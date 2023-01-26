الخميس, يناير 26, 2023
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الهدهد

جيش الاحتلال يبث لقطات لاستهداف موقع تحت الأرض لحماس والمقاومة تتصدى

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة، فيما أعلنت كتائب القسام تصدي دفاعاتها الجوية للصواريخ الإسرائيلية

كتب خالد السعدي
غارات على غزة watanserb.com
شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
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وطن – أظهرت لقطات بثها جيش الاحتلال الإسرائيلي، تُظهر غارات شنتها قوات الاحتلال على قالت إنه موقع تحت الأرض تابع لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، فيما أعلنت المقاومة تصديها للهجوم.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي في تغريدة لأدرعي على صفحته الرسمية بتويتر: ” هكذا شنت طائرات سلاح الجو الغارات على موقع تحت أرضي تابع لحماس يستخدم لإنتاج قذائف صاروخية في المغازي”.

وفي تغريدة منفصلة قال أدرعي: ” وفي هذا الفيديو الجوي التوضيحي نرصد محيط الموقع المستهدف الذي أقامته حماس الإرهابية بجوار منشآت مدنية”.

وأضاف جيش الاحتلال: “حماس تتحمل مسؤولية كل ما يحدث من غزة وستدفع ثمن اي انتهاك”.

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وذكر البيان: “يتم حاليا قصف قطاع غزة”، وأضاف: “أطلقت 3 صواريخ من قطاع غزة، واعتراض أحداها من قبل منظومة الدفاع الجوي (القبة الحديدية)، وسقط صاروخ في منطقة مفتوحة والآخر داخل قطاع غزة”.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام، في بيان لها، أن دفاعاتها الجوية تصدت فجر الجمعة للطيران الإسرائيلي في سماء قطاع غزة “بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق فجر الجمعة، اعتراضه صاروخين “أُطلقا من قطاع غزة” باتجاه المستوطنات المحاذية له.

وقال الجيش في بيان: “أطلق من قطاع غزة قذيفتان صاروخيتان تجاه الأراضي الإسرائيلية حيث تمكنت القبة الحديدية (منظومة اعتراض الصواريخ) من اعتراضهما”.

مجزرة إسرائيلية في جنين

وأمس الخميس، قتل الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين، 9 منهم داخل مخيم جنين بالضفة الغربية، في عملية تعد الأكبر من نوعها منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.

غارات على غزة
قتلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين خلال اقتحام موسع لمخيم جنين ومحيطه

واقتحمت قوة إسرائيلية مخيم جنين ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن “قوات الأمن نفذت عملية داخل مخيم جنين للاجئين، بعد ورود معلومات استخبارية عن نية تنظيم الجهاد الإسلامي تنفيذ هجوم كبير”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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