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أمريكي عمره 45 عاماً ينفق أكثر من مليوني دولار لاستعادة حالة جسده في سن المراهقة (صور)

يدعي فريقه الطبي أنه في غضون عامين، خفض عمر جونسون البيولوجي بمقدار 5 سنوات وأصبح لديه قلب، لرجل يبلغ من العمر 37 عاماً وبشرة رجل يبلغ من العمر 28 عاماً، وصحة شاب يبلغ من العمر 18 عاماََ

كتب ايمان الباجي
بالصور..أمريكي يبلغ من العمر 45 عاماً ينفق أكثر من مليوني دولار لاستعادة حالة جسده في سن المراهقة watanserb.com
بريان جونسون
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وطن- نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن بريان جونسون، قطب التكنولوجيا الأمريكي البالغ من العمر 45 عاماً، الذي ينفق ما يصل إلى مليوني دولار كل عام لاستعادة جسده المراهق.

وذكرت الصحيفة أن جونسون يأمل في “تغيير مسار الشيخوخة الطبيعي”.

ويدعمه في هذا المشروع فريق مكون من أكثر من 30 طبيبًا وخبيرًا صحيا يشرفون ويختبرون كل عضو من أعضائه تقريبًا، هدفهم الوحيد يتمثل في مساعدته في حصوله على أعضاء وصحة شاب يبلغ من العمر 18 عاما.

ينفق جونسون مليوني دولار سنويًا على فريق مكون من أكثر من 30 خبيرا صحيا

نظام غذائي صارم

في لقاء مع مجلة Bloomberg Businessweek، كشف جونسون أنه يستيقظ في الخامسة صباحًا، ويتناول حوالي عشرين مكملًا يوميًا.

كما يحرص على اتباع نظام غذائي نباتي صارم من الأطعمة المخلوطة.

يدعي هو فريقه الطبي أنه في غضون عامين، خفض عمره البيولوجي بمقدار 5 سنوات على الأقل وأصبح لديه الآن قلب، في حالة جيدة، لرجل يبلغ من العمر 37 عاماً وبشرة رجل يبلغ من العمر 28 عاماً، وصحة شاب يبلغ من العمر 18 عاماََ.

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عندما كان في الثلاثينيات من عمره، أسس جونسون شركة Braintree Payment Solutions، وقد كانت الشركة ناجحة للغاية. لكن في عام 2013، باعها لأنظمة الدفع الإلكتروني مقابل 800 مليون دولار.

بريان جونسون

لكن أسلوب الحياة الذي قاده لبناء تلك الشركة جعله يشعر بالاكتئاب والرغبة في الانتحار، كما أخبر بلومبرج، لذلك بدأ في رحلة لفهم طريقة عمل جسده.

في ذلك الوقت، أسس العديد من الشركات الناشئة الحيوية قبل أن يلتزم في النهاية، أي قبل عامين، بمشروعه الأكثر طموحًا حتى الآن وهو خوض تجربة ضد الشيخوخة وخفض عمره البيولوجي.

أشار جونسون إلى أنه يرتدي نظارات واقية لحجب الضوء الأزرق قبل ساعتين من النوم كل ليلة

كجزء مما يسميه برنامج Project Blueprint، يعيش جونسون وفقًا لنظام يبدو أشبه بوظيفة بدوام كامل.

كشف جونسون في المقابلة أن الأطباء استخدموا الموجات الكهرومغناطيسية لتحسين وتنشيط قوة عضلاته. كما أشار إلى أنه يرتدي نظارات واقية لحجب الضوء الأزرق قبل ساعتين من النوم كل ليلة.

كما يدعي أنه يتناول ما يعادل 1،977 سعرة حرارية في اليوم، مما يضمن بقاء مستويات الدهون في جسمه بين 5 و 6 في المائة.

نظام غذائي سبب له نتائج عكسية

عانى ذات مرة من رد فعل تحسسي عندما قام الأطباء بحقن بعض الدهون في وجهه، مما تسبب في تورم شديد. وانخفضت ذات مرة، نسبة الدهون في جسمه إلى 3 في المائة، مما زاد من خطر الإصابة بخلل في وظائف القلب.

عانى ذات مرة من رد فعل تحسسي عندما قام الأطباء بحقن بعض الدهون في وجهه
أشار جونسون في مقطع فيديو نشره على قناته في يوتيوب إلى أن هدفه هو التأكد من أن دماغه وكبده وكليته وأسنانه وجلده وشعره وقضيبه تعمل كلها كما كانت عندما كان عمره 18 عامًا.

“حققنا نتائج صغيرة ومعقولة”

من جهته، تحدث طبيبه الرئيسي، أوليفر زولمان البالغ من العمر 29 عامًا لـBloomberg، وأشار إلى أنه يشرف على عشرات الإجراءات الطبية على جونسون، وكثير منها شديد ومؤلمة، ويقيس نتائجها من خلال اختبارات الدم،  والتصوير بالرنين المغناطيسي، والموجات فوق الصوتية، وتنظير القولون.
بالنسبة إلى زولمان، فإن التحسينات التي تمكنوا من إجرائها على جسد جونسون حتى الآن ليست سوى البداية. حيث قال “لم نحقق أي نتائج ملحوظة، لكننا حققنا نتائج صغيرة ومعقولة وهذا أمر متوقع.”
يمارس جونسون التمارين الرياضية لمدة ساعة في اليوم مع القيام بجلسات تمارين مكثفة ثلاث مرات في الأسبوع.
يمارس جونسون التمارين الرياضية لمدة ساعة في اليوم
كما يراقب درجة حرارة جسمه أثناء اليقظة ونسبة الجلوكوز في الدم وتغيرات معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين أثناء النوم.
علاوة على ذلك، يخضع لفحوصات منتظمة تستهدف بشكل أكثر تحديدًا الكليتين والبروستاتا والغدة الدرقية والجهاز العصبي.
في الوقت الحالي، يعيش بريان جونسون، وهو أب لثلاثة أطفال، في فينسيا، كاليفورنيا، في منزل اشتراه مقابل 5.7 مليون دولار. وتم تعديل منزله لاحقًا ليشمل جناحًا طبيًا كاملاً لمشروعه.
المصدرديلي ميل، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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