الخميس, يناير 26, 2023
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لماذا لا ينصح بالإستحمام في الصباح؟ خبير يُجيب

الإستحمام في الصباح لن يساعدك على النوم بشكل أفضل

كتب ايمان الباجي
احذر.. أطباء يكشفون أضرار الإستحمام في الصباح watanserb.com
أطباء يكشفون أضرار الإستحمام في الصباح
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وطن- يساعد الإستحمام في الصباح على منحك دفعة من الطاقة ويجعل جسدك أقل تعرقًا كما يساعدك على الحصول على شعر نظيف ولامع.

لكن، كشف أحد الخبراء لمجلة “bestlifeonline” أضرار الإستحمام في الصباح، مشيراََ إلى أنه يضرّ أكثر مما ينفع ويمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الجلد.

يسبب الحساسية

يمكن أن يؤدي الاستحمام في الصباح إلى إثارة الحساسية لدى بعض الناس، حسب الدكتور عادل مقبول.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حساسية عثة الغبار، قد يؤدي الاستحمام في الصباح بدلاً من الليل إلى ظهور أعراض الحساسية.

الإستحمام في الصباح يسبب الحساسية

وفي هذا السياق، يقول مقبول:”حساسية عثة الغبار هي تفاعل تحسسي تجاه حشرات صغيرة  تعيش عادة في الغبار المنزلي وتزدهر في بيئات دافئة ورطبة. يتغذّى العثّ على خلايا الجلد الميّتة للإنسان، وعندما يذهب الشخص إلى الفراش دون الاستحمام، فإنهم يوفرون مصدرًا غذائيًا لهذه العث.”

ومع تكاثر العث، يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية والربو لدى الأفراد الحساسين.

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ويضيف الدكتور أنه من الأفضل الاستحمام ليلاً، بدلاََ من الصباح للتخلص من تراكم الأوساخ وخاصة العرق على الجلد، الذي قد يساهم في نمو عث الغبار وزيادة أعراض الحساسية.

لن يساعدك على النوم بشكل أفضل

لن يساعدك الاستحمام في الصباح على النوم بشكل أفضل.

يقول العديد من الأشخاص إن الاستحمام في الليل يساعدهم في الحصول على قسط من الراحة بشكل أفضل.

الاستحمام صباحا لن يساعد على النوم

في الواقع، أفادت مؤسسة Sleep Foundation أن التحليل التلوي لـ 17 دراسة خلص إلى أن الأفراد الذين يستحمون ليلًا قبل النوم بساعة إلى ساعتين يميلون إلى النوم بشكل أسرع ويتمتعون بنوعية نوم أفضل من أولئك الذين لا يستحمون.

ويعتقد الباحثون أن الماء الدافئ يساعد على تدفق الدم إلى اليدين والقدمين، مما يساعد على النوم بعمق.

يمكن أن يساعد الاستحمام قبل النوم على استرخاء الجسم والعقل، مما يجعل من السهل النوم والحصول على نوم أكثر راحة، كما يقول الدكتور مقبول.

يدمر بشرتك

يتعرق معظم الناس أثناء النهار أكثر من الليل، مما يعني أنه من المهم القيام بتنظيف عميق للبشرة في نهاية اليوم – خاصة إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب.

يقول مقبول في هذا السياق: “حب الشباب ناتج عن مجموعة من العوامل، بما في ذلك الإفراط في إنتاج الزيوت والبكتيريا في الجلد، وانسداد المسام.”
يوصى دائمََا بالاستحمام ليلاً، بدلاََ من الصباح للتخلص من الأوساخ ومنع ظهور حب الشباب.
وأضاف:“عندما تذهب إلى الفراش دون الاستحمام، فإن الأوساخ والعرق والبكتيريا الموجودة على بشرتك يمكن أن تساهم في انسداد المسام والإفراط في إنتاج الزيت، مما قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب. بالإضافة إلى ذلك، عندما تنام على ملاءات متسخة، فإن البكتيريا والأوساخ يمكن أن تنتقل مرة أخرى إلى بشرتك، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة حب الشباب. “
يُوصى دائمََا بالاستحمام ليلاً للتخلص من الأوساخ والعرق والبكتيريا من الجلد ومنع ظهور حب الشباب.
المصدرمجلة "bestlife" الأمريكية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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