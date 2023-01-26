جيش الاحتلال يبث لقطات لاستهداف موقع تحت الأرض لحماس والمقاومة تتصدى

- Advertisement -

وطن – أظهرت لقطات بثها جيش الاحتلال الإسرائيلي، تُظهر غارات شنتها قوات الاحتلال على قالت إنه موقع تحت الأرض تابع لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، فيما أعلنت المقاومة تصديها للهجوم.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي في تغريدة لأدرعي على صفحته الرسمية بتويتر: ” هكذا شنت طائرات سلاح الجو الغارات على موقع تحت أرضي تابع لحماس يستخدم لإنتاج قذائف صاروخية في المغازي”.

#فيديو هكذا شنت طائرات سلاح الجو الغارات على موقع تحت أرضي تابع لحماس يستخدم لانتاج قذائف صاروخية في المغازي pic.twitter.com/mTwN2gJUmb — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 27, 2023

وفي تغريدة منفصلة قال أدرعي: ” وفي هذا الفيديو الجوي التوضيحي نرصد محيط الموقع المستهدف الذي أقامته حماس الإرهابية بجوار منشآت مدنية”.

#عاجل وفي هذا الفيديو الجوي التوضيحي نرصد محيط الموقع المستهدف الذي أقامته حماس الإرهابية بجوار منشات مدنية pic.twitter.com/E6mpCBRHXh — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 27, 2023

وأضاف جيش الاحتلال: “حماس تتحمل مسؤولية كل ما يحدث من غزة وستدفع ثمن اي انتهاك”.

- Advertisement -

وذكر البيان: “يتم حاليا قصف قطاع غزة”، وأضاف: “أطلقت 3 صواريخ من قطاع غزة، واعتراض أحداها من قبل منظومة الدفاع الجوي (القبة الحديدية)، وسقط صاروخ في منطقة مفتوحة والآخر داخل قطاع غزة”.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام، في بيان لها، أن دفاعاتها الجوية تصدت فجر الجمعة للطيران الإسرائيلي في سماء قطاع غزة “بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق فجر الجمعة، اعتراضه صاروخين “أُطلقا من قطاع غزة” باتجاه المستوطنات المحاذية له.

وقال الجيش في بيان: “أطلق من قطاع غزة قذيفتان صاروخيتان تجاه الأراضي الإسرائيلية حيث تمكنت القبة الحديدية (منظومة اعتراض الصواريخ) من اعتراضهما”.

مجزرة إسرائيلية في جنين

وأمس الخميس، قتل الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين، 9 منهم داخل مخيم جنين بالضفة الغربية، في عملية تعد الأكبر من نوعها منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.

واقتحمت قوة إسرائيلية مخيم جنين ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن “قوات الأمن نفذت عملية داخل مخيم جنين للاجئين، بعد ورود معلومات استخبارية عن نية تنظيم الجهاد الإسلامي تنفيذ هجوم كبير”.