السبت, يناير 28, 2023
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دمار كبير ألحقه الاحتلال بمنزل محمد عليوات واعتقال والديه وشقيقه (فيديو)

قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت والد ووالدة الفتى محمد عليوات منفذ عملية سلوان وشقيقه عمر ودمرت منزلهم وخربت محتوياته

كتب خالد الأحمد
دمار كبير بمنزل محمد عليوات watanserb.com
دمار كبير بمنزل محمد عليوات
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وطن- اعتقلت سلطات الاحتلال الصهيوني والد ووالدة الفتى محمد عليوات منفّذ عملية سلوان، وشقيقه عمر من منزلهم في سلوان بالقدس، السبت، بعد اقتحامه وتخريب محتوياته.

وكانت عملية سلوان التي نفذها الفتى محمد عليوات (13 عاما)، أسفرت عن إصابة مستوطنين اثنين أحدهما ضابط بجروح خطيرة.

وجاء هذا الهجوم بعد أقل من 24 ساعة من مقتل سبعة إسرائيليين في عملية القدس، الجمعة.

لم يتركوا شيئاً على حاله داخل شقة آل عليوات

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع القسطل ورصدته “وطن” فوضى عارمة داخل غرف منزل أسرة محمد عليوات الذي اقتحمه عناصر الاحتلال.

حيث بدت محتويات المنزل مبعثرة في كل مكان، كما جرى قلب الأرائك والكراسي ولم تبقي قوات الاحتلال في المنزل شيئاً على حاله، حتى حمام المنزل في مشهد يدل على مدى انزعاجهم من العملية وهي الضربة الموجعة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.

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وذكرت وسائل إعلام عبرية، السبت 28 يناير 2023، أن منفذ عملية إطلاق النار في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى هو طفل يبلغ من العمر 13 عامًا.

وأشارت إلى أن الطفل “محمد عليوات” من سكان بلدة سلوان في القدس، وهو مصابٌ جراء إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مستوطن.

دمار كبير ألحقه الاحتلال بمنزل محمد عليوات
دمار كبير ألحقه الاحتلال بمنزل محمد عليوات
دمار كبير ألحقه الاحتلال بمنزل محمد عليوات
دمار كبير ألحقه الاحتلال بمنزل محمد عليوات

وأظهرت صور لحظة نقل الطفل وهو مقيد من موقع العملية إلى مكان مجهول.

وبدوره قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن مدينة القدس محمد حمادة:” إن عملية سلوان البطولية اليوم ضمن ردود شعبنا الطبيعية على مجزرة جنين وتدنيس المسجد الأقصى المبارك”.

وأضاف “حمادة” في تصريح لوسائل إعلام فلسطينية “سيدفع الاحتلال ثمن جرائمه، وسيواصل الثوار الدفاع عن شعبنا والرد على عدوان الاحتلال في أي بقعة من أرضنا المحتلة، خاصة أن القدس تتعرض لأبشع جريمة صهيونية مستمرة دون أن يتحرك العالم.

وأفادت حسابات فلسطينية بتويتر أن قوات الاحتلال اقتحمت مجدداً مساء، السبت، محيط منزل عائلة عليوات في سلوان وتستهدف الأهالي بقنبلة صوت.

واعتلت عناصر الاحتلال سطح منزل عائلة عليوات في بلدة سلوان بالقدس عقب اقتحامه مجدداً.

وفي سياق آخر اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مصطفى وعبود أبو اسنينة، عقب مداهمة منزلهما في منطقة باب المجلس بالبلدة القديمة من القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بلال جميل شقير، من حي “وادي حلوة” ببلدة سلوان في القدس المحتلة بعد ظهر اليوم.

ومن جانبها نقلت عائلة الشهيد خيري علقم، بيت عزاء ابنها لمخيم شعفاط بالقدس المحتلة، عقب اعتداء قوات الاحتلال على المعزين في منزله ببلدة الطور ومنعهم من إقامة عزاء في البلدة.

المصدرتويتر، موقع القسطل، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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