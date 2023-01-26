مروع.. نمر تسلل لقفص الأسود فكانت نهاية مأساوية (فيديو)

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وطن- يخضع منتزه للحياة البرية للفحص بعد أن أظهر مقطع فيديو انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الأسود الجائعة تعتدي على نمر حتى الموت وتلتهمه أمام مجموعة من السياح المصدومين.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد حدثت اللحظة الوحشية في منتزه Yibin Wildlife World في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين في 17 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي”دوين” ، وهو ما يعادل تيك توك بالصين ، ثلاثة أسود تمزق لحم النمر السيبيري الجريح في القفص.

ووفقا للفيديو، فقد سمع صوت أحدهم يقول: سيموت النمر، في حين قال آخر وهو يحث الحراس “خذوا عصا واضربوهم”.

وبحسب الصحيفة، فقد بكى بعض الأولاد الصغار بشدة خلال مشاهدتهم الحيوانات المفترسة وهي تغرق أسنانها في عنق النمر وظهره.

وحاول مرشد سياحي إبعاد الأسود عن طريق التزمير لها، بينما استخدم مرشد آخر عمودًا طويلًا لصد الأسود.

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وقالت حديقة ييبين للحياة البرية إن الحديقة أغلقت بعد الحادث، في حين زعم تقرير تحقيق أولي أن النمر ركض لمسافة 20 مترًا في عرين الأسد عبر باب مزلاج مفتوح بين السياجين.

وجاء في البيان “أعاد خبراؤنا النمر إلى غرفة الطوارئ وعلى الرغم من بذلنا قصارى جهدنا ، مات النمر متأثرا بجروح قاتلة”.

وانتقد المشاهدون “التعامل غير المهني” مع الحيوانات في حديقة الحياة البرية، متسائلين “لماذا يضعون الأسود والنمور معًا ويتركونهم يتجولون في نفس المنطقة؟”.

وعلق آخر قائلاً: “الحيوانات لا تتغذى جيدًا في الحديقة ، ما كانت لتهاجم النمر لولا ذلك”.

وأضاف ثالث: “يجب أن يشعر الأطفال في الحافلة بالرعب”.

يشار إلى انه في وقت سابق من هذا الشهر ، تم تصوير قرد متعطش للدماء وهو يضرب فأرا و “يغرقه” في الماء أمام السياح المذهولين.

وقالت السيدة دونغ ، التي شاركت الصورة على الإنترنت: “لقد رأيت الفئران من قبل وكنت اعتقد أنها لم تزعج القرود، وبالتأكيد لم أتوقع تعرضها للضرب..أعتقد أنهم لم يتأثروا بسرقة الفئران طعامهم.”