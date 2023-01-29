كويتي يوزع وجبات مجانية على روح الشهيد خيري علقم (فيديو)

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وطن- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب كويتي يقوم بتوزيع وجبات طعام في شوارع الكويت على روح الشهيد “خيري علقم” منفذ عملية القدس، طالباً الدعاء له في مبادرة لاقت إعجاب وثناء الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الشهيد “خيري علقم” قد أطلق النار من مسدس على عدد من المستوطنين، مساء الجمعة، من مسافة صفر في حي “نفيه يعكوف” شمالي القدس المحتلة، فقتل 8 وأصاب قرابة 10 بجراح بعضهم في حال الخطر قبل أن يستشهد وذلك ردًا على مجزرة الاحتلال في مخيم جنين.

وتعد الكويت من الدول الرافضة للتطبيع العربي والخليجي مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على المستويين الشعبي والرسمي.

وبدا في الفيديو المتداول عشرات الوجبات الجاهزة داخل سيارة، ويسمع صوت شخص باللهجة الخليجية وهو يعطي أحد المارة وجبة ويقول له:”ادعي لنا لفلسطين يا حبيبي”.

ثم يخاطب المارة الآخرين:”وجبات يا شباب”، ويعطي شباناً آخرين وجبات مردداً نفس العبارة، وبعد أن يوزع كل الوجبات يقول الحمد لله”.

إغلاق منزل خيري علقم في القدس

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وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح، الأحد، منزل عائلة الشهيد خيري علقم منفذ عملية القدس.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال قامت بإغلاق المنزل بألواح حديدية لمنع الدخول إليه.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن قوات الشرطة وحرس الحدود والجيش، أغلقوا منزل علقم في حي الطور في القدس وذلك وفق قرارات مجلس الوزراء الإسرائيلي.

كما هجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عائلة “علقم” من منزلهم في بلدة الطور في القدس المحتلة تمهيدا لهدمه، ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تنفذه ضد الفلسطينيين، بالتزامن مع اعتداءات واسعة للمستوطنين في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

“هذه هي الكويت التي نحبها”

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مبادرة الشاب الكويتي التي تدل على متانة العلاقات بين الشعبين الكويتي والفلسطيني، ومدى تفاعل الكويتيين مع ما يجري في الأراضي المحتلة.

وفي هذا السياق علق “رأفت الزعبي“: ” هذه هي الكويت التي نحبها وهذا الشعب الذي نعشقه”.

كويتي يوزع وجبات عن روح شهداء #فلسطين هذه #الكويت التى نحبها وهذا الشعب الذى نعشقه pic.twitter.com/cC4H5vvcrX — رأفت الزعبي (@7PRrKeS07WXEUtk) January 29, 2023

ورأى “سعد السعيدي” أن “فلسطين روح ورئة وبصيرة…روح لجسد الأمة ورئة نتنفس عبرها قيم وقوة وصلابة ونُبل وبصيرة تدلنا على مسارات الحق والحقيقة”.

وفي السياق ذاته عقب “فتحي المشعل” :”هذا ليس بغريب على اهلنا في الكويت”.

وأضاف: “طول عمرهم سباقين للخير وأصحاب مواقف عروبيه واسلاميه اصيله منذ ايام الشيخ عبدالله السالم رحمه الله ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله”.

الله يجزيه الخير وفي ميزان حسناته… وهذا ليس بغريب على اهلنا في الكويت… وطول عمرهم سباقين للخير وأصحاب مواقف عروبيه واسلاميه اصيله منذ ايام الشيخ عبدالله السالم رحمه الله…. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله… — Fathi I. A. Misha'al (@fathiabfelqader) January 29, 2023

وقالت “ابتسام آل سعد: “حين نقول الكويت فإن هؤلاء الشرفاء من يمثلون هذا البلد الخليجي المسلم”.

واستدركت: “بارك الله في الأصل والانتماء والعروبة”.