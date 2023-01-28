مقالات وعرائض منعتها بريطانيا من النشر في الصحافة عن يوم الوهيلة وما بعدها منذ ٨٣ عاما : هكذا قلع حكام دبي عيون معارضيهم!

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وطن- ايها المواطن العربي، اعرف حاكمك العربي.. هذا يوم من ايامهم في العصر الحديث انه يوم الوهيلة- او عرس الدم، وهو اليوم الذي قرر فيه حكام دبي، الحاكم سعيد بن مكتوم وشقيقه جمعة بن مكتوم، وابن الحاكم راشد بن سعيد (والد الحاكم الحالي محمد بن راشد)، التخلص من المجلس الاستشاري الذي كان ضمن صلاحياته مراقبة الحاكم ومحاسبته وتوزيع الأنشطة التجارية توزيعا عادلا ما بين الحاكم والرعية بعد ان كانت كلها في يد الحاكم سعيد وأسرته.

وقد تمت الموافقة على هذا المجلس الاستشاري من قبل حكام دبي بعد ثورة شعبية عارمة في دبي ضد حكامها انتهت باحتلال جزء منها وقلاع فيها، وكانت الموافقة هذه هي التي أعادت الهدوء الى وضعه الطبيعي.

وكان على رأس هذا المجلس الاستشاري الشيخ مانع بن راشد آل مكتوم، من أبناء عمومة حاكم دبي سعيد، والشيخ مانع هو ابن حاكم دبي راشد بن مكتوم الذي حكم دبي من عام ١٨٨٦ وحتى ١٨٩٤.

وكان يعينه مجموعة من افراد اسرة الحاكم وتجار ووجهاء واعيان دبي، وكان مانع من الشخصيات المثقفة والواعية ويعد من أوائل الشخصيات الخليجية التي ارتبطت بعلاقات واسعة مع زعامات وشخصيات عربية خارج المحيط الخليجي، كما كان اول من وضع اسس نهضة دبي الحديثة، وكان من أوائل أبناء الخليج الذين حاربوا دكتاتورية الحكم في الخليج واستحواذ الحاكم واسرته على كل مقدرات البلد الذي يحكمه، كما يسجل له انه اول من حارب تجارة الدعارة في دبي وحاول تطهير دبي منها في وقت مبكر.

ورغم عمالة الشيخ سعيد بن مكتوم غير المحدودة لحماته الإنجليز الا انهم وصفوه باوصاف منحطة في تقاريرهم مع اخيه جمعة وابنه راشد وزوجته “الشريرة” الشيخة حصة بنت المر الفلاسي،(حين التقاها في دبي الوكيل السياسي الانجليزي في البحرين طلبت منه سم انجليزي).

في احد التقارير الإنجليزية، وصف سعيد بن مكتوم بالطماع المتثاقل الكسول، وصاحب الأنف المدمن على الشم، وحبه لجمع الأموال على حساب بقية اسرته وسكان دبي، وانه حين تأتي له المظالم من احدهم كان يعدهم بإعادة حقوقهم في الغد “ولكن الغد لا يأتي ابدا”، كما انه حين يحكم في قضية ما لا يلتفت احد لاحكامه ولا تجد من يثبت هذه الأحكام على مستحقيها.

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في عام ١٩٢٩ استطاع أعيان ووجهاء دبي اجبار الشيخ سعيد بترك الحكم ووضع الشيخ مانع حاكما بدلا منه وقد حكم مانع لمدة يوم واحد، حيث تدخلت السلطات البريطانية واعادة سعيد للحكم.

كما وصف الوكيل البريطاني في البحرين هيو وايتمان، حاكم دبي سعيد بن مكتوم بأنه ضعيف غبي، وشقيقه جمعة، بأنه مهرج جبان، كما وصف راشد بن سعيد بأنه شبه متخلف عقليا.

كما شكاه سكان دبي بانه منشغل في الإسراف دون ان يستثمر في حماية دبي من اي اعتداء قد يطولها، كما شكوه ب “انهم من فقر الى فقر منذ أن حكم دبي”.

كل هذه الأمور وغيرها أدت إلى جريمة الوهيلة وما جاء بعدها، من قبل حكام دبي آنذاك الذين أرادوا ان يستحوذوا على كل شيء في دبي.

ففي مارس من عام ١٩٣٩ قام الحاكم سعيد بن مكتوم بدعوة المجلس الاستشاري وممن يدعمونه لحفل عرس ابنه راشد، ثم قام مع اخيه جمعة وابنه راشد وقوات من قبائل حليفة معه، سبق وان احضرها وسلحها لهذه اللحظة الحاسمة، وانقضوا على الضيوف الذين صاروا هم الوليمة!.

قتل شقيق مانع، حشر بن راشد آل مكتوم وابنه على يد العريس راشد، ووقتل عدد آخر من المجلس وانصارهم، وقام الحاكم سعيد وشقيقه جمعة وابنه راشد بحرق عيون بعض أبناء عمه بالنار ووضعهم عراة في قوارب وارسلهم للبحرين ثم قام بإلغاء المجلس الاستشاري، وهو ما يعرف بيوم الوهيلة، اما رئيس المجلس الشيخ مانع فقد كتبت له النجاه مع بعض صحبه حيث استطاعوا النجاة والهروب للشارقة ثم لرأس الخيمة والى ابو ظبي والى البريمي، فقد لاحق حكام دبي حتى من يستضيفهم او يقدم لهم الدعم والحماية بالوعيد والتهديد وعبر الشكاوى للانجليز اولياء نعمتهم، ثم قام الشيخ سعيد وابنه راشد بالاستيلاء على ممتلكات أعضاء المجلس الاستشاري وكل من ناصرهم في دبي، حتى أن إبنة مانع بن راشد، صنعاء، لم تسلم منهم والتي اجبرها سعيد على الزواج من احد أولاده. وتم لهم الاستيلاء على دبي دون ان يحاسبهم احد.

بعد ٧ أشهر وفي اول ايام رمضان من عام ١٩٣٩ اعتقل ستة من سكان دبي من احد المساجد وتم اقتيادهم لبيت الحاكم سعيد بن مكتوم حيث حقق معهم مع اخيه جمعة وابنه راشد، ودون اي دليل على شكوككهم في الضحايا قاموا بقلع عيونهم باسلوب في غاية الوحشية والهمجية، ننقل هنا ما سجلوه من عرائض بعد استطاعتهم مغادرة دبي الى بومبي- الهند في محاولة للعلاج:

العريضة الاولى: بومبي – ٢٧ نوفمبر ١٩٣٩- انا جمعة بن محمد البدور – عربي من دبي عمري٦٥ عاما وكنت تاجر لؤلؤ ولدي ممتلكات واسعة في دبي؛ قبل ستة أشهر جاءني الشيخ مانع بن راشد (ابن عم حاكم دبي انذاك سعيد بن مكتوم) وطلب مني ان اقوم بالتعاون اجتماعيا من اجل رفعة سكان دبي من بناء مدارس ومساجد الى آخره..

بعد الخلاف ما بين الشيخ مانع وابن عمه الحاكم سعيد بن مكتوم (والذي انتهى بيوم الوهيلة حيث دعا الحاكم سعيد بن مكتوم اولاد عمومته ومن بينهم مانع بن راشد لعرس ابنه راشد – والد الحاكم الحالي محمد بن راشد- وقاما بقتل ابناء عمومتهم ومن ناصرهم في طلب الإصلاحات، فكان عرس الدم). فيما بعد وكواحد من وجهاء دبي؛ استدعاني (الحديث لجمعة بن محمد البدور) الحاكم سعيد بن مكتوم، وسالني كيف أشارك ابن عمه في نشاط ضده، فانكرت ان قمت باي نشاط ضده وطلبت منه دليلا على اتهامه لي، وما قدم اي دليل.

وفي اول يوم من رمضان استدعاني مع اربعة من العرب (كانوا يعدون طعام الافطار في احد مساجد دبي).

ومن ثم طلب من رجاله ربط ايدينا وارجلنا ثم قام بإحضار مخرز وقام باحماءه على النار حتى احمر ثم ثقب عيني الاثنتين. (عرض على الحاكم سعيد بن مكتوم ٥٠ الف روبية كي يترك له عينا واحدة فرفض).

استطعت مع العرب الأربعة السفر عبر سفينة بنكارا الى بومبي في محاولة لمعالجة عيوننا في مستشفى “بناجي” للعيون في بومبي.

انا لا اعرف عما ان كان ممنوعا على الطيران البحري البريطاني ان يهبط في مياه دبي .. لكن كلنا نعلم عن هبوط الطيران البريطاني في بر دبي دون اعتراض من العرب ومن حكام دبي، ولا اعرف عن اي سفن المانية في الخليج.. لا اريد الإقامة في بومبي اريد المغادرة مع الاربعة وهم قرابة لي الى البحرين.. اعرف معظم التجار العرب هنا في بومبي. (يبدو ان من اخذ العريضة ايضا كان يحقق معه لصالح السلطات البريطانيه).

العريضة الثانية: انا محمد بن عبدالله؛ عربي من دبي عمري قريب من ٢٥ عاما اشهد بانه تم ثقب عيوني بمخرز احمي على النار تماما كما تم ثقب عيون جمعة بن محمد على يد سعيد بن مكتوم.

العريضة الثالثة: انا عبيد بن محمد البدور ؛ عربي من دبي عمري قريب من ٢١ عاما اشهد بانه تم ثقب عيوني بمخرز احمي على النار تماما كما تم ثقب عيون جمعة بن محمد على يد سعيد بن مكتوم.

العريضة الرابعة: انا محمد بن جمعة البدور ؛ عربي من دبي عمري قريب من ٣٥ عاما اشهد بانه تم ثقب عيوني بمخرز احمي على النار تماما كما تم ثقب عيون جمعة بن محمد على يد سعيد بن مكتوم.

العريضة الخامسة: انا احمد بن محمد ؛ عربي من دبي عمري قريب من ٢٩ عاما اشهد بانه تم ثقب عيوني بمخرز احمي على النار تماما كما تم ثقب عيون جمعة بن محمد على يد سعيد بن مكتوم.

في حادثة مستقلة اخرى استطاع طفل من دبي عمره ١٣ سنة ان يقنع راشد بن سعيد ال مكتوم ان يفتدي احد عينيه مقابل ٥٠٠٠ روبية فوافق راشد.

حاول الانجليز الكتمان على تفاصيل هذه الجريمة خاصة وان لهم يد فيها بطريقة او بأخرى، الا ان منهم من استبشعها حتى ان منهم من رفض مصافحة سعيد وابنه لفترة طويلة من الزمن لشعورهم بوحشية الجريمة التي ارتكبت على ايديهم، كما ان منهم من ناله الرضى حين علم ان أهالي دبي بدأت تجأر لله في المساجد ان يحكمهم الكفار الانجليز ولا هذه الوحوش.ولعلم هذا ما صبوا اليه في مواقف عديدة في تعاملهم مع قضايانا بشكل عام.