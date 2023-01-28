فستان سلمى حايك الشفاف يشعل ضجة .. كشف ما تحته وكأنها لا ترتدي شيئاً! (فيديو)

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وطن – أثارت إطلالة جريئة للممثلة المكسيكية سلمى حايك، البالغة من العمر (56 عاماً)، ضجة كبيرة، حيث ظهرت بفستان شفاف يكشف جسدها بالكامل.

سلمى حايك بفستان شفاف يكشف جسدها

كان هذا الظهور للممثلة سلمى حايك في العرض الخاص والأول لفيلمها الجديد Magic Mike’s Last Dance، الذي تشارك في بطولته مع تشانينج تاتوم وماثيو ماكونهي، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي في انستغرام مقطع فيديو لذلك.

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

وأطلت سلمى حايك ذات الأصول اللبنانية، بفستان مخرّم باللون الأسود وعليه طبعات من الورود المطرزة فوق حمالة صدر وملابس داخلية، بينما أكملت إطلالتها بمجوهرات ذهبية لامعة وزوج من أحذية الكعب العالي.

كما نشرت سلمى حايك صورةً أخرى، جمعتها بالممثل الأمريكي، تشانينج تاتوم.

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

وانقسم متابعون بين من أبدوا إعجابهم بفستان سلمى، ومنهم من انتقد التصميم الذي يظهر جسدها بالكامل، وعلّق أحدهم: “هي عارفة انه عمرها ستة وخمسين ولا ما عندها علم؟. اقل شي لا تلبسين لبس ما يناسب عمرك”.

وكتبت معلقة: “بس انشالله ما يقلدوها عنا. لان صارت دارجه كتير موضه الغيرة”. وأضاف آخر: “خلاص ملينا من الأجسام من غير ملابس. نبي نشوف ازياء ارقي من هيك”.

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وتمتلك سلمى حايـك المولودة لأب لبناني وأم أسبانية في عائلة رومانية كاثوليكية ثرية من المكسيك الكثير من الأعمال الفنية المعروفة بالإضافة إلى نشاطاتها الخيرة المهمة.

وفازت حايك خلال مسيرتها المهنية والفنية بعدة جوائز منها جائزة امرأة العام من مجلة غلامور في عام 2001.

كما وحازت على وسام جوقة الشرف الفرنسي.

بينما تقدر ثروة النجمة ذات الأصول اللبنانية بحسب مواقع فنية بحوالي 87.4 مليون دولار.