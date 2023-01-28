اللاعب الجزائري السابق كريم غازي يغضب الجزائريين بتصريح مستفز (فيديو)

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وطن- قال لاعب كرة القدم الجزائري السابق كريم غازي، إنه لن يدخل ملعب “نيلسون منديلا”، لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني للمحليين، خلال بطولة “الشان” التي تحتضنها الجزائر، مشترطاً وجود دعوة رسمية له من الاتحاد الجزائري لحضور المباريات في المنصة الشرفية، مشيراً إلى أنه يرفض الدخول إلى الملعب “مع الشعب العادي” حسب وصفه.

لا أحد يهتم باللاعبين السابقين أو يعطيهم قيمة

وأضاف كريم غازي في تصريح لموقع وقناة “دزاير توب” الجزائرية، أن هذه ليست مشكلته وحده فهناك عدة لاعبين لا يمكنهم حضور مثل هذه المباريات ولا أحد يهتم بهم أو يجعل لهم قيمة.

#كريم_غازي :

" انا لاعب دولي سابق، ولا استطيع مشاهدة مباراة المنتخب الوطني مع الشعب العادي .. لازمني الـ VIP ، وعلى السلطات العليا الالتفاتة لنا ". pic.twitter.com/gw76ohwho0 — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) January 28, 2023

واشتكت الجماهير الجزائرية، من قيام بعض الأطراف بحجز تذاكر عديدة لمصدر واحد.

وكان وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق كشف، الخميس الماضي، عن توقيف تجار تذاكر مباريات المنتخب الوطني المحلي في السوق السوداء، كما أكد سبقاق، في تصريح لوسائل إعلام محلية أنه تم توقيف تجار تذاكر مباريات “الخضر” في السوق السوداء وتم تقديمهم للعدالة لتتم محاكمتهم وفقا للقانون.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق، عن نفاد تذاكر مباراة الجزائر وكوت ديفوار لحساب الدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

اللاعب الدولي السابق #كريم_غازي يثير الجدل بقوله إنه يرفض الدخول إلى الملعب مع الشعب العادي وإنما يريد تذكرة vip من السلطات.. ما رأيك؟ pic.twitter.com/foahprmwtu — أوراس | Awras (@AwrasMedia) January 28, 2023

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وكان المنتخب الوطني المحلي قد حقق فوزاً هاماً على منتخب كوت ديفوار، بنتيجة 1-0، ليتأهل على إثره إلى الدور النصف النهائي من منافسات “شان 2022.

وقوبلت تصريحات كريم غازي، بسخرية واسعة وانتقادات بين الجزائريين على مواقع التواصل.

وتساءل البعض عن انجازات “غازي” التي تؤهله لأن يحظى بمعاملة خاصة ورأى “ايلي بوب” أن غازي قال ذلك متعمداً لتسليط الأضواء عليه وتناول أخباره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال آخر بنبرة ساخرة : “غازي حوست عليك في غوغل كتبولي سامحنا في تعبك”

وأضاف:” من أنت أصلاً “بلاك في حومتك ومكانش لي يعرفك.”

فيما علق “حمزة بين” أن كريم غازي لاعب عادي جداً، واستدرك أن الأساطير يجلسون مع الشعب ليتابعوا المباريات بينما غازي يتكبر على من أعطاه قيمة وشأناً.

وقال رضوان توارقة بنبرة تهكم: “غازي هو مثال عمن يأكل الغلة ويسب الملة.. هذا الصفر يظن انه بطل وحقيقته انه كان بطالا واطعمه الشعب ونفخه الاعلام وهو والله لا يتجاوز قنوات اللا اعلامية فحسب ، واليوم يقول لا يدخل مع اسياده فخامة الشعب”.

#كريم_غازي

مثال على من يأكل الغلة ويسب الملة هذا الصفر يظن انه بطل وحقيقته انه كان بطالا واطعمه الشعب ونفخه الاعلام وهو والله لا يتجاوز قنواة اللا اعلامية فحسب ، واليوم يقول لا يدخل مع اسياده فخامة الشعب pic.twitter.com/CDpktPlB7F — رضوان توارقة (@twarqt) January 28, 2023

وعقب بنغو ساخراً :” سيتم تكريم اللاعب الأسطورة كريم غازي بتركه يتفرج النهائي لوحده دون مضايقة من الجماهير”.

سيتم تكريم اللاعب الأسطورة #كريم_غازي بتركه يتفرج النهائي لوحده دون مضايقة من الجماهير . pic.twitter.com/M94jE8BPWq — BINGO🇩🇿 (@YACINEBINGO89) January 28, 2023

وبعد أن صنع الحدث بتصريحاته اعتذر كريم غازي عما قاله لاحقاً وقال غازي في رده لـ “دزاير سبور” ”تصريحاتي تم فهمها بشكل خاطئ.

وأوضح:”أنا ابن حي شعبي وسبق لي اللعب مع العديد من الأندية المحلية ولطالما حضرت العديد من المباريات وتابعتها من المدرجات بشكل عادي”.

ليضيف “ما حزّ في نفسي هو طريقة تعامل الاتحادية الجزائرية ولجنة تنظيم الشان مع اللاعبين الدوليين الذين تعرضوا للتهميش.. وبالمقابل إرسال الدعوات لما يطلق عليهم المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيكتوك لحضور المباريات من المنصة الشرفية.”

وجدير بالذكر أن المنتخب الوطني الجزائري ضمن تأهله إلى الدور نصف النهائي لكأس أفريقيا للمحليين الجارية وقائعها في الجزائر، وذلك بعد فوزه الثمين على المنتخب الإيفواري بهدف دون رد.

ويواجه المنتخب المحلي على أرضية ملعب “ميلود هدفي” بوهران، الفائز من مباراة منتخب غانا ومنتخب النيجر، يوم الثلاثاء المقبل.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، السبت، عن توقيت بدء عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني في الدور نصف النهائي.

حيث ستنطلق عملية البيع بداية من الساعة الواحدة ظهراً عبر المنصة الإلكترونية “تذكرتي”.

وخصصت الجزائر عددا من الملاعب حديثة الطراز والمثيرة للاهتمام للغاية، بجانب اعتماد الدخول الجماهيري الكامل، مما يؤكد أن هذه النسخة ستكون مثيرة كحال النسخ الماضية.