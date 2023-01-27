أمريكي عمره 45 عاماً ينفق أكثر من مليوني دولار لاستعادة حالة جسده في سن المراهقة (صور)

- Advertisement -

وطن- نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن بريان جونسون، قطب التكنولوجيا الأمريكي البالغ من العمر 45 عاماً، الذي ينفق ما يصل إلى مليوني دولار كل عام لاستعادة جسده المراهق.

وذكرت الصحيفة أن جونسون يأمل في “تغيير مسار الشيخوخة الطبيعي”.

ويدعمه في هذا المشروع فريق مكون من أكثر من 30 طبيبًا وخبيرًا صحيا يشرفون ويختبرون كل عضو من أعضائه تقريبًا، هدفهم الوحيد يتمثل في مساعدته في حصوله على أعضاء وصحة شاب يبلغ من العمر 18 عاما.

نظام غذائي صارم

في لقاء مع مجلة Bloomberg Businessweek، كشف جونسون أنه يستيقظ في الخامسة صباحًا، ويتناول حوالي عشرين مكملًا يوميًا.

كما يحرص على اتباع نظام غذائي نباتي صارم من الأطعمة المخلوطة.

يدعي هو فريقه الطبي أنه في غضون عامين، خفض عمره البيولوجي بمقدار 5 سنوات على الأقل وأصبح لديه الآن قلب، في حالة جيدة، لرجل يبلغ من العمر 37 عاماً وبشرة رجل يبلغ من العمر 28 عاماً، وصحة شاب يبلغ من العمر 18 عاماََ.



- Advertisement -

عندما كان في الثلاثينيات من عمره، أسس جونسون شركة Braintree Payment Solutions، وقد كانت الشركة ناجحة للغاية. لكن في عام 2013، باعها لأنظمة الدفع الإلكتروني مقابل 800 مليون دولار.

لكن أسلوب الحياة الذي قاده لبناء تلك الشركة جعله يشعر بالاكتئاب والرغبة في الانتحار، كما أخبر بلومبرج، لذلك بدأ في رحلة لفهم طريقة عمل جسده.

في ذلك الوقت، أسس العديد من الشركات الناشئة الحيوية قبل أن يلتزم في النهاية، أي قبل عامين، بمشروعه الأكثر طموحًا حتى الآن وهو خوض تجربة ضد الشيخوخة وخفض عمره البيولوجي.



كجزء مما يسميه برنامج Project Blueprint، يعيش جونسون وفقًا لنظام يبدو أشبه بوظيفة بدوام كامل.

كشف جونسون في المقابلة أن الأطباء استخدموا الموجات الكهرومغناطيسية لتحسين وتنشيط قوة عضلاته. كما أشار إلى أنه يرتدي نظارات واقية لحجب الضوء الأزرق قبل ساعتين من النوم كل ليلة.



كما يدعي أنه يتناول ما يعادل 1،977 سعرة حرارية في اليوم، مما يضمن بقاء مستويات الدهون في جسمه بين 5 و 6 في المائة.

نظام غذائي سبب له نتائج عكسية

عانى ذات مرة من رد فعل تحسسي عندما قام الأطباء بحقن بعض الدهون في وجهه، مما تسبب في تورم شديد. وانخفضت ذات مرة، نسبة الدهون في جسمه إلى 3 في المائة، مما زاد من خطر الإصابة بخلل في وظائف القلب.