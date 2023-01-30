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طلاق حسن يوسف وشمس البارودي وصور مسيئة تصل للنائب العام في مصر!

سبق أن تصدر الزوجان محركات البحث بعد تداول فيديو لهما في أحد المطاعم واتهما صاحبه باستغلالهما للترويج لنفسه

كتب رفيف عبدالله
طلاق حسن يوسف وشمس البارودي وصور مسيئة تصل للنائب العام في مصر! watanserb.com
حسن يوسف وشمس البارودي
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وطن– أثار خبر طلاق الفنان المصري حسن يوسف، من زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، بعد 50 سنة من الزواج، غضب الأول ووصل إلى النائب العام.

أخبار كاذبة ومسيئة

وفي التفاصيل، تقدم حسن يوسف ببلاغ للنائب العام ضد قناتي “يوتيوب”، بتهمة نشر أخبار كاذبة مسيئة له ولزوجته شمس البارودي.

وجاء في البلاغ الذى قدمه المحامي بالنقض شعبان سعيد، وكيلًا عن “حسن يوسف”، أن من بين الأخبار الكاذبة التى تم ترويجها خبر تحت عنوان “طلاق حسن يوسف وشمس البارودي بعد 50 سنة زواج”.

إحدى القنوات التي نشرت الخبر المسيء والكاذب

وتابع “البلاغ” بحسب ما أوردت صحيفة “صدى البلد“، أن هذه القنوات لم تكتف بنشر أخبار كاذبة. ولكن نشرت بعض الصور المسيئة لموكله وزوجته، بهدف التربح وزيادة عدد المشاهدين والمتابعين لتلك القنوات.

جريمة

وأشار البلاغ إلى أن المدعى عليهم أساءوا إلى زوجة موكله الفنانة “شمس البارودي“، وكان هدفهم من وراء ذلك، التربح وزيادة التفاعل بما يحقق المشاهدات لهم. وهو ما يشكل جريمة تستوجب العقاب.

وطالب “سعيد” في البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق في الواقعة، وضبط مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية وإغلاق تلك القنوات التي تبث على موقع “يوتيوب”.

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وسبق أن تصدر الزوجان محركات البحث بعد تداول فيديو لهما في أحد المطاعم.

استغلال

ووثق الفيديو الذي انتشر في مايو العام الماضي، لحظة وصول شمس البارودي وزوجها وشقيقتها ونجل شقيقتها، إلى مطعم شهير في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وظهر صاحب المطعم وهو يستقبل الفنانة المعتزلة وزوجها محتفياً بتواجدهما.

وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، عبرت الفنانة المعتزلة التي ترفض التصوير بغرض النشر والتداول، عن انزعاجها.

وأكدت البارودي في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المحلية، أن الفيديو استخدمه صاحب المطعم في الدعاية للمحل الخاص به.

وقالت: “أوضح لكل من يرى هذا الفيديو أن المهندس عبدالرحمن ابن أختى هناء دعانا إلى هذا المطعم. وقال هوديكم مكان جميل هتحبوه”.

تابعت: “عندما ذهبنا للمكان فوجئنا بهذا الترحيب الحار من صاحب المطعم الذى استأذن حسن في التصوير قائلاً: علشان أفرج أمي زيارة حضراتكم”.

تعاطف ومحبة

وأشارت البارودي إلى أن زوجها وافق على التصوير بعد تعاطفه مع صاحب المحل لتراه أمه ومحبته لهما.

واستطردت: “أنا برفض التصوير عمومًا إلا للضرورة ولكن فى هذا اليوم كان الموقف محرج. وشددت على صاحب المطعم، وقلت له محدش يشوف الفيديو غير الوالدة ، بس مين بقى؟”.

وأكدت البارودي أنها تفاجأت بانتشار الفيديو، مردفة: “صاحب المطعم اعتذر لزوجي. لكن بعد أن تم تداول الفيديو”.

وشددت شمس على أنها تريد توضيح حقيقة ما حدث حتى لا يظن البعض أنها وزوجها الفنان الكبير بصدد دعاية للمطعم.

وعقبت: “أقسم بالله هذا ما حدث. ومن وقتها خايفة أروح أماكن عامة إلا النادي الذى نحن أعضاء فيه. وحتى الأعضاء يتصورون معنا محبة ولكن تصوير خاص بهم، لا للنشر كما حدث مع صاحب المطعم”.

واختتمت قائلة: “ربى يسامحه أنا أرفض الملايين مقابل الظهور في البرامج حعمل دعاية لأكلة؟! أكيد لأ طبعًا بالمنطق والعقل”.

المصدرصدى البلد ،ر صد وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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