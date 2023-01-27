أمير قطر السابق حمد بن خليفة في ساحة جامع الفنار بمراكش المغربية.. شاهد كيف رحبوا به!

- Advertisement -

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع مقطع فيديو لأمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أثناء تواجده في ساحة جامع الفنا بمراكش المغربية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة جالسا على كرسي في فناء المسجد وسط مرتادي المسجد بكل تواضع.

وبحسب الفيديو، فقد تفاجأ مرتادي المسجد بتواجد الشيخ “حمد”، حيث اقترب أحدهم للترحيب به، والإشادة بما فعلته قطر خلال مونديال 2022، معربا عن فخره بما فعلته.

ويأتي تداول هذا الفيديو لتواجد أمير قطر السابق في مراكش، بعد ايام من نشر صور له برفقة عدد من أبنائه في الصحراء الجزائرية.

يشار إلى ان زيارة الشيخ حمد بن خليفة لمراكش المغربية كانت بعد أيام من نهاية مونديال قطر 2022.

اعتاد أمير قطر السابق قضاء نهاية العام في المغرب

- Advertisement -

واعتاد أمير قطر السابق، حمد بن خليفة التردد على مدينة مراكش عدة مرات في السنة، خصوصا في نهاية السنة التي يمضيها في المدينة الحمراء.

ومن المعلوم أن الشيخ حمد بن خليفة يملك قصرا بمدينة مراكش التي اعجب بها منذ سنوات وصارت من وجهاته الرئيسية خارج قطر.

الشيخ حمد بن خليفة برفقة ابنائه في صحراء الجزائر

ويتواجد أمير قطر السابق حاليا في الجزائر، حيث نشر نجله، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية ، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني مؤخرا صوراً له رفقة والده في الصحراء الجزائرية.

كما ظهر في الصور التي نشرها الشيخ جوعان بن حمد عبر حسابه على “انستغرام“، شقيقاه: المبعوث الشخصي للأمير، الشيخ جاسم بن حمد، ورئيس أمن مونديال قطر، الشيخ جاسم بن حمد.

View this post on Instagram A post shared by جوعان بن حمد (@jo3an)



اعتاد أمير قطر السابق قضاء عطلته الشتوية في الجزائر

ودأب أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني على قضاء عطلته الشتوية في الجزائر للصيد، وبالضبط بصحراء ولاية البيض الغنية بطيور الحبار.