكنك المشي 4000 خطوة، اعتمادًا على كثافة وسرعة القيام بذلك، لذلك إذا مشيت بعد الغداء والعشاء، فستكون قد أكملت هدف 10000 خطوة يوميًا تقريبًا، وهذا م أوصت به منظمة الصحة العالمية منظمة. وعلى الرغم من أن هذا التمرين بسيط، فإن هذا الروتين الصغير سيساعدك على مكافحة نمط الحياة المستقرة وعواقبه، مثل السمنة، والتي يعاني منها وفقًا لدراسات مختلفة 15٪ من البالغين و 12٪ من الأطفال تحت سن 12 سنة.

عندما تريد إنقاص وزنك، من المهم جدًا أن تتغير عاداتك، خاصة عندما يكون عدد الكيلوغرامات الذي تريد إنقاصه كبير. من الضروري أن تضع في اعتبارك أنه ليس من الضروري اتباع نظام غذائي مبالغ فيه أو قضاء عدة ساعات في صالة الألعاب الرياضية، وحتى عندما تريد أن تفقد أكثر من 50 كيلوغرامًا، فإنه مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة ما لا يقل عن نصف ساعة من الرياضة بصفة يومية ستكون قادرًا على حرق الدهون حتى تحقق هدفك.

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وإذا كنت ترغب في إنقاص الوزن بسهولة بعد تناول الطعام، فامش لمدة 10-15 دقيقة وستلاحظ تغييرًا لا يصدق، حتى أن عملية الهضم ستكون أفضل وستشعر بتحسن كبير.