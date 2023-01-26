مؤثرات تونسيات يستعرضن أجسادهن بوضعيات مثيرة على ثلوج عين دراهم (شاهد)

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وطن – احتفى نجوم الفن والسوشيال ميديا في تونس، بتساقط الثلوج على مرتفعات مدينة “عين دراهم” التابعة لمحافظة “جندوبة” التونسية، وأطلت الموديل “رانيا بن حسن” في صور مثيرة من عين دراهم وسط تفاعل النشطاء معها.

“مؤثرات الانستغرام” في تونس بصور من عين دراهم

وانطلقت التساقطات الثلجية في منطقة عين دراهم غرب تونس، مساء الجمعة الماضية، في موجة برد موسمية تعودت عليها المدينة منذ عقود.

استغل نجوم الفن والممثلين التونسيين وكذا مؤثرين ومؤثرات السوشيال ميديا، هذه الموجة من التساقطات للتوجه إلى المدينة والتمتع بسرحها وقد اكتست باللون الأبيض، في حلة جميلة.

الموديل التونسية الحسناء “رانيا بن حسن” توجهت هي الأخرى إلى عين دراهم، وظهرت في صور مثيرة بينما كانت تستمتع بالثلوج.

View this post on Instagram A post shared by Rania Ben Hsan | رانيا بن حسن (@benhsanrania)

وأطلت الشقراء التونسية بملابس مثيرة، حيث ظهرت بصدر مكشوف تحت جاكيت سوداء اللون، ببنطال سكيني نسوي.

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وحضرت رانيا بن حسن، جلسة تصوير خلال وجودها في عين دراهم، حيث وقفت على الثلج في وضعيات مثيرة عرضتها لانتقادات حادة.

من جانبها، جاءت صانعة المحتوى على منصة انستغرام، المؤثرة التونسية “أميمة طراد” إلى مدينة عين دراهم.

وأطلت “طراد” بملابس قصيرة أثارت جدلا واسعا وانتقادات لها، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأخضر بينما كانت جالسة على الثلج.

View this post on Instagram A post shared by Fit Ouma🏋️‍♀️أميمة طراد (@oumaima_trad)

وتتزامن التساقطات الثلجية في “عين دراهم” هذه السنة مع موجة برد قارص شهدتها تونس منذ منتصف كانون الثاني/ ديسمبر الجاري.

الثلوج تكتسي عين دراهم التونسية

ويستعد سكان المنطقة وعموم التونسيون كل سنة لسقوط الثلوج التي تصبغ المدينة بلون أبيض ناصع يسر كل من يراه.

ومع تساقط الثلوج في تونس، تستعد السلطات المعنية للتعامل مع أي حوادث أو أوضاع طارئة تنتج عن التساقطات.

حيث أنه وتحسبا للتقلبات الجويّة المرتقبة والتساقطات الثلجية نهاية هذا الأسبوع، قامت الادارة الجهوية للحماية المدنية بمحافظة جندوبة بعملية بيضاء تطبيقية بمعتمدية عين دراهم حيث تتراكم الثلوج.

وشارك في هذه العملية فرقة الحماية المدنية بطبرقة وعين دراهم والهيئة المحلية للهلال الاحمر.

وتتمثل هذه العملية في انقاذ وإسعاف مصاب إثر سقوط فجئي بأحد المرتفعات ونقله بواسطة دراجة رباعية الدفع كانت قد تزودت بها الإدارة الجهوية للحماية المدنية مؤخرا.

وعلى غرار الاستعدادت الأمنية، تشهد منطقة “عين دراهم” توافد آلاف التونسيين من مختلف محافظات البلاد للاستمتاع بمشاهد الثلوج وهي تكتسي كامل المدينة الجبلية.