السبت, يناير 28, 2023
الرئيسيةحياتنافستان سلمى حايك الشفاف يشعل ضجة .. كشف ما تحته وكأنها لا...
حياتنا

فستان سلمى حايك الشفاف يشعل ضجة .. كشف ما تحته وكأنها لا ترتدي شيئاً! (فيديو)

أطلت سلمى حايك ذات الأصول اللبنانية، بفستان مخرّم باللون الأسود وعليه طبعات من الورود المطرزة فوق حمالة صدر وملابس داخلية!

كتب أنس السالم
سلمى حايك بفتسان شفاف watanserb.com
سلمى حايك بفتسان شفاف
- Advertisement -

وطن – أثارت إطلالة جريئة للممثلة المكسيكية سلمى حايك، البالغة من العمر (56 عاماً)، ضجة كبيرة، حيث ظهرت بفستان شفاف يكشف جسدها بالكامل.

سلمى حايك بفستان شفاف يكشف جسدها

كان هذا الظهور للممثلة سلمى حايك في العرض الخاص والأول لفيلمها الجديد Magic Mike’s Last Dance، الذي تشارك في بطولته مع تشانينج تاتوم وماثيو ماكونهي، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي في انستغرام مقطع فيديو لذلك.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

وأطلت سلمى حايك ذات الأصول اللبنانية، بفستان مخرّم باللون الأسود وعليه طبعات من الورود المطرزة فوق حمالة صدر وملابس داخلية، بينما أكملت إطلالتها بمجوهرات ذهبية لامعة وزوج من أحذية الكعب العالي.

كما نشرت سلمى حايك صورةً أخرى، جمعتها بالممثل الأمريكي، تشانينج تاتوم.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

وانقسم متابعون بين من أبدوا إعجابهم بفستان سلمى، ومنهم من انتقد التصميم الذي يظهر جسدها بالكامل، وعلّق أحدهم: “هي عارفة انه عمرها ستة وخمسين ولا ما عندها علم؟. اقل شي لا تلبسين لبس ما يناسب عمرك”.

وكتبت معلقة: “بس انشالله ما يقلدوها عنا. لان صارت دارجه كتير موضه الغيرة”. وأضاف آخر: “خلاص ملينا من الأجسام من غير ملابس. نبي نشوف ازياء ارقي من هيك”.

سلمى حايك
سلمى حايك
- Advertisement -

وتمتلك سلمى حايـك المولودة لأب لبناني وأم أسبانية في عائلة رومانية كاثوليكية ثرية من المكسيك الكثير من الأعمال الفنية المعروفة بالإضافة إلى نشاطاتها الخيرة المهمة.

وفازت حايك خلال مسيرتها المهنية والفنية بعدة جوائز منها جائزة امرأة العام من مجلة غلامور في عام 2001.

كما وحازت على وسام جوقة الشرف الفرنسي.

بينما تقدر ثروة النجمة ذات الأصول اللبنانية بحسب مواقع فنية بحوالي 87.4 مليون دولار.

المصدروطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

سلمى حايك تبكي بسبب “مشهد جنسي مؤلم” مع أنطونيو بانديراس! (فيديو)

الهدهد

عبدالخالق عبدالله يعترف بمشاهدة فيلم الأبديون الذي يحتوي لقطات مثلية!

الهدهد

هذا الملياردير الشهير تعهّد ببناء كاتدرائية نوتردام في باريس التي التهمتها النيران

حياتنا

لم يكن عمرها حينها يتجاوز “13عاما” .. النجمة “سلمى حايك” تتهم “ترامب” بالاغتصاب!

حياتنا

“شاهد”: سلمى حايك تظهر في مهرجان كان بـ”البيجاما” وتثير جدلاً واسعاً

حياتنا

النجمة سلمى حايك: لهذا السبب لا أؤمن بحقن “البوتوكس”

حياتنا

الممثلة العالمية “سلمى حايك” تهاجم “ترامب”: “أشبه بكونٍ من التضليل والكذب”!

حياتنا

«شاهد» سلمى حايك تفاجئ أكثر من 2 مليون متابع بهذه الصورة!

حياتنا

كشفت عن صدرها .. سلمى حايك في إطلالة مثيرة على غلاف مجلة GQ “شاهد”

حياتنا

سلمى حايك تكشف: “ترامب أخذ رقم هاتفي كي أخرج معه”!

حياتنا

10 معلومات قد لا تعرفها عن الممثلة اللبنانية الأصل سلمى حايك .. “عمرها 50 عاماً”!

حياتنا

صورة جنسيّة لـِ”سلمى حايك” مع فتاة تثير جدلاً كبيراً!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فوز الشباب على الطائي.. جدول ترتيب الدوري السعودي 2023

ملكة جمال كرواتيا تستعرض عضلات ساقيها بفيديو مثير وتقارنهما بكريستيانو رونالدو

لحظة هجوم المستوطنين على إيتمار بن غفير.. حملوه مسؤولية هجوم القدس

“ابن سلمان” يرفض السلام على مواطنة اندفعت نحوه برفقة ذي يزن بن هيثم والأمير الحسين (شاهد)

اعتداء وحشي من قبل أفراد شرطة على سائق “أسود” ووفاته تشعل الولايات المتحدة (شاهد)

منى فاروق تفجر مفاجأة جديدة عن أزمة الفيديوهات الإباحية مع خالد يوسف! (شاهد)

هدف محيوس يقود منتخب الجزائر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية للمحليين (فيديو)

صحفي فلسطيني يحرج عمرو أديب على قناته السعودية: اسمها الأراضي الفلسطينية المحتلة

إيكونوميست: الواقع الاقتصادي في مصر أسوأ بكثير مما نتصور ولا حل لإنقاذه إلا بهذا الأمر!

مانشستر سيتي يُقصي أرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي 2023 (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC