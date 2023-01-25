ليست بيتكوين..تعرف معنا على عملة رقمية مرشحة للصعود عام 2023

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وطن- في عام 2022، كان معظم مستثمري العملات المشفرة يعتبرون إلى حد كبير أن عملة البيتكوين هي أفضل عملة ضد التباطؤ الاقتصادي.

إيثريوم ..عملة لها مستقبل في عام 2023

ومع ذلك، وفي هذا العام، يقول الخبراء إن عملة إيثريوم قد تكون هي الخيار الأفضل للاستثمار فيها والتي يمكنك شراؤها إذا كنت تتوقع حدوث ركود في عام 2023، وفقا لما أورده موقع “fool“.

هناك مؤشرات على حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي في كل مكان هذه الأيام. في منتصف يناير، حذر البنك الدولي من احتمال حدوث تباطؤ هذا العام على معظم الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تعاني معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي.

على هذا النحو، يجب أن يكون خطر الركود على رأس أولويات أي شخص يفكر في الاستثمار في العملات المشفرة هذا العام.

على الرغم من أنه قد لا يكون من الممكن حماية محفظة العملات المشفرة الخاصة بك من الركود، إلا أن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لجعلها أكثر مرونة. وقد يكون الاستثمار في عملة إيثريوم أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف.

بيتكوين تفقد بريقها

في عام 2022، كان يعتقد أن البيتكوين أفضل عملة مشفرة يمكن الاحتفاظ بها في حالة حدوث تراجع اقتصادي.

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ولكن كما أظهرت أحداث العام الماضي، فإن البيتكوين لم تثبت مكانتها ولم تكن وسيلة ناجحة في التحوط ضد التضخم كما كان يُعتقد سابقًا.

في عام 2022، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 65٪ تقريبًا وقد أدى هذا إلى إعادة النظر فيها بإعتباها “الذهب رقمي”.

وإذا لم تستطع البيتكوين الاحتفاظ بقيمتها في الأوقات الصعبة، فمن الصعب إثبات أنها ذهب رقمي.

عملة إيثريوم

بينما انخفضت إيثريوم أيضًا بأكثر من 65٪ في عام 2022، فإن القصة مختلفة كثيرًا إذا أخذنا بعين الاعتبار الأشهر الستة الأخيرة من العام فقط.

أدرك المستثمرون أن عملة إيثريوم يمكن أن تصبح ذات قيمة عام 2023. منذ 30 يونيو، ارتفعت إيثريوم بأكثر من 45٪ ، بينما ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 8٪ فقط.

حتى إذا كنا نأخذ في الاعتبار المكاسب السنوية فقط، فلا يزال لدى عملة إيثريوم الأفضلية.

فوائد التنويع

قد يكون أحد أسباب تفوق إيثريوم على بيتكوين مؤخرًا هو فوائد التنويع الهائلة. على الرغم من أنه لا يمكن استخدام بيتكوين إلا للدفع عبر الإنترنت، إلا أن إيثريوم لديها مجموعة أوسع بكثير من حالات الاستخدام المحتملة.

تعتبر عملة الإيثريوم أيضًا رائدة في السوق التشفيري عندما يتعلق الأمر بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). منذ عام 2015، ازداد عدد الاستخدامات التي وجدها الأشخاص والشركات لـ Ethereum. توجد الآن عوالم metaverse مبنية على قمة Ethereum، وألعاب blockchain مبنية على العملة كذلك، وتطبيقات لامركزية جديدة تعمل على Ethereum.

علاوة على ذلك، تستخدم المؤسسات المالية في وول ستريت الآن تقنية blockchain من Ethereum لآليات الدفع الجديدة.

كما تتبنى العلامات التجارية التي تواجه المستهلك حلول Web3 المبنية على قمة سلسلة Ethereum blockchain.

في بورصات العملات المشفرة الشهيرة، يمكنك الآن كسب عائد سنوي يقارب 4٪ عن طريق شراء Ethereum الخاص بك. قد لا يبدو هذا كثيرًا، لكنه يوفر جانبًا إضافيًا للاحتفاظ بالرموز.

إذا كنت تشتري العملات المشفرة وتحتفظ بها على المدى الطويل، فقد يكون شراء Ethereum طريقة فعالة لزيادة عائداتك.

يتوقع بعض المحللين أن سعر إيثريوم قد ينخفض إلى المستوى المهم البالغ 1000 دولار في عام 2023، وهو ما سيكون انخفاضًا بنسبة تزيد عن 33 ٪ عن سعره الأخير بالقرب من 1500 دولار. كما هو الحال مع جميع العملات المشفرة، هناك دائمًا مخاطر سلبية وتقلبات.