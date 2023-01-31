الثلاثاء, يناير 31, 2023
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حياتنا

افقد الوزن بسهولة عن طريق القيام بهذه الحركة البسيطة بعد تناول الطعام

"روتين يومي بسيط يمكن القيام به بعد تناول العشاء أو الغذاء..."

كتب معالي بن عمر
فقدان الوزن بعد تناول الطعام watanserb.com
فقدان الوزن بعد تناول الطعام
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وطن-يهدف الملايين من الأشخاص حول العالم إلى إنقاص الوزن، وهو أمر نسعى إليه جميعًا في مرحلة ما من حياتنا، سواء من أجل الصحة أو الجماليات، وهما السببان الرئيسيان للرغبة في إنقاص الوزن.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، من المهم أن توضح أن فقدان الوزن ليس بالأمر السهل، فلا توجد معجزة تسمح لك بفعل ذلك بسرعة دون تغيير عوامل مهمة جدًا في حياتك، مثل نظامك الغذائي وعاداتك الرياضية، مهما كان نوعها.

وفي الحقيقة، يمكن إنقاص الوزن بهذه الإيماءة البسيطة بعد الأكل، وهو روتين جديد يمكن أن يغير حياتك ويساعدك على إنقاص الوزن بسرعة أكبر.

جامعة هارفارد..هذا هو النشاط المثالي لفقدان الوزن وتعزيز الصحة العقلية

من السهل فقدان الوزن بعد الأكل مع هذا الروتين

يتسبب هذا الروتين الجديد في إحداث ضجة كبيرة في إيطاليا، حيث يمارسه الملايين من الناس  وهو روتين بسيط مثل المشي بعد 10 دقائق من تناول الطعام، وهو إجراء ثبت أنه يحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع. لا يهم إذا كنت تمشي في الشارع أو تمشي في المنزل، الشيء المهم هو أن تمشي تلك الدقائق العشر بمجرد الانتهاء من تناول الطعام، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

فقدان الوزن يرتبط أولاً وأخيرًا بسلامة الصحة العقلية للشخص،
فقدان الوزن يرتبط أولاً وأخيرًا بسلامة الصحة العقلية للشخص،

يقدر الخبراء أنه في غضون 15 دقيقة يمكنك المشي 4000 خطوة، اعتمادًا على كثافة وسرعة القيام بذلك، لذلك إذا مشيت بعد الغداء والعشاء، فستكون قد أكملت هدف 10000 خطوة يوميًا تقريبًا، وهذا م أوصت به منظمة الصحة العالمية منظمة. وعلى الرغم من أن هذا التمرين بسيط، فإن هذا الروتين الصغير سيساعدك على مكافحة نمط الحياة المستقرة وعواقبه، مثل السمنة، والتي يعاني منها وفقًا لدراسات مختلفة 15٪ من البالغين و 12٪ من الأطفال تحت سن 12 سنة.

المشي أو الجري: أيهما التمرين الأفضل لفقدان الوزن

عندما تريد إنقاص وزنك، من المهم جدًا أن تتغير عاداتك، خاصة عندما يكون عدد الكيلوغرامات الذي تريد إنقاصه كبير. من الضروري أن تضع في اعتبارك أنه ليس من الضروري اتباع نظام غذائي مبالغ فيه أو قضاء عدة ساعات في صالة الألعاب الرياضية، وحتى عندما تريد أن تفقد أكثر من 50 كيلوغرامًا، فإنه مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة ما لا يقل عن نصف ساعة من الرياضة بصفة يومية ستكون قادرًا على حرق الدهون حتى تحقق هدفك.

طريقة بسيطة لإنقاص الوزن
طريقة بسيطة لإنقاص الوزن
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وإذا كنت ترغب في إنقاص الوزن بسهولة بعد تناول الطعام، فامش لمدة 10-15 دقيقة وستلاحظ تغييرًا لا يصدق، حتى أن عملية الهضم ستكون أفضل وستشعر بتحسن كبير.

إليك النظام الغذائي الذي سيضمن لك فقدان الوزن في الشتاء

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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