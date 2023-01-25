كريستيانو رونالدو يتسبب في ارتفاع أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي

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وطن- تسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب نادي النصر، في ارتفاع أسعار تذاكر مباريات دوري روشن السعودي، وسط الإقبال المتزايد من قبل عشاق وجماهير كرة القدم لمشاهدة الدون من داخل مدرجات الملعب.

وقال عبد العزيز العفالق، رئيس مجلس إدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بأن مباراة النصر والاتفاق الماضية. نقلت في 120 دولة، كما أن هناك طلب متزايد للحصول على حقوق البث للمباريات.

كريستيانو رونالدو وارتفاع أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي

ومع انضمام صاورخ مادير رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي، تزايد الإقبال من قبل جماهير وعشاق كرة القدم السعودية، على حضور مباريات دوري روشن السعودي، من أجل مشاهدة نجمهم المفضل من داخل المدرجات.

وذكر موقع كوورة الرياضي، نقلاً عن مصدر مسؤول في أحد أندية الدوري السعودي، بأن تذاكر مشاهدة مباريات الدوري السعودي (روشن)، لن تكون متاحة للجماهير بالسعر القديم. بسبب الإقبال المتزايد عليها من قبل الجماهير، بسبب رونالدو.

جماهير دوري روشن السعودي

كما وأضاف الموقع، ” هناك دراسة ستكون من أجل زيادة أسعار تذاكر مباريات دوري روشن السعودي، مع مراعاة مقدرة الجماهير على حضور المباريات”.

وفي سياق آخر، ذكرت تقارير صحفية سعودية، عن توصل نادي النصر السعودي إلى اتفاق للتعاقد مع الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، دون تحديد الموعد الرسمي للإعلان عن تلك الصفقة، أو القدوم إلى الفريق لمزاملة زميله السابق رونالدو.

الــفــرحـة الأولى 👏

مــع الظهور الأول 🤩#CR7 pic.twitter.com/j7bOu4hnX7 — دوري روشن السعودي (@SPL) January 22, 2023

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موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في كأس السوبر السعودي 2023

وسيلتقي فريق النصر السعودي (العالمي)، أمام منافسه القوي اتحاد جدة، في قمة منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2023، المقرر إقامتها، الخميس، على ملعب (الملك فهد) في العاصمة السعودية (الرياض).

🎬 | استعداد نجـوم #العالمي يتواصـل 💛

وحارسنـا يشارك في تدريبه الأول 🤩 pic.twitter.com/36LkiHr1DI — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 24, 2023

وستكون مباراة النصر والاتحاد القوية والمثيرة بين كلا الفريقين، في تمام الساعة التاسعة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، والثامنة بتوقيت القدس الشريف ومصر.

مواصلة الاستعداد 💪 pic.twitter.com/GtwnNpoVUy — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 24, 2023

يشار بأن فريق النصر يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023. برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن حامل اللقب الهلال برصيد 32 نقطة لهذا الموسم.