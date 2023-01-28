السبت, يناير 28, 2023
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اللاعب الجزائري السابق كريم غازي يغضب الجزائريين بتصريح مستفز (فيديو)

لاعب كرة القدم الجزائري السابق كريم غازي قال إنه يرفض الدخول إلى الملعب مع الشعب العادي

كتب خالد الأحمد
اللاعب الجزائري كريم غازي watanserb.com
اللاعب الجزائري كريم غازي
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وطن- قال لاعب كرة القدم الجزائري السابق كريم غازي، إنه لن يدخل ملعب “نيلسون منديلا”، لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني للمحليين، خلال بطولة “الشان” التي تحتضنها الجزائر، مشترطاً وجود دعوة رسمية له من الاتحاد الجزائري لحضور المباريات في المنصة الشرفية، مشيراً إلى أنه يرفض الدخول إلى الملعب “مع الشعب العادي” حسب وصفه.

لا أحد يهتم باللاعبين السابقين أو يعطيهم قيمة

وأضاف كريم غازي في تصريح لموقع وقناة “دزاير توب” الجزائرية، أن هذه ليست مشكلته وحده فهناك عدة لاعبين لا يمكنهم حضور مثل هذه المباريات ولا أحد يهتم بهم أو يجعل لهم قيمة.

اللاعب الجزائري السابق كريم غازي
اللاعب الجزائري السابق كريم غازي

واشتكت الجماهير الجزائرية، من قيام بعض الأطراف بحجز تذاكر عديدة لمصدر واحد.

وكان وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق كشف، الخميس الماضي، عن توقيف تجار تذاكر مباريات المنتخب الوطني المحلي في السوق السوداء، كما أكد سبقاق، في تصريح لوسائل إعلام محلية أنه تم توقيف تجار تذاكر مباريات “الخضر” في السوق السوداء وتم تقديمهم للعدالة لتتم محاكمتهم وفقا للقانون.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق، عن نفاد تذاكر مباراة الجزائر وكوت ديفوار لحساب الدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

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وكان المنتخب الوطني المحلي قد حقق فوزاً هاماً على منتخب كوت ديفوار، بنتيجة 1-0، ليتأهل على إثره إلى الدور النصف النهائي من منافسات “شان 2022.

وقوبلت تصريحات كريم غازي، بسخرية واسعة وانتقادات بين الجزائريين على مواقع التواصل.

وتساءل البعض عن انجازات “غازي” التي تؤهله لأن يحظى بمعاملة خاصة ورأى “ايلي بوب” أن غازي قال ذلك متعمداً لتسليط الأضواء عليه وتناول أخباره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال آخر بنبرة ساخرة : “غازي حوست عليك في غوغل كتبولي سامحنا في تعبك”

وأضاف:” من أنت أصلاً “بلاك في حومتك ومكانش لي يعرفك.”

فيما علق “حمزة بين” أن كريم غازي لاعب عادي جداً، واستدرك أن الأساطير يجلسون مع الشعب ليتابعوا المباريات بينما غازي يتكبر على من أعطاه قيمة وشأناً.

وقال رضوان توارقة بنبرة تهكم: “غازي هو مثال عمن يأكل الغلة ويسب الملة.. هذا الصفر يظن انه بطل وحقيقته انه كان بطالا واطعمه الشعب ونفخه الاعلام وهو والله لا يتجاوز قنوات اللا اعلامية فحسب ، واليوم يقول لا يدخل مع اسياده فخامة الشعب”.

وعقب بنغو ساخراً :” سيتم تكريم اللاعب الأسطورة كريم غازي بتركه يتفرج النهائي لوحده دون مضايقة من الجماهير”.

وبعد أن صنع الحدث بتصريحاته اعتذر كريم غازي عما قاله لاحقاً وقال غازي في رده لـ “دزاير سبور” ”تصريحاتي تم فهمها بشكل خاطئ.

وأوضح:”أنا ابن حي شعبي وسبق لي اللعب مع العديد من الأندية المحلية ولطالما حضرت العديد من المباريات وتابعتها من المدرجات بشكل عادي”.

ليضيف “ما حزّ في نفسي هو طريقة تعامل الاتحادية الجزائرية ولجنة تنظيم الشان مع اللاعبين الدوليين الذين تعرضوا للتهميش.. وبالمقابل إرسال الدعوات لما يطلق عليهم المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيكتوك لحضور المباريات من المنصة الشرفية.”

وجدير بالذكر أن المنتخب الوطني الجزائري ضمن تأهله إلى الدور نصف النهائي لكأس أفريقيا للمحليين الجارية وقائعها في الجزائر، وذلك بعد فوزه الثمين على المنتخب الإيفواري بهدف دون رد.

ويواجه المنتخب المحلي على أرضية ملعب “ميلود هدفي” بوهران، الفائز من مباراة منتخب غانا ومنتخب النيجر، يوم الثلاثاء المقبل.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، السبت، عن توقيت بدء عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني في الدور نصف النهائي.

حيث ستنطلق عملية البيع بداية من الساعة الواحدة ظهراً عبر المنصة الإلكترونية “تذكرتي”.

وخصصت الجزائر عددا من الملاعب حديثة الطراز والمثيرة للاهتمام للغاية، بجانب اعتماد الدخول الجماهيري الكامل، مما يؤكد أن هذه النسخة ستكون مثيرة كحال النسخ الماضية.

المصدرتويتر، قناة "دزاير توب" الجزائرية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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