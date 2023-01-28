سعر وماركة جاكيت محمد بن سلمان في العلا يثير ضجة .. لن تُصدّقه! (شاهد)

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وطن – لفتت متابعي مواقع التواصل، ماركة الـ”جاكيت” التي ارتداها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال تواجده أمس الجمعة، في محافظة العلا السعودية، بأحد المطاعم .

جاكيت محمد بن سلـمان من ماركة إيطالية فاخرة

وتداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعيّ، صورة ولي العهد السعودي، مشيرين إلى أنّ الجاكيت التي يرتديها من ماركة brunello cucinelli الإيطالية الفاخرة .

ونشرت بعض الحسابات سعر الجاكيت التي ارتداها ولي العهد السعودي، وقالوا إن ثمنها يقدرّ بــ 3850 يورو .

كما تعتبر brunello cucinelli علامة تجارية إيطالية فاخرة للأزياء، وتبيع الملابس الرجالية وملابس النساء والإكسسوارات في أوروبا وأمريكا الشمالية وشرق آسيا.

وكانت وسائل إعلام سعودية ورواد موقع التواصل قد تداولوا مقاطع فيديو، الجمعة، تظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله، ونجل سلطان عمان وزير الثقافة والشباب والرياضة، ذي يزن بن هيثم، في محافظة العلا في السعودية.

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وقد ظهر ولي العهد السعودي وهو يلتقط صوراً مع بعض المواطنين في أحد المقاطع المتداولة، ويقود سيارته في آخر ويزور أحد المطاعم.

كما ظهر ولي العهد السعودي في مقطع ثالث وهو يدخل إلى المطعم برفقة عدد من حراسه وبرفقته ولي العهد الأردني الأمير الحسين، وولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم بن طارق.

بينما انتشر مقطع فيديو آخر، يوثق اندفاع مواطنة سعودية للسلام على ولي العهد السعودي، أثناء عزمه ركوب سيارته بعد خروجه من المطعم برفقة ولي عهد الأردن وولي عهد سلطنة عمان .