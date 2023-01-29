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حدث في السعودية.. أئمة مساجد يحولون بيوت الله إلى مساكن للإيجار ومغسلة ملابس (فيديو)

كشفت قناة الإخبارية السعودية عن أن عددا من الأئمة حولوا مساجد في مكة وجدة لمساكن للإيجار وغسيل الملابس

كتب خالد السعدي
تأجير مرافق المساجد مكة watanserb.com
تحويل مساجد السعودية إلى مساكن للإيجار وغرفة غسيل ملابس
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وطن – بثت وسائل إعلام سعودية، مقطع فيديو يُظهر لحظة واقعة تأجير أئمة ومؤذنين لمرافق المساجد في مكة المكرمة، بأكثر من نصف مليون ريال، في مشهد وصفه الإعلام الرسمي للمملكة بأنها اختلاس من بيوت الله.

وعرضت قناة الإخبارية السعودية (حكومية) عبر حسابها في “تويتر“، مقطع فيديو للحظة ضبط المساكن المخالفة بأحد المساجد، والتي يتم تأجيرها منذ سنوات طويلة، وقد أفاد عدد من المستأجرين أنهم يعطون الأموال إلى الإمام.

وعدد المساكن التي تم ضبطها يصل إلى تسع شقق إضافة إلى سبع غرف عبارة عن دورات مياه وأماكن الوضوء لكنها تحولت إلى غرف لتأجيرها، علما بأن الكهرباء والمياه تتحملها وزارة الشؤون الإسلامية.

من جانبه، قال رئيس الرصد والمتابعة بوحدة حماية المرافق بمكة المكرمة عبد الرحمن الحارثي، إن أموال الإيجار يحصل عليها شخص يزعم قيامه بالإشراف أو الإدارة، مؤكدا أن الواقعة تمثل مخالفة لجميع الأنظمة.

وتمكنت السلطات من ضبط واقعة تأجير غرف في مسجد آخر، فيما قال رئيس المهام الميدانية بمناطق الشؤون الإسلامية سليمان الزومان، إن الإمام دكتور أكاديمي ويقول أنه محتسب في هذا المسجد ويرفض أن يكون موظفا رسميا تابعا للوزارة، لكن هذا لا يعفيه من المسؤولية.

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وأضاف الزومان، أن الإمام حوّل المنارة إلى غرفة، كما حول جزءا من مدخل الإمامة إلى غرف وتأجيرها للعمالة، بالإضافة إلى عقار مؤجر مدرسة لإحدى الجاليات.

مغسلة ملابس في المسجد

في واقعة مماثلة، استغل إمام مسجد آخر أحد الأماكن في المسجد وحوله إلى مغسلة ملابس، بالإضافة إلى محلين، ما أدى لتضخم فواتير المياه والكهرباء وإيقاف الخدمة عن المسجد حتى وصلت الفاتورة إلى 130 ألف ريال، في حين طلب الإمام جمع تبرعات عبر وافد مجهول الهوية بحجة توريد صهاريج للمسجد.

غضب واسع من الواقعة

أثارت هذه الواقعة تفاعلا واسعا بين السعوديين على موقع تويتر، ونبهوا إلى أن المزيد من المخالفات التي يجب التصدي لها.

فقال أبو علي: “وما خُفي أعظم .. للأسف بعض الأئمه أستغلوا طيبة المصلين والقيام بمخالفات كثيرة”.

وكتب عزيز: “المحلات هذي كيف حصلت على تصاريح فيه حلقات يجب ربطها في الانظمة أو هو تقصير من الجهات ذات الاختصاص!”.

وذكر حسين: “استغلال ناس بسم دين”.

وكشف طارق: “في مساجد كثيرة بالشرقية وتعبنا نبلغ عنها ولاحياة لمن تنادي”.

وزارة الشؤون الإسلامية تقر بوقوع مخالفات

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية، قد كشفت في وقت سابق من يناير الجاري، أن هناك تعديات على المساجد منذ عشرات السنوات، وأكّدت أنها ستعيد الأموال من المعتدين وستحاسبهم.

وشدد على ضبط مخالفات بالفعل من بعض المواطنين ومن منسوبي المساجد، مشيرة إلى أنها لن تتسامح مع كل من يعتدي على المال العام وعلى المساجد.

عدد المساجد في السعودية

وتقول إحصاءات إن عدد المساجد في السعودية يصل إلى 98 ألفا و800 مسجد وجامع، وأنه يتم إنفاق نحو 100 مليار ريال على المساجد سنويا، علما بأن عدد المساجد التي قام فاعلو الخير ببنائها على نفقتهم الخاصة يصل إلى 42 ألفا و500 مسجد.

ويبلغ عدد المساجد في مكة المكرمة 17 ألفا و263 مسجدا، وهي الأكبر عددا، وتليها العاصمة الرياض التي تضم 11 ألف مسجد وجامع.

المصدرقناة الإخبارية السعودية + تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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