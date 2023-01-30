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فيديو لمشجعين سعوديين يدوسون قميص “رونالدو” بأقدامهم يثير الجدل! (شاهد)

مدرب نادي النصر السعودي حمل "رونالدو" مسؤولية الهزيمة امام الاتحاد

كتب سالم حنفي
سعوديين يدوسون على قميص رونالدو watanserb.com
مشجعون سعوديون يدوسون بأقدامهم على قميص رونالدو في نادي النصر السعودي
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيم مشجعين سعوديين وهم يدوسون بأقدامهم على قميص رونالدو الذي يحمل رقم “7” في نادي النصر السعودي.

وووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فإن المقطع تم توثيقه بعد خروج النصر من كأس السوبر، بعد مباراة نصف نهائي السوبر الأخيرة، الخميس الماضي، التي خسرها النصر أمام الاتحاد بهدف مقابل ثلاثة.

وبحسب الفيديو، يبدو أن المشجعين ألقو باللوم على “رونالدو” في الهزيمة.

من جانبه، استبعد موقع “ماركا” الإسباني أن يكون المشجعان اللذان ظهرا في المقطع من جماهير النصر، وذلك أولا لأن أي “مشجع يحترم نفسه لا يدوس على قميص فريقه، وإذا ذهب إلى أقصى الحدود سيفعل ذلك من أجل قضية أكبر”.

وفضلا عن ذلك، فإن المشجعين ارتديا ألوان منافسه القوي الاتحاد الذي فاز بالمباراة، ويمكن ملاحظة اللونين الأسود والأصفر في الفيديو، في حين أن جماهير النصر ترتدي اللونين الأزرق والأصفر.

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يأتي ذلك في حين، كشف الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني لنادي النصر السعودي عن رغبة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بالعودة للملاعب الأوروبية، بحسب ما نقلت على لسانه صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وقال غارسيا في المؤتمر الصحفي التي أعقبت مباراة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر التي خسرتها النصر بهدف مقابل ثلاثة، إن “رونالدو لن ينهي مسيرته في النصر، بل هو يرغب بالعودة لأوروبا”.

وأضاف: “كريستيانو رونالدو إضافة إيجابية؛ لأنه يساعد في تشتيت المدافعين. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم”.

رودي غارسيا المدير الفني لنادي النصر السعودي يحمل رونالدو مسؤولية الخسارة أمام الاتحاد

مدرب النصر يحمل “رونالدو” المسؤولية عن الهزيمة أمام الاتحاد

وكان غارسيا وجه أصابع الاتهام للنجم البرتغالي بعد خسارته المباراة قائلا: “أضاع كريستيانو رونالدو فرصة كانت ستغير مسار المباراة في الشوط الأول لكنني أهنئ الاتحاد”.

وأهدر “الدون” فرصة ثمينة للتعديل في الدقيقة الـ43 من اللقاء حيث استقبل عرضية من الجهة اليمنى، ارتقى لها عاليا وضربها برأسه، لكن الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي تصدى لها ببراعة.

مدرب النصر ينصح اللاعبين بعدم التمرير المستمر لرونالدو

وتابع غارسيا: “لقد كانوا أفضل بكثير منا حتى نهاية الشوط الأول”، مردفا: “من المهم جدا أن يلعب اللاعبون بشكل طبيعي وألا يحاولوا دائما منح كريستيانو الكرة. أخبرتهم أن عليهم اتخاذ القرارات الصحيحة على أرض الملعب”.

وكان “صاروخ ماديرا” الحائز على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات، انضم للنصر السعودي مؤخرا في صفقة انتقال حر وصفت بأنها الأكبر على مستوى العالم.

وجعلت هذه الخطوة اللاعب البالغ من العمر 38 عاما اللاعب الأعلى أجرا في كرة القدم العالمية براتب يبلغ 214 مليون دولار سنويا.

ولم يهز رونالدو الشباك بقميص النصر بعد أن خاض لقاءين مع “العالمي” واحدة في الدوري مع الاتفاق وفاز فيها الأصفر بهدف دون رد، والأخرى خسرها من الاتحاد.

ويحل النصر ضيفا ثقيلا على الفتح، الجمعة، في الإحساء في المباراة المقبلة ضمن دوري “روشن” السعودي للمحترفين، حيث يسعى “العالمي” لتعزيز صدارته للدوري الغائب عن خزائنه منذ 3 أعوام.

المصدرماركا + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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