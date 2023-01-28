ماذا قدم في كأس العالم ؟! أجيبوني.. فيدال يُهاجم كريستيانو رونالدو

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وطن- هاجم نجم تشيلي ارتورو فيدال لاعب برشلونة السابق، صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشأن خروج منتخب بلاده من مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقال اللاعب فيدال خلال تصريح صحفي معه، عن الدون رونالدو، بشأن خروجه من مونديال كأس العالم 2022 قطر الماضية، ” لا أعلم لماذا محبين رونالدو يحزنون على خروجه من مونديال كأس العالم! ماذا قدم في كأس العالم؟! .. أجيبوني”.

فيدال يهاجم كريستيانو رونالدو

وتابع لاعب فلامنغو البرازيلي فيدال، ” الذي حدث هو عدالة السماء لأن البرتغال، عندما تفوز باللقب سيكون رونالدو. هو صاحب اللقطة الأبرز، كما وسيكون المجد له بدون أي تعب”.

كما واستكمل، ” كأس العالم فاز به الأفضل الذي لعب كل مباريات كأس العالم، وكان الأفضل في كل مباراة (يقصد ميسي)”.

البرتغال أقوى من الأرجنتين

وأردف لاعب تشيلي فيدال، ” البرتغال أقوى من الأرجنتين ويمتلك لاعبين أقوياء جداً، ولكن عدالة السماء هي من أخرجتهم. بسبب لاعب يريد البطولة على ظهر هذه الأسماء”.

وأضاف، ” أنا متأكد بأن كأس العالم القادم البرتغال ستذهب بعيداً لأنهم هم من يتعبون في هذا الإنجاز، كما ويستحقون ذلك”.

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وختم فيدال حديثه، ” برشلونة نادي تاريخي وعريق جداً وسيعود مرة أخرى، لأنه نادي يمتلك اسمه وجماهيره الكبيرة جداً، كما وهذه فترة تجديد الدماء لإعادة فريق قوي من جديد”.

من هو ارتورو فيدال؟!

ارتورو فيدال، لاعب تشيلي محترف في عالم كرة القدم، من مواليد شهر مايو/ آيار عام 1987 (35 عاماً)، يلعب في مركز الوسط مع فريق فلامنغو البرازيلي في الوقت الحالي.

كما ولعب خلال مسيرته الكروية مع مختلف الأندية في القارة الأوروبية العجوز، كان من أبرزها باير ليفركوزن، وبرشلونة، وإنتر ميلان، ويوفنتوس، وبايرن ميونخ، وآخرها فلامنغو البرازيلي الذي انضم إلى صفوفه في صيف عام 2022.

ومن الجدير بالذكر بأن منتخب البرتغال ودع نسخة مونديال كأس العالم 2022، الذي توج بها الأرجنتين للمرة ال3 في تاريخه، بعد الخسارة أمام أسود الأطلس المغربي بهدف نظيف دون رد في دور ال8.