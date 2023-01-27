بعد ضغط أمريكي.. المغرب ترسل عشرين دبابة T-72 إلى أوكرانيا وسط صمت رسمي.. مالقصة؟

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وطن– كشفت مصادر استخباراتية، تخلي المغرب عن حيادها في الحرب الروسية الأوكرانية، وأكدت أن الرباط أرسلت حوالي عشرين دبابة T-72 إلى كييف خلال الأسبوع الماضي، في إطار دعم كييف في الحرب ضد روسيا، وسط تكتم رسمي مغربي.

المغرب يسلم دبابات إلى أوكرانيا

و أكد موقع “ميناديفنس– menadefense”، المتخصص في الشؤون العسكرية، بأن المغرب أصبح أول دولة أفريقية تزود أوكرانيا بالسلاح، حيث سلم حوالي عشرين دبابة T-72 إلى كييف قبل أسبوع بعد تحديثها في جمهورية التشيك.

واتخذ المغرب قرار تسليم أسلحة إلى أوكرانيا، بحسب ذات المصدر، خلال قمة رامشتاين الألمانية التي انعقدت في 26 نيسان/ أبريل 2022 والتي دعت إليها الولايات المتحدة. في هذه القمة كانت تونس والمغرب هما البلدان الوحيدان اللذان يمثلان شمال أفريقيا.

من جانبه، أكد موقع “أفريكا أنتلجنس“، المُقرب من المخابرات الفرنسية، بأن‭ ‬المغرب‭ ‬وبإقناع‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬سلّم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬سرا‭ ‬قطع‭ ‬غيار‭ ‬دبابات فقط.

وتمتلك القوات المسلحة الملكية المغربية 100 إلى 148 دبابة من طراز T-72B / BK. تم الحصول عليها بين عامي 1999 و2001 من بيلاروسيا، وهي دبابات تم إنتاجها في الاتحاد السوفييتي السابق ومتوفرة في العديد من الإصدارات.

وخضعت الدبابات المغربية T-72B لتحسينات في نظام التصويب الخاص بها مع إضافة مكثف الضوء “TISAS” الذي تنتجه الشركة البيلاروسية “JSC Peleng”.

As Russian Foreign Minister Lavrov continues his charm offensive in S. Africa & other African nations, Morocco sends Ukraine 20 T-72B “modernised”main battle tanks, which were upgraded in Czech Republic – making it the first Arabic country to send heavy weapons to Ukraine. pic.twitter.com/Y11W55l828 — Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) January 24, 2023

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وأرسل الجيش المغربي مايقرب عن 20 دبابات T-72B التي تم تحديثها في جمهورية التشيك لصالح أوكرانيا، حيث تم إرسالها إلى ساحة المعركة قبل أسبوع وشوهدت خلال زيارة رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا إلى ورش شركة جيش إكسكاليبور في ستيرنبيرك، والتي قامت بتجديدها.

ففي الصور المؤرخة بتاريخ التاسع من الشهر الجاري، والتي التقطت خلال زيارة لرئيس الوزراء التشيكي، من الممكن رؤية الدبابات المغربية القديمة على خط الإصلاح.

وتعِد الولايات المتحدة بتقديم مساعدات مادية للدول التي قررت التخلص من معداتها العسكرية الروسية أو السوفيتية، وهذا ما قد ينذر بتوجه المغرب نحو استبدال T-72s بـ M1A1s من المخزون العسكري الأمريكي.

As Russian Foreign Minister Lavrov continues his charm offensive in S. Africa & other African nations, Morocco sends Ukraine 20 T-72B “modernised”main battle tanks, which were upgraded in Czech Republic – making it the first Arabic country to send heavy weapons to Ukraine. pic.twitter.com/Y11W55l828 — Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) January 24, 2023

صمت في الرباط.. ووسائل إعلام مغربية “تنفي”

على ضوء هذه التطورات غير المسبوقة، نفى الموقع ‬المغربي “‬لوديسك” هذه التقارير، معتبرا ‬أن المسألة‭ ‬مجرد “‬إشاعات‮”‬،‭ ‬انطلقت‭ ‬أولاً‭ ‬من‭ ‬الصحافة‭ ‬التشيكية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتلقفها‭ ‬موقع‭ ‬خاص‭ ‬بالدعاية‭ ‬العسكرية‭ ‬الجزائرية،‭ ‬بحسبه‭.‬

ويأتي نفي الموقع المغربي، بالتزامن مع الصمت المطبق من جانب السلطات المغربية، التي إلى الآن لم تؤكد أو تنفي صحة هذه التقارير، في الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن الرباط، التي وقعت على قرار تسليم هذه الدبابات “سرا” لن تُفصح في الوقت القريب عن “حقيقة إرسالها”.

حيث أكدت صحيفة “دويتشه فيله” الألمانية، تعليقا على التقارير المذكورة، أن المغرب قد أرسل فعلا دباباته إلى أوكرانيا، في خطوة يهدف من خلالها أولا، لتأكيد موقفه كشريك للغرب والولايات المتحدة الأمريكية خاصة، وثانيا لـ “إذابة الجليد” الذي تراكم على دبلوماسيته مع الاتحاد الأوروبي منذ أشهر.

يذكر هنا إن البرلمان الأوروبي قد تبنى بغالبية 356 عضوا مقابل رفض 32 وغياب 42 من إجمالي 430 نائبا، قرارا بإدانة وضعية حرية الصحافة في المغرب.

واصفا إياها “بالمتدهورة باستمرار على مدى العقد الماضي”، وحث السلطات في المملكة على احترام حرية التعبير والإعلام.