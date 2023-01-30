تركي آل الشيخ سيكافئ من يستخرج محمد عبده “الأصلي” من هذه الصورة (شاهد)

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وطن- أعلن المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ عن مسابقة لمتابعيه، تتمثل في كشف الشخصية الأصلية والمستنسخة للفنان محمد عبده في صورة نشرها بتغريدة بحسابه في تويتر، تفاعل معها كثيرون.

تركي آل في تحدي جديد مع محمد عبده

وجاء في إعلان المسابقة التي طرحها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورتين للفنان محمد عبده، إحداهما ثمثال له، مطالباً متابعيه بالتعرف على الصورة الحقيقية له.

وطلب تركي آل الشيخ متابعيه بالمشاركة في المسابقة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر لمعرفة “من الاصل ومن النسخة؟” في الصورة.

قبل أن يُعقب “الفائز يحصل على تذكرتين ليلة صوت الارض سيتم الفرز غدًا الساعة ٨ مساءاً”.

من الاصل ومن النسخة ؟ الفائز يحصل على تذكرتين ليلة صوت الارض ❤️🇸🇦 سيتم الفرز غدًا الساعة ٨ مساءاً pic.twitter.com/ZozbcTClIt — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 30, 2023

يشار أن الصورة التي نشرها المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ هي للفنان محمد عبده، موجودة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن مجسم له.

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وظهر مجسم محمد عبده، بالجلباب الأبيض وبجواره آلة العود الوترية، وظهر هو أيضاً محمد عبده، المشهور بلقب فنان العرب خلفه مبتسما.

أما عن الجائرة التي أشار إليها تركي آل الشيخ خلال تغريدته والتي تتمثل في تذكرتين لحضور حفل “ليلة صوت الأرض”، فيشار أن الهيئة العامة للترفيه، قد أعلنت عن إقامة حفل غنائي كبير للاحتفاء بمسيرة الفنان الراحل طلال مداح، وذلك يوم 1 فبراير من الشهر القادم بالرياض.

ومن المقرر أن يجمع الحفل كوكبة من أبرز مغني المنطقة العربية لتكريم طلاح مداح، وتقديم باقة من أجمل أغانيه خلال مسيرة امتدت لنحو 50 عاما.

جانب من وصول الفنان فهد الكبيسي إلى الرياض للمشاركة في #ليلة_صوت_الأرض 🎻🎵#تقويم_الرياض pic.twitter.com/nCIqL7ITHZ — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) January 30, 2023

تركي آل الشيخ وتفاعل مع مجسم محمد عبده

وتفاعل كثيرون مع تغريدة آل الشيخ في محاولة لكسب التحدي الذي طرحه.

وقالت “غلا أبو شرارة” عبر حسابها الرسمي على تويتر “ما يبي لها يابو ناصر..الاصل ابونورة في الخلف …والنسخة في الامام”.

مايبي لها يابو ناصر

الاصل ابونورة في الخلف

والنسخة في الامام — غلا أبوشراره▌ 🅖alla 🅐bushrarh (@G_Abushrarh) January 30, 2023

فيما قال “أديب عادل” أن الثوب والغترة تقليد والاصل اللي واقف بالخلف”.

وعلق “ماجد المنيع” بقوله “الاصل اللي فى الخلف ، من مجنون يعمل تمثال الابو نوره أعوج”.

الاصل اللي فى الخلف ، من مجنون يعمل تمثال الابو نوره أعوج — ماجد المنيّع (@malmenaiya) January 30, 2023

الهيئة العامة للترفيه وسعودية محمد بن سلمان

وانخرطت السعودية منذ تولي محمد بن سلمان السلطات الفعلية بالمملكة العربية السعودية في 2017، في سياسة ثقافية غريبة على المجتمع السعودي.

وتصدرت وجوه مثيرة للجدل وغير معروفة المشهد الإعلامي والثقافي السعودي، وكان أبرزهم تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه التي وقع تأسيسها في 2016.

عملت الهيئة العامة للترفيه على جلب المهرجانات العالمية والأنشطة الثقافية التي لم تراع الثقافة المحافظة لعموم الشعب السعودي، الأمر الذي دفع بكثيرين لمعارضة هذه السياسة الجديدة.

معارضة سلمية وحقوقية اكتفت بالتنديد والشجب وفي بعض الأحيان بـ “النُصح”، قوبلت بقمع وإخراس وحشي من قبل السلطات السعودية بقيادة الحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان.

حتى أن بعض عمليات القمع التي قادها ولي العهد السعودي بنفسه، بحسب ماذكرت وكالة المخابرات المركزية CIA، كانت نتيجتها المباشرة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أكتوبر تشرين الأول 2018 داخل سفارة بلاده في تركيا.

اليوم وبعد أكثر من 6 سنوات على تقلد محمد بن سلمان السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السعودية، أصبح المجتمع السعودي عاجزا عن الوصول لأي “بديل” ثقافي أو ترفيهي غير الذي “تفرضه” السلطات بقيادة تركي آل الشيخ ومن وراءه محمد بن سلمان.