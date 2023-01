فيديو لمشجعين سعوديين يدوسون قميص “رونالدو” بأقدامهم يثير الجدل! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيم مشجعين سعوديين وهم يدوسون بأقدامهم على قميص رونالدو الذي يحمل رقم “7” في نادي النصر السعودي.

وووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فإن المقطع تم توثيقه بعد خروج النصر من كأس السوبر، بعد مباراة نصف نهائي السوبر الأخيرة، الخميس الماضي، التي خسرها النصر أمام الاتحاد بهدف مقابل ثلاثة.

وبحسب الفيديو، يبدو أن المشجعين ألقو باللوم على “رونالدو” في الهزيمة.

🚨| They no longer want the CR7 in Arabic.

Several Al-Nassr fans trampled on Cristiano Ronaldo's jersey for failing to score a goal and bringing his team to victory. #ronaldo #CristianoRonaldo #AlNassr pic.twitter.com/UUQd5oNcig

— FootballMedia (@FootballMediaID) January 29, 2023