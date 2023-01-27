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صحفي فلسطيني يحرج عمرو أديب على قناته السعودية: اسمها الأراضي الفلسطينية المحتلة

الإعلامي المصري أكّد قدرة بلاده على احتواء أي تصعيد

كتب خالد السعدي
صحفي فلسطيني يحرج عمرو أديب watanserb.com
الاعلامي المصري عمرو أديب
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وطن– أحرج الصحفي الفلسطيني أمجد العمري، الإعلامي المصري عمرو أديب، خلال مداخلة هاتفية استضاف فيها أديب، “العمري”، للحديث عن هجوم القدس الأخير.

في البداية، وصف أديب هجوم القدس أنه وقع في أرضٍ إسرائيلية، إلا أنّ الصحفي العمري استهلّ المداخلة الهاتفية بالتأكيد على أن الهجوم وقع في أراضٍ فلسطينية محتلة.

وشن العمري، هجوماً على الأنظمة العربية التي لم تقف موقفاً جادّاً وفعّالاً لوقف الانتهاكات والاعتداءات التي تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وفيما أوضح أديب أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بياناً يشجب الاعتداءات، إلا أنّ العمري شدّد على أن هذه الخطوة غير مجدية، ولفت إلى أنه كان من الضروري سحب السفراء كأقل إجراء من الدول العربية.

وبعد إنهاء المداخلة، حرص أديب على الإشادة بالدور المصري في مواجهة أي عدوان إسرائيلي يستهدف الفلسطينيين، قائلاً إن مصر هي القادرة على لعب هذا الدور حال أي تصعيد إسرائيلي.

كما استشهد بالعديد من الوقائع السابقة، التي نجح فيها الدور المصري في وقف عمليات عسكرية إسرائيلية وتحديداً ضد قطاع غزة.

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وكان لافتاً أن القناة السعودية التي تبث من مصر، لم تنشر مقطع الفيديو الخاص بمداخلة العمري على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، خلافاً لمقاطع أخرى تم نشرها من نفس الحلقة.

هجوم القدس

وقُتل ثمانية إسرائيليين في إطلاق نار على كنيس يهودي في القدس الشرقية المحتلة، في هجومٍ أعقب مجزرة شنّتها قوات الاحتلال على مخيم جنين.

وبحسب إعلام إسرائيلي، فإن الشرطة تأخرت في الاستجابة والوصول إلى موقع الهجوم على مستوطنة النبي يعقوب، وقال شاهد عيان إن الشرطة وصلت بعد 20 دقيقة، إلا أن الشرطة ردّت بأنها وصلت بعد خمس دقائق فقط.

وقالت شرطة الاحتلال، إن منفذ هجوم القدس مساء الجمعة كان بمفرده، وأضافت أنها لاحقت مطلق النار بعد تنفيذه الهجوم، وتمكنت من “تحييده”.

بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن منفذ عملية إطلاق النار من سكان القدس، دون خلفية أمنية سابق، حسب تعبيرها.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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