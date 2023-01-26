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دراسة أمريكية حديثة: تقليل السعرات الحرارية أكثر فعالية من الصيام المتقطع لإنقاص الوزن

"إذا تم الترويج للصيام المتقطع مؤخّرًا، فإن الغرض الأساسي منه هو في الواقع تهدئة الجهاز الهضمي..."

كتب معالي بن عمر
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وطن-وفقًا لدراسة أمريكية جديدة، فإن الصيام المتقطع له تأثير أقل على فقدان الوزن من كمية الطعام المستهلكة.

وبحسب تقرير لموقع “دوكتيسيمو” الفرنسي، فإن التوقف عن تناول الطعام في أوقات معينة من اليوم – كما هو الحال مع الصيام المتقطع – لن يكون فعالًا جدًا لفقدان الوزن. وهذا هو استنتاج دراسة جديدة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية.

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 تناول السعرات الحرارية بشكل عام هو العامل الرئيسي في زيادة الوزن

كجزء من هذا الاستطلاع، قام الباحثون باختبار 547 مشاركًا في الدراسة تبلغ أعمارهم في المتوسّط 51 عامًا. وكان على الجميع إكمال استبيان يوميًا عبر تطبيق متخصص حول (نوع الطعام المستهلك وعدد ساعات النوم وأوقات الوجبات، وما إلى ذلك) بالإضافة إلى الرد على المسح الصحي في بداية الدراسة وبعد أربعة أشهر.

وفي السياق ذاته، لابد من التذكير أنه إذا كان مؤشر كتلة الجسم 30.8؛ فهو يشير إلى السمنة.

الصيام المتقطع
الصيام المتقطع

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه بعد إجراء الدراسة تبيّن أنه كان متوسط ​​الوقت بين الاستيقاظ وتناول الإفطار 1.6 ساعة؛ ومتوسط ​​الوقت من العشاء إلى وقت النوم كان 4.0 ساعات؛ وكان متوسط ​​وقت النوم 7.5 ساعة. ثم أخيرًا، كان الوقت المنقضي بين الوجبة الأولى للمرشحين والأخيرة؛ 11.5 ساعة.

والنتيجة؟ وجد الباحثون “صلة بين زيادة وتيرة الوجبات والكمية وزيادة الوزن، ما يشير إلى أن إجمالي السعرات الحرارية هو المحرك الأساسي لزيادة الوزن”.

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ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج الأولية.

الصيام المتقطع ليس مفتاح خسارة الوزن

إذا قامت ألكسندرا مورسييه، المتخصصة في التغذية، بالتحقق من صحة الفكرة العامة للدراسة، فإنها ترغب في الحقيقةمن توضيح “أن الصيام المتقطع لا يُفقدنا الوزن ولا يساعنا على تقليل السعرات الحرارية”.

وأوضحت: “يمكننا أن نأكل أكثر ونتناول وجبات خفيفة كثيرًا خلال الصيام المتقطع. وفي ذات الوقت، إذا كنا تناول أطعمة فيها سعرات حرارية مرتفعة جدًا، يمكن أن نزيد في الوزن أيضًا”.

إنقاص السعرات الحرارية أفضل من الصيام المتقطع
إنقاص السعرات الحرارية أفضل من الصيام المتقطع

كما تشير إلى أنه إذا تم الترويج للصيام المتقطع مؤخّرًا، فإن الغرض الأساسي منه هو في الواقع “تهدئة الجهاز الهضمي“.

وتنصح بضرورة الحرص أيضًا على عدم الوقوع في فخ الأنظمة الغذائية شديدة التقييد، حيث حذّرت المتخصصة في التغذية من أن “تقييد السعرات الحرارية بشكل كبير على المدى الطويل يعزز عملية استعادة الوزن“.

المصدردوكتيسيمو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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