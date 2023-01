بعد ضغط أمريكي.. المغرب ترسل عشرين دبابة T-72 إلى أوكرانيا وسط صمت رسمي.. مالقصة؟

- Advertisement -

وطن– كشفت مصادر استخباراتية، تخلي المغرب عن حيادها في الحرب الروسية الأوكرانية، وأكدت أن الرباط أرسلت حوالي عشرين دبابة T-72 إلى كييف خلال الأسبوع الماضي، في إطار دعم كييف في الحرب ضد روسيا، وسط تكتم رسمي مغربي.

و أكد موقع “ميناديفنس– menadefense”، المتخصص في الشؤون العسكرية، بأن المغرب أصبح أول دولة أفريقية تزود أوكرانيا بالسلاح، حيث سلم حوالي عشرين دبابة T-72 إلى كييف قبل أسبوع بعد تحديثها في جمهورية التشيك.

واتخذ المغرب قرار تسليم أسلحة إلى أوكرانيا، بحسب ذات المصدر، خلال قمة رامشتاين الألمانية التي انعقدت في 26 نيسان/ أبريل 2022 والتي دعت إليها الولايات المتحدة. في هذه القمة كانت تونس والمغرب هما البلدان الوحيدان اللذان يمثلان شمال أفريقيا.

من جانبه، أكد موقع “أفريكا أنتلجنس“، المُقرب من المخابرات الفرنسية، بأن‭ ‬المغرب‭ ‬وبإقناع‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬سلّم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬سرا‭ ‬قطع‭ ‬غيار‭ ‬دبابات فقط.

وتمتلك القوات المسلحة الملكية المغربية 100 إلى 148 دبابة من طراز T-72B / BK. تم الحصول عليها بين عامي 1999 و2001 من بيلاروسيا، وهي دبابات تم إنتاجها في الاتحاد السوفييتي السابق ومتوفرة في العديد من الإصدارات.

وخضعت الدبابات المغربية T-72B لتحسينات في نظام التصويب الخاص بها مع إضافة مكثف الضوء “TISAS” الذي تنتجه الشركة البيلاروسية “JSC Peleng”.

