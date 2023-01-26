لماذا لا ينصح بالإستحمام في الصباح؟ خبير يُجيب

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وطن- يساعد الإستحمام في الصباح على منحك دفعة من الطاقة ويجعل جسدك أقل تعرقًا كما يساعدك على الحصول على شعر نظيف ولامع.

لكن، كشف أحد الخبراء لمجلة “bestlifeonline” أضرار الإستحمام في الصباح، مشيراََ إلى أنه يضرّ أكثر مما ينفع ويمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الجلد.

يسبب الحساسية

يمكن أن يؤدي الاستحمام في الصباح إلى إثارة الحساسية لدى بعض الناس، حسب الدكتور عادل مقبول.



بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حساسية عثة الغبار، قد يؤدي الاستحمام في الصباح بدلاً من الليل إلى ظهور أعراض الحساسية.



وفي هذا السياق، يقول مقبول:”حساسية عثة الغبار هي تفاعل تحسسي تجاه حشرات صغيرة تعيش عادة في الغبار المنزلي وتزدهر في بيئات دافئة ورطبة. يتغذّى العثّ على خلايا الجلد الميّتة للإنسان، وعندما يذهب الشخص إلى الفراش دون الاستحمام، فإنهم يوفرون مصدرًا غذائيًا لهذه العث.”

ومع تكاثر العث، يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية والربو لدى الأفراد الحساسين.



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ويضيف الدكتور أنه من الأفضل الاستحمام ليلاً، بدلاََ من الصباح للتخلص من تراكم الأوساخ وخاصة العرق على الجلد، الذي قد يساهم في نمو عث الغبار وزيادة أعراض الحساسية.

لن يساعدك على النوم بشكل أفضل

لن يساعدك الاستحمام في الصباح على النوم بشكل أفضل.

يقول العديد من الأشخاص إن الاستحمام في الليل يساعدهم في الحصول على قسط من الراحة بشكل أفضل.

في الواقع، أفادت مؤسسة Sleep Foundation أن التحليل التلوي لـ 17 دراسة خلص إلى أن الأفراد الذين يستحمون ليلًا قبل النوم بساعة إلى ساعتين يميلون إلى النوم بشكل أسرع ويتمتعون بنوعية نوم أفضل من أولئك الذين لا يستحمون.

ويعتقد الباحثون أن الماء الدافئ يساعد على تدفق الدم إلى اليدين والقدمين، مما يساعد على النوم بعمق.



يمكن أن يساعد الاستحمام قبل النوم على استرخاء الجسم والعقل، مما يجعل من السهل النوم والحصول على نوم أكثر راحة، كما يقول الدكتور مقبول.



يدمر بشرتك

يتعرق معظم الناس أثناء النهار أكثر من الليل، مما يعني أنه من المهم القيام بتنظيف عميق للبشرة في نهاية اليوم – خاصة إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب.

يقول مقبول في هذا السياق : “حب الشباب ناتج عن مجموعة من العوامل، بما في ذلك الإفراط في إنتاج الزيوت والبكتيريا في الجلد ، وانسداد المسام .”

وأضاف: “عندما تذهب إلى الفراش دون الاستحمام، فإن الأوساخ والعرق والبكتيريا الموجودة على بشرتك يمكن أن تساهم في انسداد المسام والإفراط في إنتاج الزيت، مما قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب. بالإضافة إلى ذلك، عندما تنام على ملاءات متسخة، فإن البكتيريا والأوساخ يمكن أن تنتقل مرة أخرى إلى بشرتك، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة حب الشباب. “