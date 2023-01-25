شمس الملا بإطلالة مثيرة والجمهور يرى فيها جورجينا رودريغز! (شاهد)

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وطن – أشعلت شمس الملا، ابنة المخرج السوري الراحل بسام الملا، جدلاً واسعاً، بعدما نشرت صوراً لها، خلال ممارستها التمارين الرياضية، ظهرت فيها بملابس جريئة.

ونشرت شمس الملا عبر حسابها في انستغرام، صوراً، ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس رياضية جريئة، بينما كان لافتاً في تعليقات المتابعين، تشبيهها في هذه الصور بعارضة الأزياء جورجينا رودريغز، صديقة لاعب النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

View this post on Instagram A post shared by شمس بسام الملا (@shamsalmallaofficial)

وفي سياقٍ آخر، نشرت شمس الملا، فيديو، بمناسبة مرور سنة على وفاة والدها المخرج البارز بسام الملا.

View this post on Instagram A post shared by شمس بسام الملا (@shamsalmallaofficial)

واشتهر “الملا” بإخراجه مسلسلات البيئة الشامية السورية، ومن أبرزها باب الحارة، ليالي الصالحية، أيام شامية، بوابة التاريخ، قناديل رمضان، ديوان العرب، أعلام العرب.

وبسام الملا، هو ابن الفنان أدهم الملا وأشقاؤه المخرجان مؤمن وبشار الملا و الممثل مؤيد الملا.

وكثيراً ما تثير الجدل شمس الملا بين المتابعين، على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما يعتبرونه جرأة في إطلالتها، ويتهمونها بتعمد نشر صور مثيرة.

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وكانت شمس قد اتخذت من منصة “انستجرام” منبرا لها لاستعراض ذوقها الخاص في الموضة.

نالت شمس شهرة كبيرة خولتها الدخول لعالم تسويق المنتجات على الإنترنت، وذلك بعد اختيارها كوجه إعلاني لعدة علامات تجارية عالمية.

وافتتحت شمس الملا قناتها على يوتيوب، ونشرت اول فيديو، تستعرض فيها منزلها في دبي بدولة الإمارات .