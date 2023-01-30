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تركي آل الشيخ سيكافئ من يستخرج محمد عبده “الأصلي” من هذه الصورة (شاهد)

تركي آل الشيخ شارك صورتين لفنان العرب محمد عبده إحداهما ثمثال له، وتحدى متابعيه على معرفة محمد عبده الأصلي

كتب فهمي الورغمي
الفنان محمد عبده watanserb.com
الفنان محمد عبده
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وطن- أعلن المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ عن مسابقة لمتابعيه، تتمثل في كشف الشخصية الأصلية والمستنسخة للفنان محمد عبده في صورة نشرها بتغريدة بحسابه في تويتر، تفاعل معها كثيرون.

تركي آل في تحدي جديد مع محمد عبده

وجاء في إعلان المسابقة التي طرحها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورتين للفنان محمد عبده، إحداهما ثمثال له، مطالباً متابعيه بالتعرف على الصورة الحقيقية له.

وطلب تركي آل الشيخ متابعيه بالمشاركة في المسابقة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر لمعرفة “من الاصل ومن النسخة؟” في الصورة.

قبل أن يُعقب “الفائز يحصل على تذكرتين ليلة صوت الارض سيتم الفرز غدًا الساعة ٨ مساءاً”.

تركي آل في تحدي جديد مع محمد عبده
تركي آل في تحدي جديد مع محمد عبده

يشار أن الصورة التي نشرها المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ هي للفنان محمد عبده، موجودة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن مجسم له.

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وظهر مجسم محمد عبده، بالجلباب الأبيض وبجواره آلة العود الوترية، وظهر هو أيضاً محمد عبده، المشهور بلقب فنان العرب خلفه مبتسما.

أما عن الجائرة التي أشار إليها تركي آل الشيخ خلال تغريدته والتي تتمثل في تذكرتين لحضور حفل “ليلة صوت الأرض”، فيشار أن الهيئة العامة للترفيه، قد أعلنت عن إقامة حفل غنائي كبير للاحتفاء بمسيرة الفنان الراحل طلال مداح، وذلك يوم 1 فبراير من الشهر القادم بالرياض.

ومن المقرر أن يجمع الحفل كوكبة من أبرز مغني المنطقة العربية لتكريم طلاح مداح، وتقديم باقة من أجمل أغانيه خلال مسيرة امتدت لنحو 50 عاما.

تركي آل الشيخ وتفاعل مع مجسم محمد عبده

وتفاعل كثيرون مع تغريدة آل الشيخ في محاولة لكسب التحدي الذي طرحه.

وقالت “غلا أبو شرارة” عبر حسابها الرسمي على تويتر “ما يبي لها يابو ناصر..الاصل ابونورة في الخلف …والنسخة في الامام”.

فيما قال “أديب عادل” أن الثوب والغترة تقليد والاصل اللي واقف بالخلف”.

وعلق “ماجد المنيع” بقوله “الاصل اللي فى الخلف ، من مجنون يعمل تمثال الابو نوره أعوج”.

الهيئة العامة للترفيه وسعودية محمد بن سلمان

وانخرطت السعودية منذ تولي محمد بن سلمان السلطات الفعلية بالمملكة العربية السعودية في 2017، في سياسة ثقافية غريبة على المجتمع السعودي.

وتصدرت وجوه مثيرة للجدل وغير معروفة المشهد الإعلامي والثقافي السعودي، وكان أبرزهم تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه التي وقع تأسيسها في 2016.

عملت الهيئة العامة للترفيه على جلب المهرجانات العالمية والأنشطة الثقافية التي لم تراع الثقافة المحافظة لعموم الشعب السعودي، الأمر الذي دفع بكثيرين لمعارضة هذه السياسة الجديدة.

معارضة سلمية وحقوقية اكتفت بالتنديد والشجب وفي بعض الأحيان بـ “النُصح”، قوبلت بقمع وإخراس وحشي من قبل السلطات السعودية بقيادة الحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان.

حتى أن بعض عمليات القمع التي قادها ولي العهد السعودي بنفسه، بحسب ماذكرت وكالة المخابرات المركزية CIA، كانت نتيجتها المباشرة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أكتوبر تشرين الأول 2018 داخل سفارة بلاده في تركيا.

اليوم وبعد أكثر من 6 سنوات على تقلد محمد بن سلمان السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السعودية، أصبح المجتمع السعودي عاجزا عن الوصول لأي “بديل” ثقافي أو ترفيهي غير الذي “تفرضه” السلطات بقيادة تركي آل الشيخ ومن وراءه محمد بن سلمان.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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