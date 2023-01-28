دمار كبير ألحقه الاحتلال بمنزل محمد عليوات واعتقال والديه وشقيقه (فيديو)

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وطن- اعتقلت سلطات الاحتلال الصهيوني والد ووالدة الفتى محمد عليوات منفّذ عملية سلوان، وشقيقه عمر من منزلهم في سلوان بالقدس، السبت، بعد اقتحامه وتخريب محتوياته.

وكانت عملية سلوان التي نفذها الفتى محمد عليوات (13 عاما)، أسفرت عن إصابة مستوطنين اثنين أحدهما ضابط بجروح خطيرة.

وجاء هذا الهجوم بعد أقل من 24 ساعة من مقتل سبعة إسرائيليين في عملية القدس، الجمعة.

لم يتركوا شيئاً على حاله داخل شقة آل عليوات

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع القسطل ورصدته “وطن” فوضى عارمة داخل غرف منزل أسرة محمد عليوات الذي اقتحمه عناصر الاحتلال.

فيديو يوثق حجم الدمار الذي ألحقته قوات الاحتلال بمنزل الفتى المصاب محمد عليوات ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى pic.twitter.com/DRVQv77Uak — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 28, 2023

حيث بدت محتويات المنزل مبعثرة في كل مكان، كما جرى قلب الأرائك والكراسي ولم تبقي قوات الاحتلال في المنزل شيئاً على حاله، حتى حمام المنزل في مشهد يدل على مدى انزعاجهم من العملية وهي الضربة الموجعة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.

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وذكرت وسائل إعلام عبرية، السبت 28 يناير 2023، أن منفذ عملية إطلاق النار في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى هو طفل يبلغ من العمر 13 عامًا.

وأشارت إلى أن الطفل “محمد عليوات” من سكان بلدة سلوان في القدس، وهو مصابٌ جراء إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مستوطن.

قوات الاحتلال تدمر محتويات منزل عائلة عليوات في بلدة سلوان بالقدس وتعتقل ثلاثة أفراد من العائلة pic.twitter.com/sGigVibMYM — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 28, 2023

وأظهرت صور لحظة نقل الطفل وهو مقيد من موقع العملية إلى مكان مجهول.

وبدوره قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن مدينة القدس محمد حمادة:” إن عملية سلوان البطولية اليوم ضمن ردود شعبنا الطبيعية على مجزرة جنين وتدنيس المسجد الأقصى المبارك”.

وأضاف “حمادة” في تصريح لوسائل إعلام فلسطينية “سيدفع الاحتلال ثمن جرائمه، وسيواصل الثوار الدفاع عن شعبنا والرد على عدوان الاحتلال في أي بقعة من أرضنا المحتلة، خاصة أن القدس تتعرض لأبشع جريمة صهيونية مستمرة دون أن يتحرك العالم.

وأفادت حسابات فلسطينية بتويتر أن قوات الاحتلال اقتحمت مجدداً مساء، السبت، محيط منزل عائلة عليوات في سلوان وتستهدف الأهالي بقنبلة صوت.

مراسلة القسطل: قوات الاحتلال تقتحم مجدداً محيط منزل عائلة عليوات في سلوان وتستهدف الأهالي بقنبلة صوت pic.twitter.com/42WaJkjod3 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 28, 2023

واعتلت عناصر الاحتلال سطح منزل عائلة عليوات في بلدة سلوان بالقدس عقب اقتحامه مجدداً.

وفي سياق آخر اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مصطفى وعبود أبو اسنينة، عقب مداهمة منزلهما في منطقة باب المجلس بالبلدة القديمة من القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بلال جميل شقير، من حي “وادي حلوة” ببلدة سلوان في القدس المحتلة بعد ظهر اليوم.

ومن جانبها نقلت عائلة الشهيد خيري علقم، بيت عزاء ابنها لمخيم شعفاط بالقدس المحتلة، عقب اعتداء قوات الاحتلال على المعزين في منزله ببلدة الطور ومنعهم من إقامة عزاء في البلدة.