السبت, يناير 28, 2023
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رياضة

ماذا قدم في كأس العالم ؟! أجيبوني.. فيدال يُهاجم كريستيانو رونالدو

نجم تشيلي فيدال يهاجم الدون رونالدو بأن خروجه من مونديال كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
فيدال يهاجم كريستيانو رونالدو watanserb.com
فيدال يهاجم كريستيانو رونالدو
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وطن- هاجم نجم تشيلي ارتورو فيدال لاعب برشلونة السابق، صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشأن خروج منتخب بلاده من مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقال اللاعب فيدال خلال تصريح صحفي معه، عن الدون رونالدو، بشأن خروجه من مونديال كأس العالم 2022 قطر الماضية، ” لا أعلم لماذا محبين رونالدو يحزنون على خروجه من مونديال كأس العالم! ماذا قدم في كأس العالم؟! .. أجيبوني”.

فيدال يهاجم كريستيانو رونالدو

وتابع لاعب فلامنغو البرازيلي فيدال، ” الذي حدث هو عدالة السماء لأن البرتغال، عندما تفوز باللقب سيكون رونالدو. هو صاحب اللقطة الأبرز، كما وسيكون المجد له بدون أي تعب”.

كما واستكمل، ” كأس العالم فاز به الأفضل الذي لعب كل مباريات كأس العالم، وكان الأفضل في كل مباراة (يقصد ميسي)”.

البرتغال أقوى من الأرجنتين

وأردف لاعب تشيلي فيدال، ” البرتغال أقوى من الأرجنتين ويمتلك لاعبين أقوياء جداً، ولكن عدالة السماء هي من أخرجتهم. بسبب لاعب يريد البطولة على ظهر هذه الأسماء”.

وأضاف، ” أنا متأكد بأن كأس العالم القادم البرتغال ستذهب بعيداً لأنهم هم من يتعبون في هذا الإنجاز، كما ويستحقون ذلك”.

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وختم فيدال حديثه، ” برشلونة نادي تاريخي وعريق جداً وسيعود مرة أخرى، لأنه نادي يمتلك اسمه وجماهيره الكبيرة جداً، كما وهذه فترة تجديد الدماء لإعادة فريق قوي من جديد”.

من هو ارتورو فيدال؟!

ارتورو فيدال، لاعب تشيلي محترف في عالم كرة القدم، من مواليد شهر مايو/ آيار عام 1987 (35 عاماً)، يلعب في مركز الوسط مع فريق فلامنغو البرازيلي في الوقت الحالي.

فيدال لاعب برشلونة السابق
فيدال لاعب برشلونة السابق

كما ولعب خلال مسيرته الكروية مع مختلف الأندية في القارة الأوروبية العجوز، كان من أبرزها باير ليفركوزن، وبرشلونة، وإنتر ميلان، ويوفنتوس، وبايرن ميونخ، وآخرها فلامنغو البرازيلي الذي انضم إلى صفوفه في صيف عام 2022.

نجم تشيلي فيدال
نجم تشيلي فيدال

ومن الجدير بالذكر بأن منتخب البرتغال ودع نسخة مونديال كأس العالم 2022، الذي توج بها الأرجنتين للمرة ال3 في تاريخه، بعد الخسارة أمام أسود الأطلس المغربي بهدف نظيف دون رد في دور ال8.

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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