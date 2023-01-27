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أمير قطر السابق حمد بن خليفة في ساحة جامع الفنار بمراكش المغربية.. شاهد كيف رحبوا به!

الشيخ حمد بن خليفة توجه للمغرب بعد انتهاء مونديال قطر2022

كتب سالم حنفي
امير قطر في جامع الفنار watanserb.com
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع مقطع فيديو لأمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أثناء تواجده في ساحة جامع الفنا بمراكش المغربية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة جالسا على كرسي في فناء المسجد وسط مرتادي المسجد بكل تواضع.

وبحسب الفيديو، فقد تفاجأ مرتادي المسجد بتواجد الشيخ “حمد”، حيث اقترب أحدهم للترحيب به، والإشادة بما فعلته قطر خلال مونديال 2022، معربا عن فخره بما فعلته.

ويأتي تداول هذا الفيديو لتواجد أمير قطر السابق في مراكش، بعد ايام من نشر صور له برفقة عدد من أبنائه في الصحراء الجزائرية.

يشار إلى ان زيارة الشيخ حمد بن خليفة لمراكش المغربية كانت بعد أيام من نهاية مونديال قطر 2022.

اعتاد أمير قطر السابق قضاء نهاية العام في المغرب

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واعتاد أمير قطر السابق، حمد بن خليفة التردد على مدينة مراكش عدة مرات في السنة، خصوصا في نهاية السنة التي يمضيها في المدينة الحمراء.

ومن المعلوم أن الشيخ حمد بن خليفة يملك قصرا بمدينة مراكش التي اعجب بها منذ سنوات وصارت من وجهاته الرئيسية خارج قطر.

الشيخ حمد بن خليفة برفقة ابنائه في صحراء الجزائر

ويتواجد أمير قطر السابق حاليا في الجزائر، حيث نشر نجله، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية ، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني مؤخرا صوراً له رفقة والده في الصحراء الجزائرية.

كما ظهر في الصور التي نشرها الشيخ جوعان بن حمد عبر حسابه على “انستغرام“، شقيقاه: المبعوث الشخصي للأمير، الشيخ جاسم بن حمد، ورئيس أمن مونديال قطر، الشيخ جاسم بن حمد.

 

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اعتاد أمير قطر السابق قضاء عطلته الشتوية في الجزائر

ودأب أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني على قضاء عطلته الشتوية في الجزائر للصيد، وبالضبط بصحراء ولاية البيض الغنية بطيور الحبار.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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