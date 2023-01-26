الخميس, يناير 26, 2023
الرئيسيةحياتنامؤثرات تونسيات يستعرضن أجسادهن بوضعيات مثيرة على ثلوج عين دراهم (شاهد)
حياتنا

مؤثرات تونسيات يستعرضن أجسادهن بوضعيات مثيرة على ثلوج عين دراهم (شاهد)

اكتست مدينة عين دراهم غرب تونس باللون الأبيض الناصع لون الثلج.. مؤثرات أمثال "رانيا بن حسن" و "أميمة طراد" استغلوا الحدث الطبيعي في جلسات تصوير عارية ومثيرة

كتب وطن
watanserb.com
- Advertisement -

وطن – احتفى نجوم الفن والسوشيال ميديا في تونس، بتساقط الثلوج على مرتفعات مدينة “عين دراهم” التابعة لمحافظة “جندوبة” التونسية، وأطلت الموديل “رانيا بن حسن” في صور مثيرة من عين دراهم وسط تفاعل النشطاء معها.

“مؤثرات الانستغرام” في تونس بصور من عين دراهم

وانطلقت التساقطات الثلجية في منطقة عين دراهم غرب تونس، مساء الجمعة الماضية، في موجة برد موسمية تعودت عليها المدينة منذ عقود.

استغل نجوم الفن والممثلين التونسيين وكذا مؤثرين ومؤثرات السوشيال ميديا، هذه الموجة من التساقطات للتوجه إلى المدينة والتمتع بسرحها وقد اكتست باللون الأبيض، في حلة جميلة.

الموديل التونسية الحسناء “رانيا بن حسن” توجهت هي الأخرى إلى عين دراهم، وظهرت في صور مثيرة بينما كانت تستمتع بالثلوج.

وأطلت الشقراء التونسية بملابس مثيرة، حيث ظهرت بصدر مكشوف تحت جاكيت سوداء اللون، ببنطال سكيني نسوي.

- Advertisement -

وحضرت رانيا بن حسن، جلسة تصوير خلال وجودها في عين دراهم، حيث وقفت على الثلج في وضعيات مثيرة عرضتها لانتقادات حادة.

من جانبها، جاءت صانعة المحتوى على منصة انستغرام، المؤثرة التونسية “أميمة طراد” إلى مدينة عين دراهم.

وأطلت “طراد” بملابس قصيرة أثارت جدلا واسعا وانتقادات لها، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأخضر بينما كانت جالسة على الثلج.

وتتزامن التساقطات الثلجية في “عين دراهم” هذه السنة مع موجة برد قارص شهدتها تونس منذ منتصف كانون الثاني/ ديسمبر الجاري.

الثلوج تكتسي عين دراهم التونسية

ويستعد سكان المنطقة وعموم التونسيون كل سنة لسقوط الثلوج التي تصبغ المدينة بلون أبيض ناصع يسر كل من يراه.

ومع تساقط الثلوج في تونس، تستعد السلطات المعنية للتعامل مع أي حوادث أو أوضاع طارئة تنتج عن التساقطات.

حيث أنه وتحسبا للتقلبات الجويّة المرتقبة والتساقطات الثلجية نهاية هذا الأسبوع، قامت الادارة الجهوية للحماية المدنية بمحافظة جندوبة بعملية بيضاء تطبيقية بمعتمدية عين دراهم حيث تتراكم الثلوج.

وشارك في هذه العملية فرقة الحماية المدنية بطبرقة وعين دراهم والهيئة المحلية للهلال الاحمر.

وتتمثل هذه العملية في انقاذ وإسعاف مصاب إثر سقوط فجئي بأحد المرتفعات ونقله بواسطة دراجة رباعية الدفع كانت قد تزودت بها الإدارة الجهوية للحماية المدنية مؤخرا.

وعلى غرار الاستعدادت الأمنية، تشهد منطقة “عين دراهم” توافد آلاف التونسيين من مختلف محافظات البلاد للاستمتاع بمشاهد الثلوج وهي تكتسي كامل المدينة الجبلية.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
الحساب الخاص في محرري موقع وطن يغرد خارج السرب. يشرف على تحرير موقع وطن نخبة من الصحفيين والإعلاميين والمترجمين. تابع كل جديد لدى محرري وطن
اقرأ أيضاً
الهدهد

حقيقة مقاطع منتشرة لمنجم ذهب ضخم في تونس اكتشف مؤخرا (شاهد)

الهدهد

“أنقذوا سالي بن سالم” مطلب شعبي يجتاح تونس وتضامن كبير معها

الهدهد

تونسي يحرق نفسه على الملأ ويعيد مشهد البوعزيزي للأذهان (فيديو)

الهدهد

للمرة الثانية على التوالي.. منع أمير مغربي من دخول تونس و الخارجية تنفي أي دخل لها .. مالقصة؟

حياتنا

زوج أنس جابر و”مساج زوجي”.. فيديو محرج لبطلة التنس العالمية (شاهد)

الهدهد

“مواجهات القصرين” بتونس تتجدد.. كر وفر واعتقالات وغاز مسيل للدموع (فيديو)

الهدهد

ذكرى ثورة 14 يناير.. حشود تونسية تلتئم في شارع الحبيب بورقيبة ويهتفون بإسقاط نظام سعيد

الهدهد

وسط ترقب شعبي.. دعوات للتظاهر ضد قيس سعيد في ذكرى الثورة التونسية

الهدهد

أول ظهور لأيوب الحفناوي.. شرف تونس وأعاد لها ذكريات أسامة الملولي (فيديو)

الهدهد

“أضرار الحليب” تضع مذيعة التلفزيون التونسي في مرمى نيران التونسيين (فيديو)

الهدهد

صورة ساخرة وضعت قيس سعيد في موقف مُحرج لم يتوقع حدوثه (شاهد)

الهدهد

أطباء تونسيون أنقذوا جزائريا من مأساة أرقته لربع قرن ومفاجأة عن السبب (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أحمد الطنطاوي يُحرج النظام ويطالب برحيل السيسي صراحة: “الحل الوحيد” (فيديو)

“يوميات أنوش”.. مقاطع الروتين اليومي تقود مصرية للسجن واعترافات صادمة

شاعر تونسي يُهاجم خادم الحرمين وولي عهده: “السعودية ليست للراقصات” (فيديو)

في الحمام .. تفاصيل قتل المبتعث السعودي الوليد الغريبي على يد امرأة في أمريكا (صور)

جبل شمس.. رجل الثلج العماني يخطف الأنظار من أعلى قمة بسلطنة عمان

ظهرت بملابس مثيرة.. تجمهر كبير حول عاشقة رونالدو السعودية (فيديو)

الضحية مغربية.. تهم بالاعتداء الجنسي تلاحق مسؤولاً بالكاف في “شان الجزائر”

بعد ساعتين من ليلة دخلته .. عريس سعودي يموت والعروس تعترف بما فعلته!

“ثورة يناير” إنجازات وأخطاء وما الحل؟..زياد العليمي يتحدث للميرازي بعد خروجه من السجن

مصطفى عبد الرازق الماسوني الذي عينه الإسماعيليون شيخا للأزهر!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC