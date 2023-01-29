الأحد, يناير 29, 2023
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ميا خليفة تضع وشم امرأة عارية في السماء وتستعرضه بصور جريئة (شاهد)

يضم الوشم الجريء كل شيء من علامات النجوم إلى المشاهد الثلاثية الشبيهة بالإله

كتب رفيف عبدالله
ميا خليفة تضع وشم امرأة عارية في السماء وتستعرضه بصور جريئة (شاهد) watanserb.com
ميا خليفة
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وطن– انتقلت ميا خليفة إلى إنستجرام لمشاركة متابعيها وشومها الجديدة، والتي تظهر امرأة عارية تجلس على كوكب.

مشاهد ثلاثية شبيهة بالإله!

انتقلت النجمة الإباحية السابقة ميا خليفة إلى موقع التواصل الاجتماعي، لتتباهى بوشمها الجديد.

حصلت ميا خليفة على الوشم السماوي في استديو Skye Ink Tattoo، في ميامي، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية.

ويضم الوشم الجريء كل شيء من علامات النجوم إلى المشاهد الثلاثية الشبيهة بالإله.

أيدٍ جديدة

شاركت ميا جلسة تصوير مكونة من تسع لقطات كاملة مع تعليق قالت فيه: “مر يومان، نفس الزي، أيدٍ جديدة”.

في جلسة يغلب عليها اللون الوردي، أعطت نجمة OnlyFans المعجبين نظرة ثاقبة على أسلوب حياتها الفخم، الذي تركز إلى حد كبير حول فن الجسد الجديد.

وشوم ميا الجديد امرأة شبه عارية جالسة على كوكب
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القطعة الرئيسية موضوعة على ساعدها الأيمن، وتصور مشهدًا سماويًا محاطًا بإكليل من الفطر السحري والأشجار.

نجمتان تغطي صدرها!

في تلك القطعة، توجد الكواكب فوق بركة مياه ذات مظهر باطني تنظر منها امرأة عارية في وسط المشهد إلى الأسفل، وتغطي جزءاً من صدرها بنجمتين.

تجلس المرأة على أحد الكواكب وتسكب سائلًا في البركة، بينما يضيء نجم ضخم في الخلفية.

لقد حصلت أيضًا على ما يبدو أنه حزام أوريون

 

يبدو أيضًا أن ميا قد حصلت على وشوم فنية جديدة أخرى على يدها، منها ثلاث نجوم في خط متصل يشبه كوكبة حزام أوريون أو “نطاق الجبار“.

هوت شورت

بدت ميا خليفة في حالة معنوية جيدة للتصوير الذي أعقب ذلك، مبتسمة بسعادة مع وشمها الجديد، مرتدية قبعة بيسبول.

وفي العديد من الصور كانت ترتدي ميا قميصاً، و(هوت شورت) قصيراً ورديً من قطعتين من علامة Aries.

شاركت ميا جلسة تصوير بوشومها الجديدة

طوال التصوير، كانت النجمة الإباحية السابقة تحمل معها عددًا من الأغراض، من الدخان إلى مفاتيح السيارة إلى فنجان من القهوة.

يرافق وشمها الجديد العديد من تاتوهات ميا الموجودة سابقًا، والتي تتبع جميع أنواع الموضوعات الثلاثية؛ من الفطر إلى النجوم والتواريخ والرموز.

 

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A post shared by Mia K. (@miakhalifa)

حظي المنشور باهتمام كبير عبر الإنترنت، حيث حصد أكثر من ثلاثة أرباع مليون إعجاب على “انستجرام”.

 

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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