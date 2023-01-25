الأربعاء, يناير 25, 2023
الرئيسيةحياتناشمس الملا بإطلالة مثيرة والجمهور يرى فيها جورجينا رودريغز! (شاهد)
حياتنا

شمس الملا بإطلالة مثيرة والجمهور يرى فيها جورجينا رودريغز! (شاهد)

نشرت شمس الملا عبر حسابها في انستغرام، صوراً، ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس رياضية جريئة، بينما كان لافتاً في تعليقات المتابعين، تشبيهها في هذه الصور بعارضة الأزياء جورجينا رودريغز

كتب أنس السالم
شمس الملا watanserb.com
شمس الملا
- Advertisement -

وطن – أشعلت شمس الملا، ابنة المخرج السوري الراحل بسام الملا، جدلاً واسعاً، بعدما نشرت صوراً لها، خلال ممارستها التمارين الرياضية، ظهرت فيها بملابس جريئة.

ونشرت شمس الملا عبر حسابها في انستغرام، صوراً، ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس رياضية جريئة، بينما كان لافتاً في تعليقات المتابعين، تشبيهها في هذه الصور بعارضة الأزياء جورجينا رودريغز، صديقة لاعب النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي سياقٍ آخر، نشرت شمس الملا، فيديو، بمناسبة مرور سنة على وفاة والدها المخرج البارز بسام الملا.

واشتهر “الملا” بإخراجه مسلسلات البيئة الشامية السورية، ومن أبرزها باب الحارة، ليالي الصالحية، أيام شامية، بوابة التاريخ، قناديل رمضان، ديوان العرب، أعلام العرب.

وفاة المخرج بسام الملا watanserb.com
المخرج بسام الملا توفي عن 66 عاماً

وبسام الملا، هو ابن الفنان أدهم الملا وأشقاؤه المخرجان مؤمن وبشار الملا و الممثل مؤيد الملا.

وكثيراً ما تثير الجدل شمس الملا بين المتابعين، على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما يعتبرونه جرأة في إطلالتها، ويتهمونها بتعمد نشر صور مثيرة.

- Advertisement -

وكانت شمس قد اتخذت من منصة “انستجرام” منبرا لها لاستعراض ذوقها الخاص في الموضة.

نالت شمس شهرة كبيرة خولتها الدخول لعالم تسويق المنتجات على الإنترنت، وذلك بعد اختيارها كوجه إعلاني لعدة علامات تجارية عالمية.

شمس الملا
شمس الملا

وافتتحت شمس الملا قناتها على يوتيوب، ونشرت اول فيديو، تستعرض فيها منزلها في دبي بدولة الإمارات .

المصدروطن - رصد انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

شمس الملا تُبكي جمهورها بسبب ما كشفته عن لقاءها الأخير بوالدها قبل وفاته بأيام!

حياتنا

رحيل آغا الشام .. ما سبب وفاة المخرج بسام الملا التي أفجعت الوسط الفني؟!

حياتنا

شمس الملا ابنة مُخرج المسلسل الشهير “باب الحارة” تنشر صوراً فاضحة من دبي!

حياتنا

“شاهد” إطلالة فاضحة لشمس الملا في عاصمة الجنس والدعارة دبي!

حياتنا

“شاهد” السورية شمس الملا تثير الجدل بإطلالة فاضحة من الإمارات.. الجو حار “وفتحتها على البحري”!

حياتنا

ابنة مُخرج “باب الحارة” تُثير الجدل مجدداً بصورة “المؤخرة” وحبيبها!

حياتنا

شاهد| ابنة مُخرج “باب الحارة” تعود لإثارة الجدل بصورةٍ جريئة داخل سيارة!!

حياتنا

هذا ما يسعى اليه مخرج مسلسل باب الحارة للجزأين الـ10 والـ11 .. وكشف تفاصيل جديدة

حياتنا

مفاجآت وتطورات جديدة عن مسلسل “باب الحارة” بجزئه العاشر .. تعرّفوا على التفاصيل

حياتنا

بعد إعلان انسحابه .. “أبو النار” صدم القائمين على “باب الحارة” وجعلهم يفكرون في خيارين لا ثالث لهما

حياتنا

“العكيد معتز” يعود لـِ “باب الحارة” بهذين الشرطين

حياتنا

[شاهد] ابنة مُنتج “باب الحارة” تتخطى حدودج الجرأة بملابس مُثيرة مع أحد الأشخاص!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ساندرا رزق ملكة جمال لبنان تستعرض مؤخرتها بصور جريئة أمام سيارة فارهة (شاهد)

فيديو مروع لجندي روسي يقتل آخر أوكراني بطريقة غريبة (شاهد)

مشهد غير مألوف.. ما فعله أسد بحديقة حيوان سودانية يثير الحيرة (فيديو)

كلاتنبرج هرب بعد اتهام مرتضى منصور له بالشذوذ ورئيس الزمالك يعلق (شاهد)

هذا ما قاله مرسي عن ثورة 25 يناير قبل ساعات من انقلاب السيسي عليه (فيديو)

عشرات الأطفال اللاجئين يختفون في ظروف غامضة ببريطانيا وفتح تحقيق

عملية نادرة.. طبيب مصري نجح بتحقيق المستحيل مع طفلة سعودية (شاهد)

إشادة كبيرة بلفتة إنسانية لزوجة سلطان عمان عهد البوسعيدية

زلزال مصر.. تنبؤ خبيرة أبراج بحدوثه قبل يومين يثير جدلا

هل مازلت تعاني من ضباب الدماغ ما يعد فيروس كورونا؟ أطباء يقدمون لك نصائح

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC