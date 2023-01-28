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سعر وماركة جاكيت محمد بن سلمان في العلا يثير ضجة .. لن تُصدّقه! (شاهد)

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ارتدى جاكيت من ماركة brunello cucinelli الإيطالية الفاخرة

كتب أنس السالم
جاكيت محمد بن سلمان watanserb.com
جاكيت محمد بن سلمان
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وطن – لفتت متابعي مواقع التواصل، ماركة الـ”جاكيت” التي ارتداها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال تواجده أمس الجمعة، في محافظة العلا السعودية، بأحد المطاعم .

جاكيت محمد بن سلـمان من ماركة إيطالية فاخرة 

وتداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعيّ، صورة ولي العهد السعودي، مشيرين إلى أنّ الجاكيت التي يرتديها من ماركة brunello cucinelli الإيطالية الفاخرة .

جاكيت محمد بن سلمان
جاكيت محمد بن سلمان من ماركة brunello cucinelli

ونشرت بعض الحسابات سعر الجاكيت التي ارتداها ولي العهد السعودي، وقالوا إن ثمنها يقدرّ بــ 3850 يورو .

سعر جاكيت محمد بن سلمان 4850 يورو
سعر جاكيت محمد بن سلمان 3850 يورو

كما تعتبر brunello cucinelli علامة تجارية إيطالية فاخرة للأزياء، وتبيع الملابس الرجالية وملابس النساء والإكسسوارات في أوروبا وأمريكا الشمالية وشرق آسيا.

وكانت وسائل إعلام سعودية ورواد موقع التواصل قد تداولوا مقاطع فيديو، الجمعة، تظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله، ونجل سلطان عمان وزير الثقافة والشباب والرياضة، ذي يزن بن هيثم، في محافظة العلا في السعودية.

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وقد ظهر ولي العهد السعودي وهو يلتقط صوراً مع بعض المواطنين في أحد المقاطع المتداولة، ويقود سيارته في آخر ويزور أحد المطاعم.

كما ظهر ولي العهد السعودي في مقطع ثالث وهو يدخل إلى المطعم برفقة عدد من حراسه وبرفقته ولي العهد الأردني الأمير الحسين، وولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم بن طارق.

بينما انتشر مقطع فيديو آخر، يوثق اندفاع مواطنة سعودية للسلام على ولي العهد السعودي، أثناء عزمه ركوب سيارته بعد خروجه من المطعم برفقة ولي عهد الأردن وولي عهد سلطنة عمان .

 

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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