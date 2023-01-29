الموت يفجع هبة عبوك بشخص كان يتمنى تقبيلها فقط.. سقط من القارب وتوفي متجمداً من البرد (شاهد)

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وطن- نعت الفنانة الإسبانية، تونسية الأصل، هبة عبوك، زميلها الممثل المغربي الشاب نور الدين العتتاب، الذي توفي بطريقة مأساوية.

ارقد بسلام

ونشرت هبة عبوك صورة نور الدين العتاب، عبر خاصية الستوري على “انستجرام” معبرةً عن صدمتها لرحيله.

وكتبت زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي” أخلص التعازي لكل عائلتك وأحبائك. سنفتقدك! ارقد بسلام أيتها الشريك”.

وفي صورة أخرى جمعتها به في كواليس أحد الأعمال الفنية، كتبت هبة عبوك: “ارقد بسلام نور”.

وتوفي نور الدين العتاب (39 عاما)، والمقيم في “كاستيون” بإسبانيا، بعدما سقط من قارب في البحر.

توفي متجمداً من البرد

ولفظ الفنان أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثرا بانخفاض حرارة جسمه، وفق ما أفادت تقارير إعلامية محلية.

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وانتقل نور الدين إلى إسبانيا قبل 15 عاماً، وينحدر في الأصل من مدينة تمارة المغربية.

وبالإضافة إلى التمثيل، عمل عطاب مترجماً فورياً في العديد من الأعمال الإسبانية التي عرضت على منصة نتفليكس، مثل 30 Monedas و »El Prencipe و .Cuéntame .

وسقط الممثل المغربي من على متن قارب له كان يبحر به.

التحقيقات جارية

وعلى الرغم من إنقاذه سريعاً، ونقله إلى المستشفى، إلا أن محاولات إنعاشه باءت بالفشل ليعلن عن وفاته لاحقا.

وذكرت صحيفة El Periodico Mediterraneo الإسبانية، أنه تم نقل نور الدين إلى المستشفى بعد إخراجه من الماء، حيث جرى إنعاشه.

لكن الممثل الراحل تأثر بانخفاض مستوى حرارة جسمه، ما تسبب في وفاته الساعة الثامنة من صباح الخميس الماضي

ولم يتبين بعد ملابسات سقوط نور الدين العتاب من القارب، ولا تزال التحقيقات جارية في الحدث.

الجدير بالذكر أن نور الدين اشتهر قبل سنوات قليلة لدوره في مسلسل الأمير، حين جسد دور ناصر ، الإسلامي الراديكالي ، الذي جاء لمواجهة فاطمة ، التي لعبت دورها هبة عبوك.

تحدث نور الدين في لقاء سابق موضحًا مدى صعوبة لعب دور “الشرير” أمام هبة عبوك. وقال: “تشارك مسلسلاً مع البطلة وتسيء معاملتها. كان من الممكن أن يكون مشهد حب أو قبلة أفضل بكثير من صفعة “.

في أحد المشاهد، يصفع نور الدين العتاب هبة عبوك عندما يكتشف أنه تنصيبها للتجسس على مكتبه.

نور الدين العتاب اعترف في هذه المقابلة بأنه بعد تسجيل المشهد، كان يرتجف لمدة عشر دقائق بسبب عنفه مع هبة التي كان يتمنى تقبيلها بدلاً من تعنيفها.